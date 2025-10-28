Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO X7 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy della fascia bassa: sotto i 200 euro è un vero affare

In sintesi

POCO X7 in offerta su Amazon a 197 euro, con sconto limitato nel tempo: uno dei migliori smartphone sotto i 200 euro grazie al chip Dimensity 7300 Ultra.

Display AMOLED 120 Hz, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e batteria da 5.110 mAh: il mid-range di POCO offre prestazioni solide e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il POCO X7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro. Grazie alla promo in corso, infatti, il mid-range di POCO è ora disponibile con un prezzo ridotto a 197 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Xiaomi Poco X7 5G Smartphone 8+256GB, Dimensity 7300-Ultra Processore, 6,67' CrystalRes 120Hz FIow Display AMOLED, 50MP Tripla fotocamera, 5110mAh Batteria 45W TurboCharge (Nero)

La scheda tecnica del POCO X7

La scheda tecnica del POCO X7 comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca c’è spazio per il SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra, una garanzia per ottenere prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.110 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless. Tra le specifiche troviamo una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore ha un sensore da 20 Megpaixel.

Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, con la possibilità di sfruttare anche le eSIM, un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione garantita da HyperOS. Il modello di POCO misura 162,3 x 74,4 x 8,4 mm a fronte di un peso di 185 grammi. C’è anche la certificazione di impermeabilità IP68/IP69.

POCO X7 è uno smartphone di ottima qualità, completo e in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni, pur con una spesa contenuta. L’offerta in corso su Amazon fa la differenza e rende lo smartphone un vero e proprio best buy.

POCO X7, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 con un prezzo ridotto a 197 euro. Si tratta di un’occasione ottima per poter effettuare l’acquisto di uno smartphone completo ed economico. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

