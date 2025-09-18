Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO X7 è in offerta su Amazon con la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che viene proposta con un prezzo ottimo: è il mid-range da prendere

In sintesi

POCO X7 in offerta su Amazon: versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage disponibile a 245 euro, minimo storico, venduto e spedito da Amazon. Possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi anche con carta di debito.

Scheda tecnica completa: display AMOLED 6,7" FHD+ 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 7300 Ultra, batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida 45 W, tripla fotocamera da 50 MP, certificazione IP68, Android 15 con HyperOS.

Il POCO X7 rappresenta oggi la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range di qualità con un prezzo inferiore ai 250 euro. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello è ora acquistabile al prezzo scontato di 245 euro, scegliendo la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Questa variante, ora al minimo storico, è venduta e spedita direttamente da Amazon ed è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere su banner qui di sotto e poi aggiungere al carrello lo smartphone per completare l’acquisto. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter mettere le mani su un modello di qualità a prezzo accessibile.

POCO X7: la scheda tecnica

La scheda tecnica del POCO X7 comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra che viene supportato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.110 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68 e può contare su un sensore di impronte digitali sotto al display e sul chip NFC. Da segnalare anche il supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di Hyper OS.

Il POCO X7 è uno smartphone completo e ricco di funzionalità, ideale per poter garantire ottime prestazioni, tanta memoria e un’autonomia elevata anche con un prezzo contenuto. Per tanti utenti, questo modello rappresenta oggi un vero e proprio best buy, grazie soprattutto al taglio di prezzo applicato in queste ore da Amazon.

POCO X7: l’offerta di Amazon

Con POCO X7 12/512 GB è possibile acquistare un ottimo smartphone, ricco di funzionalità e con un prezzo davvero interessante. Grazie alla promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato a 245 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo.

