Recensione POCO M8 5G, smartphone che ridefinisce il rapporto qualità-prezzo
Display eccellente e autonomia solida a un prezzo che sfida tutta la concorrenza: abbiamo testato il nuovo medio gamma che vuole conquistare tutti
Scegliere uno smartphone oggi significa navigare in un mare di offerte che spesso si assomigliano tutte. Prezzi che oscillano, specifiche tecniche che sulla carta sembrano identiche, promesse di prestazioni eccezionali che poi nella vita reale si sgonfiano come soufflé mal riusciti.
Eppure ogni tanto qualcosa cambia davvero. Fino a pochi anni fa pensare di comprare un telefono con schermo AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento, resistenza all’acqua certificata e batteria generosa sotto i trecento euro era pura fantascienza.
Oggi invece POCO M8 5G arriva sul mercato esattamente con questa proposta: tecnologie che abitavano esclusivamente la fascia alta vengono portate a un prezzo che fino a ieri sembrava impossibile. Non parliamo di compromessi estremi o di espedienti da marketing, ma di un dispositivo che sulla carta ha tutto quello che serve per l’uso quotidiano.
La domanda vera è sempre la stessa: funziona davvero oppure si tratta dell’ennesima illusione? Lo abbiamo testato per rispondere proprio a questo.
POCO M8 5G costa ufficialmente 299 euro (ma si trova a meno) e mette sul piatto un display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, batteria da 5520mAh con ricarica rapida a 45W e persino la certificazione IP65 per resistere a schizzi d'acqua e polvere.
Tutto questo in uno spessore di appena 7,35 millimetri, con un design curato e tre colorazioni sobrie. Il confronto diretto con il Redmi Note 15, che oggi si trova esattamente allo stesso prezzo, rende la scelta ancora più interessante.
Abbiamo usato POCO M8 5G per diverse settimane, mettendolo alla prova nelle situazioni quotidiane: dai viaggi in treno al gaming serale, dalle videochiamate di lavoro alle maratone di serie TV. Ecco cosa abbiamo scoperto.
- Display luminosissimo
- Autonomia più che buona
- Resistenza IP65
- Design sottile
- Ricarica rapida
- Fotocamera sufficiente
- Memoria con standard datato
- Prestazioni buone ma non al top
La prima cosa che colpisce prendendo in mano POCO M8 5G è quanto sia sottile: 7,35 millimetri non sono pochi per uno smartphone che ospita una batteria da oltre 5000mAh. Il corpo curvato sui lati rende l'impugnatura comoda, mentre i 178 grammi di peso si distribuiscono bene senza dare la sensazione di avere un mattone in tasca.
Le tre colorazioni disponibili sono Verde, Nero e Argento, tutte con finiture opache che non trattengono impronte e restano pulite anche dopo ore di utilizzo intenso. Sul retro spicca il modulo fotografico circolare, un richiamo allo stile che POCO ha adottato negli ultimi anni senza esagerare nelle dimensioni.
Ma il vero asso nella manica è la certificazione IP65, che garantisce resistenza a polvere e schizzi d'acqua. Non significa che puoi portarlo in piscina, ma una pioggia improvvisa o l'uso in cucina mentre cucini non creeranno problemi. Abbiamo testato anche il Wet Touch Technology 2.0, che permette di usare lo schermo con le dita bagnate, e funziona davvero: niente più imprecisioni quando esci dalla doccia e devi rispondere a un messaggio urgente.
La certificazione SGS per la resistenza agli urti promette sopravvivenza a cadute da 1,7 metri su superfici dure. Nei nostri test (più prudenti) non abbiamo riscontrato problemi, ma resta sempre un dispositivo elettronico: meglio usare una cover se sei particolarmente maldestro.
Lo schermo AMOLED da 6,77 pollici è probabilmente il punto più forte di POCO M8 5G. Il refresh rate fino a 120Hz rende tutto fluido: scorrere le pagine web, navigare tra le app, guardare video o giocare diventa un'esperienza piacevole senza scatti o rallentamenti.
Ma il vero spettacolo arriva quando esci all'aperto. La luminosità di picco tocca i 3200 nits su una porzione del display, e nella pratica significa che anche sotto il sole diretto estivo riesci a leggere messaggi e guardare contenuti senza dover cercare l'ombra come un vampiro. Per questa fascia di prezzo è un risultato raro, e si sente.
I colori sono vividi grazie alla copertura totale dello spazio colore DCI-P3, lo stesso usato nel cinema digitale. Non siamo ai livelli di calibrazione maniacale dei top di gamma, ma per guardare film, foto e contenuti social la resa è eccellente. La profondità colore a 12 bit regala sfumature morbide senza scalini evidenti nei gradienti.
Per chi passa molte ore davanti allo schermo, le certificazioni TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e l'assenza di sfarfallio sono un plus concreto. Il sistema di dimming PWM a 3840Hz riduce l'affaticamento visivo nelle sessioni notturne, e i 16.000 livelli di luminosità permettono di trovare sempre il setting perfetto per ogni situazione.
Il rapporto schermo-corpo al 92% massimizza la superficie utile, con cornici contenute e un semplice foro per la fotocamera frontale che non disturba mai. Davvero difficile trovare di meglio a questo prezzo.
Arriviamo al punto dove POCO M8 5G mostra i compromessi più evidenti. La fotocamera principale da 50 megapixel fa il suo lavoro in condizioni di luce favorevoli: le foto risultano nitide, i colori abbastanza fedeli alla realtà, l'esposizione generalmente corretta.
Il sensore Light Fusion 400 con dimensioni di 1/2.88 pollici cattura abbastanza luce da restituire immagini condivisibili sui social senza vergogna. Niente di più, niente di meno. Se cerchi dettagli da ingrandire o stampe di qualità, meglio guardare altrove.
Di sera la situazione peggiora sensibilmente: il rumore digitale aumenta, i dettagli si perdono, e anche usando la modalità notte dedicata i risultati restano sufficienti ma non memorabili. Per scatti veloci va bene, ma non aspettarti miracoli.
La fotocamera frontale da 20 megapixel è un gradino sopra molti concorrenti diretti, e i selfie risultano dettagliati con gli algoritmi di bellezza che possono ritoccare (forse troppo) viso e pelle. La registrazione video arriva fino al 4K a 30 fotogrammi al secondo, una specifica non scontata in questa categoria, ma la mancanza di stabilizzazione ottica si fa sentire: serve mano ferma o accettare un leggero effetto gelatina nei movimenti.
Il confronto diretto con Redmi Note 15 qui pesa: sulla carta il Note ha un comparto fotografico superiore. Se la fotografia è priorità assoluta nella scelta, potrebbe fare la differenza. Ma solo se il prezzo resta identico.
Dal nostro punto di vista, il faro in questa fascia di mercato rimane Google Pixel 9A, ma costa di più.
Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 6 Gen 3, processore Qualcomm realizzato a 4 nanometri che offre prestazioni solide per la fascia media. Nel test AnTuTu supera gli 850.000 punti, un risultato in linea con la categoria che si traduce in fluidità nell'uso quotidiano.
Navigare tra le app, gestire più finestre aperte, guardare video in streaming o scorrere feed social avviene senza intoppi. Anche il gaming è possibile: titoli popolari come Call of Duty Mobile, PUBG o Genshin Impact girano con impostazioni grafiche medie senza rallentamenti fastidiosi. Non aspettarti i massimi dettagli dei flagship, ma l'esperienza resta godibile.
La memoria include 8GB di RAM LPDDR4X e storage da 256GB o 512GB in formato UFS 2.2. Non sono le ultimissime generazioni tecnologiche (LPDDR5 e UFS 3.1 sarebbero più veloci), ma nella vita reale la differenza si nota solo in operazioni molto specifiche. Lo slot per microSD permette di espandere fino a 1TB, dettaglio sempre più raro e apprezzabile.
Il software è Xiaomi HyperOS, evoluzione della MIUI che porta con sé tantissime funzioni e personalizzazioni. L'interfaccia è ricca, forse troppo per chi cerca la pulizia di Android stock, e include diverse app preinstallate che si possono disattivare con pazienza. Il supporto a funzioni come Circle to Search di Google e l'assistente Gemini aggiungono valore.
Gli aggiornamenti software sono l'incognita: Xiaomi promette supporto, ma storicamente sui dispositivi di fascia media la velocità e la durata degli update non sono entusiasmanti.
La batteria da 5520mAh è uno dei punti forti di POCO M8 5G. Con utilizzo medio tra social, messaggistica, qualche videochiamata, un po' di streaming e gaming leggero, si arriva tranquillamente a fine giornata con margine del 20-30%. Gli utenti più parsimoniosi possono spingersi anche verso la seconda giornata senza ansia da caricatore.
Il processore efficiente a 4 nanometri e lo schermo AMOLED aiutano a contenere i consumi, mentre la gestione intelligente del refresh rate variabile ottimizza ulteriormente l'autonomia abbassando la frequenza quando non serve massima fluidità.
La ricarica rapida a 45W (con caricatore incluso nella confezione) porta la batteria da zero a cento in circa sessanta minuti. Non è la velocità supersonica di alcuni top di gamma cinesi, ma resta più che adeguata per la fascia di prezzo. La ricarica inversa cablata fino a 18W permette di usare il telefono come power bank di emergenza per altri dispositivi.
Forse qualcuno si sarebbe aspettato una capacità ancora più aggressiva, considerato che recentemente diversi produttori hanno spinto verso i 6000mAh mantenendo spessori contenuti. Ma a questo prezzo è difficile lamentarsi.
L'esperienza audio è curata grazie ai doppi speaker con Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio. Il suono è pieno, bilanciato e soprattutto forte: il boost del 300% rispetto al volume standard porta la potenza a livelli quasi eccessivi, utile per condividere musica o guardare video con altre persone senza cuffie.
La separazione stereo è apprezzabile nei contenuti multimediali, anche se ovviamente i limiti fisici di speaker piccoli impediscono bassi profondi. Per l'uso quotidiano è più che sufficiente, mentre con cuffie Bluetooth la qualità dipende dal codec supportato e dalla qualità degli auricolari.
Sul fronte connettività troviamo 5G su ampie bande, Wi-Fi dual band, NFC per pagamenti contactless, infrarossi per controllare elettrodomestici e lettore di impronte sotto il display rapido e affidabile. Il Wet Touch 2.0 estende l'utilizzabilità anche con dita bagnate, dettaglio che sembra marginale fino a quando non ti serve davvero.
POCO M8 5G è uno smartphone che tre anni fa sarebbe costato il doppio. Il display AMOLED con luminosità estrema e refresh rate elevato offre un'esperienza visiva eccellente, l'autonomia solida garantisce tranquillità quotidiana, la certificazione IP65 aggiunge protezione concreta. Il design sottile e curato, la ricarica rapida efficace e le prestazioni adeguate per l'uso quotidiano completano un pacchetto molto equilibrato.
La fotocamera è il compromesso più evidente: sufficiente ma senza eccellere, soprattutto in condizioni di scarsa luce. La memoria non è ultimissima generazione, anche se nella pratica l'impatto è limitato. Il software ricco di funzioni può risultare ridondante per chi cerca semplicità. La batteria, pur ottima, poteva essere ancora più capiente visto il trend del mercato.
Al prezzo ufficiale di 299 euro POCO M8 5G rappresenta un'ottima scelta per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo senza pretese fotografiche estreme. Il confronto diretto con Redmi Note 15 è serrato: se la fotocamera è priorità assoluta, il Note potrebbe avere senso; se conta di più il pacchetto completo con display eccellente, autonomia e resistenza certificata, POCO vince.
Nel giro di qualche mese, quando il prezzo scenderà ulteriormente, diventerà un best buy quasi obbligato per la categoria. Per chi arriva da smartphone vecchi di qualche anno, il salto qualitativo sarà evidente. Per chi cerca specifiche da flagship dovrà guardare altrove, ma difficilmente troverà di meglio a questa cifra.
