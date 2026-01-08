TOTALE PUNTI 7.5 POCO M8 5G POCO M8 5G costa ufficialmente 299 euro (ma si trova a meno) e mette sul piatto un display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 6 Gen 3, batteria da 5520mAh con ricarica rapida a 45W e persino la certificazione IP65 per resistere a schizzi d'acqua e polvere. Tutto questo in uno spessore di appena 7,35 millimetri, con un design curato e tre colorazioni sobrie. Il confronto diretto con il Redmi Note 15, che oggi si trova esattamente allo stesso prezzo, rende la scelta ancora più interessante. Abbiamo usato POCO M8 5G per diverse settimane, mettendolo alla prova nelle situazioni quotidiane: dai viaggi in treno al gaming serale, dalle videochiamate di lavoro alle maratone di serie TV. Ecco cosa abbiamo scoperto.

PRO Display luminosissimo

Autonomia più che buona

Resistenza IP65

Design sottile

Ricarica rapida CONTRO Fotocamera sufficiente

Memoria con standard datato

Prestazioni buone ma non al top

Design e costruzione VOTO: 8 La prima cosa che colpisce prendendo in mano POCO M8 5G è quanto sia sottile: 7,35 millimetri non sono pochi per uno smartphone che ospita una batteria da oltre 5000mAh. Il corpo curvato sui lati rende l'impugnatura comoda, mentre i 178 grammi di peso si distribuiscono bene senza dare la sensazione di avere un mattone in tasca. Le tre colorazioni disponibili sono Verde, Nero e Argento, tutte con finiture opache che non trattengono impronte e restano pulite anche dopo ore di utilizzo intenso. Sul retro spicca il modulo fotografico circolare, un richiamo allo stile che POCO ha adottato negli ultimi anni senza esagerare nelle dimensioni. Ma il vero asso nella manica è la certificazione IP65, che garantisce resistenza a polvere e schizzi d'acqua. Non significa che puoi portarlo in piscina, ma una pioggia improvvisa o l'uso in cucina mentre cucini non creeranno problemi. Abbiamo testato anche il Wet Touch Technology 2.0, che permette di usare lo schermo con le dita bagnate, e funziona davvero: niente più imprecisioni quando esci dalla doccia e devi rispondere a un messaggio urgente. La certificazione SGS per la resistenza agli urti promette sopravvivenza a cadute da 1,7 metri su superfici dure. Nei nostri test (più prudenti) non abbiamo riscontrato problemi, ma resta sempre un dispositivo elettronico: meglio usare una cover se sei particolarmente maldestro.

Display VOTO: 9 Lo schermo AMOLED da 6,77 pollici è probabilmente il punto più forte di POCO M8 5G. Il refresh rate fino a 120Hz rende tutto fluido: scorrere le pagine web, navigare tra le app, guardare video o giocare diventa un'esperienza piacevole senza scatti o rallentamenti. Ma il vero spettacolo arriva quando esci all'aperto. La luminosità di picco tocca i 3200 nits su una porzione del display, e nella pratica significa che anche sotto il sole diretto estivo riesci a leggere messaggi e guardare contenuti senza dover cercare l'ombra come un vampiro. Per questa fascia di prezzo è un risultato raro, e si sente. I colori sono vividi grazie alla copertura totale dello spazio colore DCI-P3, lo stesso usato nel cinema digitale. Non siamo ai livelli di calibrazione maniacale dei top di gamma, ma per guardare film, foto e contenuti social la resa è eccellente. La profondità colore a 12 bit regala sfumature morbide senza scalini evidenti nei gradienti. Per chi passa molte ore davanti allo schermo, le certificazioni TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e l'assenza di sfarfallio sono un plus concreto. Il sistema di dimming PWM a 3840Hz riduce l'affaticamento visivo nelle sessioni notturne, e i 16.000 livelli di luminosità permettono di trovare sempre il setting perfetto per ogni situazione. Il rapporto schermo-corpo al 92% massimizza la superficie utile, con cornici contenute e un semplice foro per la fotocamera frontale che non disturba mai. Davvero difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Fotocamera VOTO: 6 Arriviamo al punto dove POCO M8 5G mostra i compromessi più evidenti. La fotocamera principale da 50 megapixel fa il suo lavoro in condizioni di luce favorevoli: le foto risultano nitide, i colori abbastanza fedeli alla realtà, l'esposizione generalmente corretta. Il sensore Light Fusion 400 con dimensioni di 1/2.88 pollici cattura abbastanza luce da restituire immagini condivisibili sui social senza vergogna. Niente di più, niente di meno. Se cerchi dettagli da ingrandire o stampe di qualità, meglio guardare altrove. Di sera la situazione peggiora sensibilmente: il rumore digitale aumenta, i dettagli si perdono, e anche usando la modalità notte dedicata i risultati restano sufficienti ma non memorabili. Per scatti veloci va bene, ma non aspettarti miracoli. La fotocamera frontale da 20 megapixel è un gradino sopra molti concorrenti diretti, e i selfie risultano dettagliati con gli algoritmi di bellezza che possono ritoccare (forse troppo) viso e pelle. La registrazione video arriva fino al 4K a 30 fotogrammi al secondo, una specifica non scontata in questa categoria, ma la mancanza di stabilizzazione ottica si fa sentire: serve mano ferma o accettare un leggero effetto gelatina nei movimenti. Il confronto diretto con Redmi Note 15 qui pesa: sulla carta il Note ha un comparto fotografico superiore. Se la fotografia è priorità assoluta nella scelta, potrebbe fare la differenza. Ma solo se il prezzo resta identico. Dal nostro punto di vista, il faro in questa fascia di mercato rimane Google Pixel 9A, ma costa di più.

Prestazioni e software VOTO: 7 Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 6 Gen 3, processore Qualcomm realizzato a 4 nanometri che offre prestazioni solide per la fascia media. Nel test AnTuTu supera gli 850.000 punti, un risultato in linea con la categoria che si traduce in fluidità nell'uso quotidiano. Navigare tra le app, gestire più finestre aperte, guardare video in streaming o scorrere feed social avviene senza intoppi. Anche il gaming è possibile: titoli popolari come Call of Duty Mobile, PUBG o Genshin Impact girano con impostazioni grafiche medie senza rallentamenti fastidiosi. Non aspettarti i massimi dettagli dei flagship, ma l'esperienza resta godibile. La memoria include 8GB di RAM LPDDR4X e storage da 256GB o 512GB in formato UFS 2.2. Non sono le ultimissime generazioni tecnologiche (LPDDR5 e UFS 3.1 sarebbero più veloci), ma nella vita reale la differenza si nota solo in operazioni molto specifiche. Lo slot per microSD permette di espandere fino a 1TB, dettaglio sempre più raro e apprezzabile. Il software è Xiaomi HyperOS, evoluzione della MIUI che porta con sé tantissime funzioni e personalizzazioni. L'interfaccia è ricca, forse troppo per chi cerca la pulizia di Android stock, e include diverse app preinstallate che si possono disattivare con pazienza. Il supporto a funzioni come Circle to Search di Google e l'assistente Gemini aggiungono valore. Gli aggiornamenti software sono l'incognita: Xiaomi promette supporto, ma storicamente sui dispositivi di fascia media la velocità e la durata degli update non sono entusiasmanti.

Autonomia e ricarica VOTO: 8 La batteria da 5520mAh è uno dei punti forti di POCO M8 5G. Con utilizzo medio tra social, messaggistica, qualche videochiamata, un po' di streaming e gaming leggero, si arriva tranquillamente a fine giornata con margine del 20-30%. Gli utenti più parsimoniosi possono spingersi anche verso la seconda giornata senza ansia da caricatore. Il processore efficiente a 4 nanometri e lo schermo AMOLED aiutano a contenere i consumi, mentre la gestione intelligente del refresh rate variabile ottimizza ulteriormente l'autonomia abbassando la frequenza quando non serve massima fluidità. La ricarica rapida a 45W (con caricatore incluso nella confezione) porta la batteria da zero a cento in circa sessanta minuti. Non è la velocità supersonica di alcuni top di gamma cinesi, ma resta più che adeguata per la fascia di prezzo. La ricarica inversa cablata fino a 18W permette di usare il telefono come power bank di emergenza per altri dispositivi. Forse qualcuno si sarebbe aspettato una capacità ancora più aggressiva, considerato che recentemente diversi produttori hanno spinto verso i 6000mAh mantenendo spessori contenuti. Ma a questo prezzo è difficile lamentarsi.

Audio e connettività VOTO: 7 L'esperienza audio è curata grazie ai doppi speaker con Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio. Il suono è pieno, bilanciato e soprattutto forte: il boost del 300% rispetto al volume standard porta la potenza a livelli quasi eccessivi, utile per condividere musica o guardare video con altre persone senza cuffie. La separazione stereo è apprezzabile nei contenuti multimediali, anche se ovviamente i limiti fisici di speaker piccoli impediscono bassi profondi. Per l'uso quotidiano è più che sufficiente, mentre con cuffie Bluetooth la qualità dipende dal codec supportato e dalla qualità degli auricolari. Sul fronte connettività troviamo 5G su ampie bande, Wi-Fi dual band, NFC per pagamenti contactless, infrarossi per controllare elettrodomestici e lettore di impronte sotto il display rapido e affidabile. Il Wet Touch 2.0 estende l'utilizzabilità anche con dita bagnate, dettaglio che sembra marginale fino a quando non ti serve davvero.