Xiaomi, questo smartphone è da comprare subito: 78% di sconto

Offerta lancio incredibile per il nuovo telefono di Xiaomi: da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 78% e risparmi centinaia di euro. Non perdere questa opportunità.

Appena lanciato sul mercato e da oggi lo trovi a un prezzo strepitoso. Il protagonista di una delle migliori promo di oggi su Amazon è il nuovissimo POCO M8, smartphone medio di gamma di Xiaomi che trovi sul sito di e-commerce con un’offerta esclusiva. Si tratta di un errore di prezzo che non devi farti scappare: lo sconto del 78% ti fa risparmiare centinaia di euro. Hai anche la possibilità di pagare lo smartphone a rate.

Il telefono si posiziona nella fascia dei medio di gamma ed è dotato di un’ottima scheda tecnica con componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni top. Come ad esempio un display immersivo AMOLED super fluido e perfetto per l’intrattenimento. Prestazioni al top con il processore Snapdragon, mentre il comparto fotografico si basa su una doppia fotocamera con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria da 5520 mAh è una garanzia e può durare fino a due anni.

POCO M8: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un errore di prezzo che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il POCO M8 di Xiaomi in promo a un prezzo di 229,90 euro con uno sconto del 78% rispetto a quello mostrato nella pagina prodotto. Il risparmio netto è esagerato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e arriva a casa tua anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Per l’acquisto di questo telefono è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta.

POCO M8: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che è una garanzia. Il POCO M8 si inserisce in una fascia di prezzo molto presidiata dagli altri produttori e cerca di catturare l’attenzione grazie a una scheda tecnica di ottimo livello.

Il merito è delle componenti scelte, a partire dal processore Snapdragon 6 Gen 3 che assicura prestazioni al top ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quando basta per supportare qualsiasi tipologia di applicazione e puoi anche installare tutte le app che vuoi. Uno dei punti forti del dispositivo è il display AMOLED FloW da 6,77 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido con le app che utilizzi maggiormente. Si prende cura dei tuoi occhi anche dopo molte ore di utilizzo.

Xiaomi ha puntato molto anche sul comparto fotografico sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un sensore di profondità da 2 megapixel. Per i selfie è disponibile un’ottima fotocamera frontale da 20 megapixel. L’intelligenza artificiale ti accompagna sia mentre stai scattando l’immagine sia nella fase di editing, con tanti strumenti molto utili e facili da utilizzare.

Chiudiamo con la batteria con una capacità di 5520 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che grazie alla ricarica rapida da 45 W impiega circa trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Non perdere questa ottima occasione.

