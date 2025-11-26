POCO, smartphone lowcost a prezzo stracciato: costa pochissimo

Il POCO M7 è disponibile in offerta con uno sconto del 32% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Super batteria da 7000 mAh e doppia fotocamera con AI.

Xiaomi

Per acquistare uno smartphone affidabile e potente non bisogna spendere cifre folli, ma basta approfittare delle giuste offerte al momento giusto. Come quella disponibile oggi su Amazon per il POCO M7, smartphone lowcost di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato. Grazie alla promo Black Friday lo smartphone è disponibile con un super sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Non solo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni irripetibili e che non devi assolutamente farti sfuggire.

Se c’è una caratteristica del POCO M7 che salta immediatamente all’occhio è la batteria. Lo smartphone è dotato di una super batteria da ben 7000 mAh che può durare anche fino a 3 giorni, un vero record nel panorama attuale del mondo mobile. Non è l’unica caratteristica che rende il POCO M7 lo smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni. È dotato di uno schermo immersivo da ben 6,9 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, un potente processore Snapdragon e una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che sfrutta l’intelligenza artificiale. Un’occasione unica per chi vuole spendere poco per il nuovo smartphone.

Poco M7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte se vuoi spendere pochissimo per il tuo smartphone. Da oggi trovi il POCO M7 in promo con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a soli 129,90 euro. Un prezzo alla portata di tutti e risparmi 60 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 25,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente lo paghi meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026, come per tutti gli acquisti fatti in questo periodo. Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire.

Poco M7: le caratteristiche tecniche

Il prezzo non deve trarre in inganno, il POCO M7 è uno smartphone che vale molto più del prezzo a cui lo paghi oggi. Oltre a essere affidabile e realizzato con molta cura (POCO è un brand nell’orbita Xiaomi), assicura anche buone prestazioni. Per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica.

Uno degli elementi di spicco del POCO M7 è la batteria. Infatti, è uno dei pochi telefoni sul mercato ad avere una batteria da ben 7000 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. Uno smartphone con un’ottima efficienza energetica e con una ricarica veloce fino a 33 W. Se sei alla ricerca di un telefono che non devi ricaricare ogni giorno, questo è il modello che fa per te.

Non è l’unica caratteristica unica del POCO M7. Anche lo schermo è uno dei migliori che puoi trovare su uno smartphone di questa fascia di prezzo. È dotato di un display da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Il pannello non stanca gli occhi anche dopo un utilizzo prolungato. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 685, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare tutte le app che vuoi, anche quelle più "complicate" come i videogame.

Anche il comparto fotografico è molto interessante. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti e dei video. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 8 megapixel. Una soluzione che assicura dei buoni risultati. Uno smartphone affidabile e che puoi acquistare cliccando sul link qui in basso.

