POCO M7, con l'ottima offerta su Amazon è davvero l'affare del giorno

Il POCO M7 con batteria da 7.000 mAh è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto a meno di 150 euro: si tratta di un vero affare

poco-m7 POCO

In sintesi

  • POCO M7 8/256 GB in offerta a 149 € su Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.
  • Batteria da 7.000 mAh, display da 6,9" 120 Hz e Snapdragon 685 per prestazioni fluide e autonomia fino a 2 giorni.

Su Amazon è già tempo di Black Friday: con la nuova promozione di oggi, infatti, è possibile puntare sull’ottimo POCO M7, nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Sfruttando l’offerta in corso, il modello è disponibile in sconto a 149 euro. Si tratta di un’ottima soluzione soprattutto per chi ha bisogno di un dispositivo con una super autonomia.

Il POC M7, infatti, è dotato di una batteria da ben 7.000 mAh che può garantire, senza problemi, due giorni di utilizzo con una sola carica. Da segnalare che è disponibile anche una versione da 6/128 GB che costa 129 euro e che è possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile qui di sotto.

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

149,90 €

POCO M7, la scheda tecnica

La scheda tecnica del POCO M7 comprende un display IPS LCD da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 685, in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni (ma senza il supporto al 5G).

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage. Lo smartphone include una batteria da 7.000 mAh e, quindi, può garantire un’autonomia eccellente ed è possibile sfruttare la ricarica rapida da 33 W. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16 e con la personalizzazione di HyperOS. Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM, un sensore di impronte digitali e il chip NFC.

POCO M7: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO M7 8/256 GB con un prezzo ridotto a 149 euro e con la possibilità, per gli utenti selezionati, di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili. C’è anche la possibilità di optare per una versione da 6/128 GB che viene ora proposta con un prezzo ridotto a 129 euro. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo ma è disponibile per tre diverse colorazioni dello smartphone del brand di Xiaomi.

POCO M7, Smartphone 8+256GB

POCO M7, Smartphone 8+256GB, Display FHD+ da 6,9" 144Hz, Snapdragon 685, Doppia fotocamera AI da 50MP, Batteria da 7000mAh, Garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatterie non incluso

149,90 €

