POCO F9 Ultra, offerta lancio incredibile: prezzo in picchiata

Xiaomi

Uno smartphone che anticipa il futuro. E non è un’esagerazione. Il nuovo POCO F9 Ultra è l’emblema di come saranno gli smartphone del 2027: potenti, con ottime caratteristiche e soprattutto con una batteria che aumenta notevolmente l’autonomia. Il merito è delle batterie al silicio carbonio che aumentano la capacità a parità di peso. Sul POCO F9 Ultra troviamo una mega batteria da 8050 mAh che assicura un’autonomia fino a quattro giorni con un utilizzo normale. Oltre alle caratteristiche tecniche da top di gamma, il POCO F9 Ultra è disponibile anche con una promo lancio unica: 25% di sconto a cui aggiungere un coupon di 20 euro e risparmi 300 euro su quello di listino. Per un telefoni presentato da poco più di ventiquattro ore si tratta di un’occasione veramente unica e che non devi farti sfuggire. Per rendere più appetibile la promo, Amazon regala anche un buono sconto di 50 euro da utilizzare per acquisti futuri.

N.B. Il prezzo del banner non comprende lo sconto extra di 20 euro da aggiungere nella pagina prodotto.

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POCO F9 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per uno smartphone appena uscito sul mercato, si tratta di una promo sensazionale. Da oggi il POCO F9 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% a cui aggiungere un coupon di 20 euro e il prezzo scende a 809,90 euro, con un risparmio netto di 290 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone, Amazon ti regala un buono da 50 euro da utilizzare per acquisti futuri.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati dal sito di e-commerce.

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POCO F9 Ultra: le caratteristiche tecniche

Con il POCO F9 Ultra Xiaomi ha fatto le cose per bene (POCO è un sub-brand del colosso cinese). Un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato e non potrebbe essere altrimenti con le componenti scelte da Xiaomi.

Partiamo dal primo elemento che esalta le performance del telefono: schermo AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 185 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Una frequenza di aggiornamento elevatissima grazie a una nuovo display che Xiaomi utilizza per la prima volta sui suoi smartphone. La luminosità massima raggiunge i 10.000 nits. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema con queste componenti. Anche l’audio è di ottima qualità grazie agli altoparlanti Bose.

Il comparto fotografico è da vero top di gamma. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel per scatti ultra nitidi in qualsiasi situazione. A supporto un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera da 32 megapixel. Grazie all’intelligenza artificiale, lo zoom può arrivare fino a 20x senza perdita di qualità.

Chiudiamo con una delle caratteristiche principali del telefono: la batteria da 8050 mAh che assicura un’autonomia fino a quattro giorni con un utilizzo normale. Inoltre, supporta la ricarica rapida fino a 100 W per avere il 100% di autonomia in circa 60 minuti.

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