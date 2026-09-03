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Tra Poco F9 Pro e Ultra cambiano soprattutto autonomia e fotocamere. Ma bastano queste differenze a giustificare 200 euro in più? Il confronto.

Poco F9 Pro e F9 Ultra condividono gran parte della scheda tecnica, ma l’Ultra alza l’asticella su batteria, fotocamere e audio.

Il Pro resta più compatto e meno costoso, con un display simile, prestazioni di fascia alta e una base molto vicina al modello superiore.

La scelta dipende soprattutto dalle priorità: risparmio e maneggevolezza per il Pro, autonomia maggiore e funzioni più ricche per l’Ultra.

Poco F9 Pro ed F9 Ultra condividono buona parte del DNA, ma non sono semplicemente due versioni dello stesso smartphone separate dal prezzo. L’Ultra punta più in alto soprattutto sul fronte dell’autonomia e del comparto fotografico. Il Pro rinuncia a qualcosa, ma parte da una base tecnica molto simile e offre dimensioni più contenute.

La differenza di prezzo, però, non è marginale. In Italia Poco F9 Pro parte da 899,90 euro, mentre per F9 Ultra servono almeno 1.099,90 euro. Vale quindi la pena capire cosa offrono realmente i 200 euro in più richiesti per il modello Ultra.

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Poco F9 Pro vs F9 Ultra: cambiano dimensioni e display

F9 Pro pesa 206 grammi e misura 157,49 mm in altezza. F9 Ultra arriva invece a 235 grammi, con un’altezza di 163,49 mm.

Le diverse dimensioni si riflettono anche sul display. Il Pro utilizza un AMOLED HyperRGB da 6,59 pollici, mentre l’Ultra sale a 6,9 pollici. La tecnologia resta comunque molto simile: entrambi raggiungono una frequenza di aggiornamento di 185 Hz nei contenuti compatibili. Anche il picco di 10.000 nit è comune ai due modelli ed è limitato all’1% del pannello.

Il Pro si rivolge quindi soprattutto a chi preferisce uno smartphone meno ingombrante, senza rinunciare alle caratteristiche principali del display.

La scheda tecnica di Poco F9 Pro e Ultra

Sotto la scocca emerge una differenza meno immediata. F9 Ultra utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 5 (lo stesso di Samsung Galaxy S26 Ultra e Xiaomi 17 Ultra), mentre il Pro monta la variante V Series.

La configurazione della CPU rimane la stessa, mentre cambia la componente grafica. La GPU Adreno 840 dell’Ultra adotta un’architettura a tre slice e dispone di 18 MB di memoria HPM. Sul Pro le slice scendono a due, con 12 MB di memoria dedicata.

Nell’utilizzo quotidiano la differenza potrebbe essere difficile da percepire. Il vantaggio dell’Ultra dovrebbe emergere soprattutto nei giochi più impegnativi dal punto di vista grafico, in particolare quando si utilizzano impostazioni elevate durante sessioni prolungate.

Fotocamere: il sensore principale è lo stesso, lo zoom no

Entrambi partono da una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica. È sulle altre focali che Poco traccia una distinzione più marcata tra i due modelli.

F9 Pro dispone di un teleobiettivo flottante da 50 MP con zoom 2,5x, pensato per avvicinare il soggetto senza ricorrere subito allo zoom digitale. F9 Ultra passa invece a un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x: nella pratica permette di fotografare soggetti più lontani mantenendo un ingrandimento ottico più elevato.

Cambia anche l’ultragrandangolare. Sul Pro è da 8 MP, mentre sull’Ultra sale a 50 MP. Questo significa soprattutto una risoluzione superiore e quindi più margine nel ritaglio, anche se i megapixel da soli non determinano la qualità finale delle immagini.

Batteria e audio di Poco F9

La differenza nella capacità della batteria è consistente. F9 Pro integra un’unità da 6.330 mAh, contro gli 8.050 mAh dell’Ultra. Non cambia invece la ricarica: entrambi supportano 100 W via cavo e 50 W in modalità wireless.

La tecnologia Bose è presente su entrambi gli smartphone. Il Pro utilizza due altoparlanti stereo, mentre F9 Ultra aggiunge un subwoofer indipendente, portando il sistema a una configurazione 2.1. Sul retro dell’Ultra trova spazio anche una luce dinamica integrata nel modulo.

Poco F9 Pro vs F9 Ultra: differenze di prezzo e memoria

Poco F9 Pro parte da 899,90 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il modello da 12/512 GB sale invece a 999,90 euro.

Poco F9 Ultra parte da 1.099,90 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La versione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio costa 1.199,90 euro. Per arrivare a 1 TB servono invece 1.399,90 euro.

L’Ultra offre quindi una scelta più ampia sul fronte delle configurazioni, ma richiede almeno 200 euro in più rispetto al Pro nella versione base. Per chi non considera indispensabili 16 GB di RAM o 1 TB di spazio, il Pro conserva un vantaggio economico evidente.

Perché scegliere Poco F9 Pro

Poco F9 Pro è la scelta più equilibrata per chi vuole entrare nella nuova gamma senza arrivare al prezzo dell’Ultra. Mantiene la fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica e propone un display che, dimensioni a parte, conserva gran parte delle caratteristiche del modello superiore.

Anche sul fronte delle prestazioni le rinunce restano contenute. Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series è comunque una soluzione di fascia alta e le differenze rispetto all’Ultra dovrebbero emergere soprattutto nei giochi più impegnativi.

Il Pro ha inoltre un bel vantaggio nell’uso quotidiano. Con 206 grammi di peso e dimensioni più contenute, risulta più maneggevole rispetto all’Ultra. La batteria da 6.330 mAh offre una capacità inferiore, ma restano la ricarica cablata da 100 W e quella wireless da 50 W.

A 899,90 euro, il Pro rappresenta quindi l’opzione più sensata per chi non considera indispensabili lo zoom ottico 5x o la maggiore capacità della batteria dell’Ultra.

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Perché scegliere Poco F9 Ultra

Poco F9 Ultra è pensato per chi vuole il massimo offerto dalla serie F9 ed è disposto a spendere di più per ottenerlo. Il vantaggio più evidente riguarda la batteria da 8.050 mAh, decisamente più capiente rispetto a quella del Pro. Anche il comparto fotografico compie un passo avanti: il teleobiettivo periscopico da 50 MP raggiunge uno zoom ottico 5x, mentre l’ultragrandangolare passa a 50 MP.

Un’altra differenza importante riguarda l’audio. L’Ultra utilizza un sistema 2.1 sviluppato con Bose e integra un subwoofer indipendente, assente sul Pro. Sul fronte delle prestazioni, inoltre, adotta Snapdragon 8 Elite Gen 5 nella versione completa, con una configurazione grafica superiore rispetto alla V Series.

Il prezzo parte da 1.099,90 euro, quindi i 200 euro in più non sono trascurabili. L’Ultra ha senso soprattutto per chi considera davvero importanti la maggiore autonomia e lo zoom 5x (che serve soprattutto a fotografare soggetti lontani mantenendo più dettaglio rispetto a uno zoom digitale). Il sistema audio più completo può rappresentare un ulteriore motivo per preferirlo al Pro.

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