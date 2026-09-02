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Poco F9 Pro e Ultra arrivano in Italia con audio Bose e prezzi da 899,90 euro. L’Ultra aggiunge un subwoofer, ma quanto costa sceglierlo al posto del Pro?

Xiaomi

Poco lancia in Italia F9 Pro e Ultra con display AMOLED a 185 Hz, chip Snapdragon di fascia alta e collaborazione audio con Bose.

L’Ultra alza l’asticella con batteria da 8.050 mAh, subwoofer integrato e teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 5x.

I prezzi partono da 899,90 euro per il Pro e 1.099,90 euro per l’Ultra, che sfida i principali top di gamma sul mercato.

Poco F9 Pro e Ultra sono ufficiali: la nuova gamma del marchio di Xiaomi arriva anche in Italia e rinnova la collaborazione con Bose. Il Pro propone dimensioni più contenute, mentre l’Ultra ospita una batteria più capiente e affianca un subwoofer agli altoparlanti stereo. I prezzi di listino partono da 899,90 euro, collocando anche la versione meno costosa nella fascia alta.

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Poco F9 Pro e Ultra: display e specifiche tecniche

Il Pro monta uno schermo AMOLED HyperRGB da 6,59 pollici, mentre l’Ultra passa a 6,9 pollici. Entrambi raggiungono una frequenza di aggiornamento di 185 Hz, disponibile però soltanto nei giochi compatibili. Anche il picco di luminosità di 10.000 nit va contestualizzato: riguarda una piccola porzione del pannello, pari all’1% della superficie.

L’Ultra è equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il Pro utilizza la variante V Series, che mantiene la stessa configurazione della CPU, ma ridimensiona la GPU, la componente dedicata alla grafica. Entrambi integrano il chip VisionBoost D8, che interviene sull’elaborazione delle immagini e sull’interpolazione dei fotogrammi.

Audio Bose e fotocamere: le differenze dell’Ultra

La collaborazione con Bose riguarda entrambi gli smartphone. Sull’Ultra, agli altoparlanti stereo si aggiunge un subwoofer indipendente sul retro (un tipo di altoparlante specializzato nella riproduzione delle frequenze sonore più basse), che completa il sistema audio 2.1. A circondarlo c’è un anello LED bianco, che può segnalare le notifiche oppure illuminarsi a ritmo di musica. Il Pro mantiene invece una configurazione stereo.

Entrambi montano una fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica. L’Ultra si distingue nelle riprese dei soggetti distanti grazie al teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 5x. Il Pro si ferma a 2,5x, sempre con un sensore da 50 megapixel. Il suo teleobiettivo permette però di mettere a fuoco anche a soli 10 centimetri.

Batterie fino a 8.050 mAh e ricarica da 100 W

Il corpo più grande dell’Ultra ospita una batteria al silicio e carbonio da 8.050 mAh, contro i 6.330 mAh del Pro. Cambia anche il peso: 235 grammi per l’Ultra e 206 grammi per il modello più piccolo.

Entrambi supportano la ricarica fino a 100 W via cavo e 50 W in wireless. Per sfruttare queste potenze serve un caricatore compatibile: nessuno dei due smartphone include l’alimentatore nella confezione.

Poco F9 Pro e Ultra: prezzi in Italia

Poco F9 Pro parte da 899,90 euro con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Chi desidera raddoppiare lo spazio di archiviazione può scegliere la versione da 12/512 GB, proposta a 999,90 euro.

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Poco F9 Ultra parte da 1.099,90 euro nella configurazione da 12/256 GB. La versione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria costa invece 1.399,90 euro. Sono i prezzi di listino per il mercato italiano, ma alcuni store, tra cui Amazon, propongono delle promozioni di lancio.

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A queste cifre, Poco F9 Ultra entra in competizione con modelli come Samsung Galaxy S26 Ultra e Google Pixel 11 Pro. Il confronto si gioca anche all’interno dello stesso gruppo, dove trova un rivale nello Xiaomi 17 Ultra.