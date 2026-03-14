Xiaomi, questo smartphone con super batteria è da comprare subito: sconto esagerato

Il POCO F8 Pro è in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare più di 150 euro. Schermo super fluido, ottime prestazioni e una batteria infinita.

Xiaomi

Se sei alla ricerca di uno smartphone top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il POCO F8 Pro in promo al minimo storico con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo a soli 493,90 euro, con un risparmio netto di poco superiore ai 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 98,78 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa offrire. L’occasione è veramente ottima e si tratta di una promo esclusiva presente solo sul sito di e-commerce. Per questo motivo non devi fartela scappare.

POCO F8 Pro

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Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi nel a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato in modo da testare tutte le funzionalità.

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POCO F8 Pro

Uno smartphone che ti sorprende e che di “poco" non ha nulla. D’altronde è un prodotto realizzato da un brand che fa capo a Xiaomi e che è stato realizzato con grande cura, con un occhio di riguardo alle performance.

Parlando di prestazioni, a bordo del POCO F8 Pro troviamo l’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non ha problemi con nessuna applicazione e il multitasking non è certo un problema. POCO ha dotato il telefono anche di un innovativo sistema di raffreddamento a tre stati affinché le temperature siano sempre sotto controllo. Anche lo schermo è di ottima qualità. POCO ha optato per un display AMOLED HyperRGB da 6,59 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Elevata anche la luminosità per poterlo utilizzare senza problemi sotto la luce diretta del sole.

Ottime scelte anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile e che si adatta a qualsiasi utilizzo, anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale da 20 megapixel assicura selfie perfetti da pubblicare direttamente sui social.

Chiudiamo con la batteria da 6210 mAh che può durare fino a un massimo di due giorni con un utilizzo normale. Supporta la ricarica super rapida a 100 W: ti basta meno di mezzora per avere il 100% di autonomia.

POCO F8 Pro