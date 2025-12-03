Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO F8 Pro è lo smartphone da prendere nella fascia media: il prezzo è ottimo grazie alla nuova offerta in corso su Amazon

Il POCO F8 Pro è disponibile su Amazon a 519 euro, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi, offrendo prestazioni da top di gamma a un prezzo da fascia media.

Lo smartphone integra Snapdragon 8 Elite, display AMOLED 120 Hz, 12/256 GB, batteria 6.210 mAh con ricarica 100 W, tripla fotocamera e certificazione IP68, risultando uno dei mid-range più completi del momento.

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, in questo momento, l’offerta giusta arriva da Amazon che mette a disposizione dei suoi utenti il POCO F8 Pro.

Il modello è disponibile in sconto a 519 euro, diventando una delle opzioni più interessanti tra i mid-range, con la possibilità di offrire prestazioni elevate a un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai top di gamma.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateizzati.

Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

POCO F8 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica del POCO F8 Pro comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per chi è alla ricerca di prestazioni eccellenti, ben al di sopra di quanto viene solitamente proposto nella fascia media.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 6.210 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W, per un’autonomia davvero ottima.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel oltre che con un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Lo smartphone ha una fotocamera anteriore da 20 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 16 con HyperOS 3. A completare le specifiche tecniche troviamo il supporto Dual SIM, anche con possibilità di utilizzare le eSIM, e la certificazione IP68 oltre al sensore di impronte ultrasonico sotto al display e al chip NFC per i pagamenti.

POCO F8 Pro: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il POCO F8 con un prezzo ridotto a 519 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Il modello è disponibile per l’acquisto diretto tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

