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Xiaomi, lo smartphone top al minimo storico: sconto incredibile

Offerta speciale per il POCO F7 Pro: grazie allo sconto lampo di Amazon approfitti del minimo storico. Schermo super fluido e batteria infinita.

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POCO F7 Pro xiaomi

POCO è uno dei brand nati sotto il cappello di Xiaomi e in questi anni si è concentrato soprattutto sulla realizzazione di smartphone con prestazioni fulminee e con un prezzo alla portata di tutti. Il POCO F7 Pro ne è un esempio e da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 24% che fa risparmiare quasi 150 euro su quello di listino. Smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e dotato di caratteristiche interessanti: schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2K, processore Snapdragon ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La ciliegina sulla torta è la batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni e che si ricarica in un lampo.

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POCO F7 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il POCO F7 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile in offerta a un prezzo di 458,04 euro con uno sconto del 24% su quello di listino. Il risparmio si aggira sui 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità in magazzino è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti i dispositivi venduti e spediti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

POCO F7 Pro: le caratteristiche tecniche

Il POCO F7 Pro è uno smartphone progettato per assicurare prestazioni fulminee. La scheda tecnica non mostra punti deboli grazie alle componenti scelte da Xiaomi.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo AMOLED Flow da 6,67 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 120 Hz. Un display con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti ad altissima risoluzione, a partire dai film e dalle serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca, invece, trova posto il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è all’avanguardia. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La doppia fotocamera posteriore supporta cinque lunghezze focali per una maggiore libertà creativa e per dare libero sfogo ai tuoi desideri. Per gli scatti frontali, invece, hai a disposizione un sensore da 20 megapixel. Con le tante funzioni avanzate per l’editing puoi modificare le immagini e i video a tuo piacimento.

La batteria è uno dei punti forti dello smartphone: grazie a una capacità di 6000 mAh può durare fino a due giorni e supporta la ricarica rapida da 90 W per avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora. Infine, Xiaomi ha dotato lo smartphone anche degli strumenti HyperAI che si basano sull’intelligenza artificiale e ti aiutano nella scrittura e in tante piccole attività quotidiane.

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