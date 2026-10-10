Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita crolla di prezzo: sconto imperdibile

Il POCO C95 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto shock del 27% e approfitti di un ottimo prezzo. Maxi batteria da 7500 mAh e fotocamera principale da 50 megapixel.

Xiaomi

La Festa delle Offerte Prime è terminata da oramai alcuni giorni, ma ci sono ancora dei prodotti che puoi acquistare con la stessa percentuale di sconto. Uno di questi è il POCO C95 Pro, telefono lanciato sul mercato da pochi mesi e che si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il merito è dello sconto del 27% che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare 90 euro su quello di listino. Lo smartphone si posiziona nella fascia media del mercato ed è dotato di ottime caratteristiche tecniche. A spiccare è sicuramente la grande batteria da 7500 mAh che porta l’autonomia fino a 3 giorni con un utilizzo normale. Sul fronte delle prestazioni trova posto un processore MediaTek, mentre lo schermo uno schermo extra large da 6,9 pollici permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior qualità possibile. Una promo esclusiva Amazon che ti consigliamo di approfittare subito.

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POCO C95 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Grazie alla promo a tempo disponibile su Amazon, il POCO C95 Pro è disponibile a un prezzo di 239,90 euro con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare 90 euro su quello di listino. Promo esclusiva di Amazon che si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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POCO C95 Pro: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità di un brand come Xiaomi abbinato a un prezzo super competitivo. Il POCO C95 Pro è una delle migliori scelte che puoi fare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di un telefono che non dia problemi nella vita di tutti i giorni. La scheda tecnica si basa su un display immersivo da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva che arriva fino a 120Hz. Il pannello ha le certificazioni TÜV Rheinland per luce blu ridotta, assenza di sfarfallio e ritmo circadiano, per affaticare meno la vista. Una caratteristica da non sottovalutare se lo utilizzi per tante ore durante il giorno.

Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Helio G91-Ultra, abbinato a 8 gigabyte di RAM e a 256 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema e puoi installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è di buon livello e si compone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un sensore frontale da 16 megapixel che ti permette di scattare selfie perfetti da caricare sulle app social.

Chiudiamo con il punto di forza dello smartphone, la batteria da 7.500 mAh che garantisce fino a tre giorni di autonomia con un utilizzo normale.

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