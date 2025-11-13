POCO C85, super ribasso per lo smartphone affidabile e leggero

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi uno smartphone pratico e affidabile senza spendere troppo, l’offerta su XIAOMI POCO C85 è davvero interessante: parliamo di uno sconto del 35% che ti fa risparmiare circa 59 euro sul prezzo di listino. È un modello che punta sulla semplicità d’uso e su un’esperienza fluida nelle attività quotidiane, ideale per chi vuole un telefono "buono a poco prezzo" e senza fronzoli. È comodo, reattivo quanto basta e si concentra su ciò che serve davvero, pur senza ambire alle prestazioni dei top di gamma. Nota che è un device 4G (niente 5G), scelta più che sensata per chi usa app di messaggistica, social e navigazione web.

L’attuale promo su Amazon taglia il prezzo del 35% e si traduce in un risparmio di circa 59 euro, portando il POCO C85 in una posizione particolarmente competitiva nella fascia entry-level. Un dettaglio da considerare è che il caricabatteria non è incluso nella confezione, mentre la garanzia è di 2 anni, come indicato. Nel complesso, un’offerta centrata per chi desidera un telefono affidabile per ogni giorno, con componenti pensati per durare e un listino di partenza già aggressivo.

Il XIAOMI POCO C85 mette sul piatto un set di specifiche di tutto rispetto per la sua fascia. A bordo trovi un MediaTek Helio G81-Ultra octa‑core, progettato per offrire un’esperienza stabile ed efficiente nelle app quotidiane, multitasking e giochi leggeri. La memoria è generosa: 8+256GB, una combinazione che ti consente di mantenere molte app aperte e di archiviare foto, video e documenti senza ansie di spazio.

Il punto forte è il display da 6,9" con AdaptiveSync a 120 Hz: la frequenza di aggiornamento elevata rende scorrimenti e animazioni più fluidi, migliorando la sensazione d’uso in navigazione e nei social. Il design da 7,99 mm con coperchio posteriore curvo sui quattro lati garantisce una presa comoda e una buona ergonomia.

Altrettanto convincente la batteria da 6000 mAh, pensata per assicurare un’autonomia di lunga durata e prestazioni di nuova generazione sul fronte energetico. Sul retro c’è una doppia fotocamera AI da 50 MP con Modalità Ultra HD, capace di catturare dettagli nitidi e una resa equilibrata di luci e ombre in vari scenari. Una dotazione che, insieme allo schermo a 120 Hz, lo differenzia in modo chiaro da molti rivali della stessa fascia.

