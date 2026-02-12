Xiaomi, lo smartphone lowcost costa pochissimo: offerta del giorno

Il POCO C85 è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 100 euro. Schermo immersivo, fotocamera da 50 megapixel e ottime prestazioni.

XIaomi

Per acquistare uno smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni non è necessario spendere cifre esagerate, ma in molti casi basta aspettare il giusto momento e soprattutto la giusta offerta. Come quella disponibile oggi per il POCO C85, telefono di Xiaomi lowcost che troviamo con una promo esclusiva su Amazon. Lo sconto del 33% fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 100 euro. Un’occasione che non devi farti assolutamente sfuggire, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno, ma in realtà il POCO C85 è un ottimo telefono che assicura prestazioni superiori a quanto lo paghi. Il merito è delle componenti scelte da Xiaomi che ne esaltano le prestazioni, a partire dal processore MediaTek e dal display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Non è tutto: lo smartphone è dotato anche di una super batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Una promo speciale che non puoi farti scappare.

POCO C85

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

POCO C85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo improvviso e super offerta per il POCO C85. Lo smartphone economico di Xiaomi è una delle migliori promo che puoi trovare oggi per un telefono lowcost: è disponibile a un prezzo di soli 101 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Si tratta di una promo esclusiva di Amazon e la disponibilità è immediata: acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa. Per l’acquisto di questo smartphone è disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni anche il valore di permuta.

POCO C85

POCO C85: le caratteristiche tecniche

Dal display immersivo fino alla batteria da 6000 mAh, il POCO C85 ha tutte le caratteristiche in regola per essere il tuo nuovo smartphone economico. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro e ha puntato su componenti affidabili e che svolgono perfettamente il loro lavoro.

Partiamo dal primo elemento che cattura l’attenzione: il display immersivo da 6,9 pollici con risoluzione elevata e refresh rate che raggiunge i 120 Hz per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Lo schermo si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica la vista anche dopo un utilizzo prolungato. Le prestazioni, invece, sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Helio G81-Ultra supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di ottima qualità, soprattutto in relazione al prezzo a cui lo troviamo oggi. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo di profondità. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 8 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità degli scatti e dei video.

Chiudiamo con un dei punti forti dello smartphone: la batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Un ottimo telefono che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

POCO C85