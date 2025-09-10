Xiaomi, lo smartphone lowcost prezzo stracciato: sconto esclusivo Amazon

Il Poco C85 è disponibile in promo lancio con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi pagare a rate a tasso zero.

È tempo di grandi offerte su Amazon. Da oggi sul sito di e-commerce troviamo in promo lancio un telefono uscito sul mercato da solamente una settimana. Parliamo del POCO C85, telefono lowcost prodotto da Xiaomi (Poco è un sub-brand del colosso cinese), che da oggi è disponibile in offerta con uno sconto lancio del 24% e risparmi decine di euro. Può sembrare un’offerta di poco conto, ma parliamo di un dispositivo da pochissimo lanciato sul mercato e tra i migliori nella sua fascia di prezzo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

Il Poco C85 ha una scheda tecnica pensata sulle esigenze degli utenti. Come ad esempio una batteria da ben 6000mAh che può durare fino a due giorni e ti dimenticherai di doverlo mettere sotto carica. Display immersivo da 6,9 pollici e ad alta risoluzione, processore prestazionale che supporta tutte le applicazioni più importanti e infine anche una fotocamera posteriore da 50 megapixel che assicura buoni scatti. Uno smartphone pensato per la vita di tutti i giorni e che da oggi trovi anche in promo lancio.

POCO C85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lancio irrinunciabile per un telefono che ha pochi eguali nella sua fascia di prezzo. Da oggi trovi il Poco C85 a un prezzo di 129,90 euro con uno sconto del 24% rispetto a quello di listino. Per un telefono lanciato sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si trova nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine. Per il reso, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

POCO C85: le caratteristiche tecniche

Poco continua a stupire. Il nome del brand cinese potrebbe trarre in inganno, ma in realtà è uno dei più affidabili sul mercato, essendo di proprietà di Xiaomi. E il Poco C85 ne è la dimostrazione: un telefono economico, ma che assicura ottime prestazioni. E che con l’offerta lancio diventa uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

Per capire la bontà di questo telefono basta analizzare la scheda tecnica, partendo dall’elemento che cattura maggiormente l’attenzione: il display. Il Poco C85 è dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Assicura un’esperienza visiva coinvolgente e nitida con qualsiasi tipologia di contenuto. Vista la grandezza è perfetto per film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore MediaTek Helio G81 Ultra supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare le principali applicazioni di tutti i giorni.

Interessante anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. Ogni scatto viene migliorato dall’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 8 megapixel.

Chiudiamo con uno dei punti forti del telefono: la super batteria da 6.000mAh che può durare fino a due giorni. Ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in circa un’ora. Non farti scappare questa super promo e approfitta della promo lancio per il Poco C85.

