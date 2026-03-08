Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: sconto esagerato

Lo smartphone economico di Xiaomi è in promo a un prezzo mini e fai un super affare. Schermo immersivo, batteria che può durare fino a due giorni.

Un mese di marzo ricco di grandi offerte e di grandi opportunità su Amazon per fare ottimi affari. E lo dimostrano le tante ottime promo disponibili sugli smartphone, come ad esempio quella che troviamo per il POCO C85, telefono lowcost del brand che fa parte della grande famiglia Xiaomi. Non bisogna farsi ingannare dal nome: lo smartphone di “poco" non ha nulla, anzi. Si tratta di un ottimo smartphone entry-level con componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni molto interessanti. Così come è interessante il prezzo: grazie allo sconto del 27% disponibile su Amazon lo paghi solamente 109,90 euro, e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili e che ti consigliamo di approfittare immediatamente.

Disponibilità immediata per lo smartphone economico di POCO: acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l'ordine.

Il POCO C85 si posiziona tra gli smartphone entry-level, ma con alcune componenti che strizzano l’occhio alla fascia superiore. Come ad esempio l’ottimo display immersivo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo con cui puoi fare di tutto, dal giocare al vedere i tuoi film preferiti con la miglior risoluzione possibile. Anche le prestazioni sono più che discrete grazie alla presenza del processore MediaTek Helio G81-Ultra supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che utilizza anche gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per rendere ogni scatto perfetto. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 8 megapixel. Un sistema fotografico equilibrato e che assicura buone foto in qualsiasi situazione.

Chiudiamo con la ciliegina sulla torta: la batteria da 6000 mAh che assicura un’autonomia che può durare fino a due giorni e che si ricarica anche abbastanza velocemente. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi è alla ricerca di un dispositivo che non sia troppo costoso, ma che allo stesso tempo sia affidabile.

