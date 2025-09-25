Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO C85 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone economico e con una super autonomia: ecco l'offerta di Amazon

In sintesi

Offerta Amazon: POCO C85 (8 GB RAM + 256 GB storage) disponibile a 129 euro, venduto e spedito da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi anche con carta di debito.

Caratteristiche principali: display IPS LCD da 6,9 pollici Full HD+ a 120 Hz, SoC MediaTek Helio G81 Ultra, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida 33 W, Android 15 con HyperOS, supporto Dual SIM, NFC, sensore impronte laterale e fotocamera principale da 50 MP.

Il POCO C85 diventa oggi un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico in grado di offrire buone prestazioni e un’autonomia super, grazie alla batteria da 6.000 mAh.

In questo momento, la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone è disponibile su Amazon con un prezzo scontato a 129 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate. Il pagamento può avvenire con carta di debito e senza interessi.

La promozione riguarda la versione venduta e spedita da Amazon. Per accedere all’offerta, valida solo per alcune colorazioni, è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

Xiaomi POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso

La scheda tecnica del POCO C85

La scheda tecnica del POCO C85 comprende un display IPS LCD da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta di una configurazione basilare ma completa, ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone economico e in grado di offrire buone prestazioni.

Il punto di forza è, chiaramente, la batteria. Lo smartphone può contare su una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. In questo modo, il POCO C85 può garantire un’autonomia al top del mercato, risultando la soluzione ideale per chi ha bisogno di un dispositivo in grado di offrire ore e ore di utilizzo nel corso della giornata.

Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. Il modello è dotato del supporto Dual SIM, del chip NFC e di un sensore di impronte digitali laterale. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Nella fascia bassa, anche considerando la promo in corso, il POCO C85 può dire la sua, diventando uno dei modelli più interessanti su cui puntare per chi vuole spendere poco.

POCO C85: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO C85 con un prezzo scontato di 129 euro per la versione 8/256 GB. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione riguarda la versione venduta direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

