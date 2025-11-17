Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO C85 è protagonista di un'offerta da cogliere al volo: ora è un vero e proprio best buy della fascia bassa

XIaomi

In sintesi

POCO C85 in offerta su Amazon a 109 euro nella versione 8/256 GB: uno smartphone economico con schermo 6,9" 120 Hz, batteria da 6.000 mAh, fotocamera da 50 MP e Android 15 con HyperOS, venduto e spedito da Amazon.

Best buy della fascia bassa grazie alle buone prestazioni quotidiane, ampia memoria, autonomia eccellente e dotazione completa (NFC, Dual SIM, ricarica 33 W), che lo rendono uno dei modelli più competitivi del momento.

Il POCO C85 diventa, sempre di più, il best buy del momento per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma di qualità. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di POCO è ora disponibile con un prezzo ridotto a 109 euro, scegliendo la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

POCO C85, la scheda tecnica

La scheda tecnica del POCO C85 comprende un display IPS LCD da 6,9 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è anche il SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage interno.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da ben 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. Tra le specifiche tecniche troviamo il supporto Dual SIM, ma senza la possibilità di sfruttare le eSIM, un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC per i pagamenti.

Il POCO C85 rappresenta oggi un modello di riferimento per la fascia bassa, garantendo buone prestazioni nell’uso quotidiano, una dotazione di memoria più che sufficiente e una batteria in grado di offrire un’autonomia eccellente. Il software completo e le varie specifiche aggiuntive che completano la scheda tecnica rendono il modello un vero best buy.

POCO C85: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il POCO C85 nella variante 8/256 GB con un prezzo ridotto a 109 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio "best buy" nella fascia bassa del mercato. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo: lo sconto, che porta lo smartphone al minimo storico, è valido, infatti, fino al 19 novembre.

