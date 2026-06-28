Xiaomi, lo smartphone con batteria infinita costa pochissimo: prezzo stracciato

Offerta shock per il POCO C81 Pro. Da oggi lo smartphone top di gamma è disponibile con uno sconto del 41% e lo paghi pochissimo. Mega batteria e schermo immersivo da 6,9 pollici.

POCO

Negli ultimi mesi il prezzo degli smartphone è aumentato notevolmente e anche chi vuole spendere poco deve mettere in preventivo una spesa minima di 200 euro. Per questo motivo, quando si trova un telefono da poco uscito sul mercato e con una buona scheda tecnica a un prezzo stracciato, non bisogna perdere tempo e approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade da oggi con il Poco C81 Pro, smartphone economico lanciato da pochi mesi da Xiaomi (POCO è un sub-brand del colosso cinese), disponibile su Amazon con una promo flash che fa scendere il prezzo del 40% su quello di listino. Un vero affare per un telefono dotato di componenti anche molto interessanti, come un display immersivo da 6,9 pollici e una batteria a lunga durata da 6000 mAh. Non perdere tempo, l’offerta può terminare da un momento all’altro.

POCO C81 Pro 119,90 € -40% 199,90 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

POCO C81 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo da Prime Day per il POCO C81 Pro. Il nuovo telefono economico di Xiaomi è ancora disponibile allo stesso prezzo del Prime Day e e lo paghi solamente 119,90 euro, con uno sconto del 40% su quello consigliato. Il risparmio netto è di 80 euro, una cifra elevata per un telefono con un prezzo di listino contenuto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche nel giro di un paio di giorni (per i più fortunati anche meno di ventiquattro ore). Essendo venduto e spedito da Amazon hai come sempre quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

POCO C81 Pro 119,90 € -40% 199,90 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

POCO C81 Pro: le caratteristiche tecniche

In uno smartphone economico le caratteristiche da tenere in considerazione sono differenti rispetto a un top di gamma. Solitamente si tratta di telefoni che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo e sull’utilizzo quotidiano. E il POCO C81 Pro è esattamente questo: uno smartphone utile per tutti coloro che non vogliono spender tanto e che lo utilizzano principalmente per chiamare, inviare messaggi e stare sui social.

La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è l’ottimo display. Lo smartphone di Xiaomi è dotato di uno schermo da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo molto ampio e perfetto per vedere film e serie TV quando sei in viaggio. Ottima anche la luminosità che lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate da un processore octa-core supportato da 4 gigabyte e con 128 gigabyte di memoria interna.

Nonostante un prezzo contenuto, il comparto fotografico è di buona qualità. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 13 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale, mentre nella parte frontale è presente un sensore da 8 megapixel per selfie sempre perfetti.

Un altro dei punti forti dello smartphone è la mega batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni, anche con un utilizzo intenso. Non manca la ricarica rapida per avere il 100% di batteria in meno di un’ora. Per finire, lo smartphone è dotato anche di alcune funzioni AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Insomma, un telefono completo e con un ottimo rapporto qualità-prezzo: non perdere questa occasione.

POCO C81 Pro 119,90 € -40% 199,90 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Ecco altri 5 smartphone in promozione da oggi su Amazon.

Offerta JAZ Maks - Cuffie Auricolari In-Ear True Wireless Stereo, Cancellazione del Rumore Attiva, Custodia di Ricarica, Microfono HD, Controlli Touch, per Smartphone, Tablet, Laptop, 24 Ore 19,99 € -60% 49,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon JAZ Pure Wave Cuffie Wireless Gaming On Ear, Jack 3.5mm Incluso 26,99 € -46% 49,99 € Risparmi 23,00 € Acquista su Amazon POCO C81 Pro Smartphone 4+128GB, Batteria da 6000mAh(typ), Display immersivo 6,9" con refresh rate 120Hz, Fotocamera AI doppia da 13MP, Design elegante e raffinato, Verde, Garanzia 2 anni+1 anno extra 119,90 € -40% 199,90 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon nubia Air, Smartphone 5G ultrasottile, Display AMOLED 6,78", 256 GB, RAM 20GB (8+12GB RAM fusion), Tripla fotocamera AI 50MP, Batt. 5000mAh, resistente ad acqua e polvere (IP68 & IP69), Stream Black 168,00 € -33% 249,90 € Risparmi 81,90 € Acquista su Amazon Technaxx Mini Proiettore LED 1800 Lumen, Multimediale 32–176 Pollici, HDMI USB VGA AV MicroSD, Mini Proiettore Portatile per Home Cinema, Smartphone, PC & Console, LED 40.000 Ore – TX-113 79,99 € -38% 129,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon