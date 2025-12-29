PlayStation Store: sconti di gennaio 2026 su PS4 e PS5

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Saldi già attivi con sconti fino al 75% su una vasta selezione di giochi PS4 e PS5 – ecco i titoli più interessanti e come approfittare delle promozioni.

Il PlayStation Store ha già lanciato gli sconti di gennaio 2026, con promozioni su giochi grandi e piccoli per PS4 e PS5, incluse novità, blockbuster e occasioni sotto i 20 euro. Ti spieghiamo cosa conviene recuperare.

I saldi di gennaio sono già iniziati

In anticipo rispetto all’inizio ufficiale del mese, sono già attivi gli sconti di gennaio 2026 sul PlayStation Store, con promozioni che spaziano da titoli di prima fascia a offerte pensate per chi vuole ampliare la propria libreria digitale senza spendere troppo.

Questa “January Sale” offre sconti fino al 75% su centinaia di giochi per PS4 e PS5, ed è parte delle promozioni di fine anno e inizio anno che Sony propone regolarmente agli utenti.

Blockbuster in offerta: grandi nomi con grandi sconti

Tra le offerte più interessanti spiccano alcuni dei videogiochi più discussi del 2025 e di anni recenti. Ad esempio, Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 sono scontati con riduzioni significative rispetto al prezzo di lancio, rendendo più accessibili due degli sparatutto più giocati.

Anche Elden Ring Nightreign e Assassin’s Creed Shadows stanno ricevendo forti ribassi, permettendo ai giocatori che non li hanno ancora provati di recuperarli a prezzi fortemente ridotti.

Queste offerte sono particolarmente indicate per chi ha ricevuto una PS5 o PS4 a Natale e vuole subito riempire la libreria di titoli di qualità.

Offerte per tutte le tasche: sconti anche sotto i 20 euro

Il PlayStation Store non riserva solo grandi titoli: ci sono numerose offerte che portano giochi di qualità sotto i 20 euro, perfette per chi ha un budget più contenuto o cerca giochi da provare senza spendere troppo.

Questi sconti includono sia produzioni indipendenti che classici PS4 perfettamente giocabili anche su PS5, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ideale per ampliare la propria collezione digitale senza svuotare il portafoglio.

RPG e action: sconti per Dying Light 2 e Silent Hill f

Tra le promozioni più recenti figurano anche sconti su RPG e survival, come Dying Light 2: Stay Human che gode di un prezzo ribassato fino all’8 gennaio 2026, e Silent Hill f, in offerta ad uno dei prezzi più bassi da quando è uscito.

Questo tipo di offerte è particolarmente interessante per chi ama esperienze narrative profonde o atmosfere intense: approfittarne ora significa non solo risparmiare, ma anche assicurarsi titoli che potrebbero non scendere ulteriormente di prezzo per mesi.

Come sfruttare gli sconti: consigli pratici

Per approfittare al meglio degli sconti di gennaio 2026, ci sono alcuni accorgimenti utili:

Controlla le offerte giornaliere o settimanali : spesso il PlayStation Store aggiorna le promozioni con nuovi titoli.

: spesso il PlayStation Store aggiorna le promozioni con nuovi titoli. Aggiungi alla lista dei desideri i giochi che vuoi seguire per ricevere notifiche sulle variazioni di prezzo.

i giochi che vuoi seguire per ricevere notifiche sulle variazioni di prezzo. Considera le offerte su abbonamenti come PlayStation Plus, che possono dare ulteriori sconti o accesso a cataloghi di giochi inclusi nel prezzo.

PS Plus e le promozioni correlate di gennaio

Oltre agli sconti diretti sul PlayStation Store, è bene tenere d’occhio anche le novità legate a PlayStation Plus, il servizio di abbonamento che regala ogni mese giochi mensili e dà accesso a cataloghi dedicati.

Con l’arrivo di gennaio 2026, gli abbonati PS Plus potrebbero ricevere bonus aggiuntivi, demo gratuite o giochi in prova (come già accaduto con titoli Game of the Year) oltre alle offerte esclusive riservate agli iscritti.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

I saldi di gennaio dureranno almeno fino alla prima decade del mese di gennaio 2026, ma non è escluso che Sony continui ad aggiungere promozioni o titoli in offerta nel corso delle settimane successive.

Inoltre, con l’arrivo del Lunar New Year Sale e altre iniziative programmate per il 2025–2026, gli utenti PS4 e PS5 potrebbero vedere ulteriori ribassi e nuove promozioni su giochi molto amati nei mesi a venire.