Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

iStock

Il PlayStation Store lancia una nuova tornata di offerte, l'annuale Player's Choice

Sono compresi più di 4.000 prodotti, con sconti fino all'80%

L'offerta termina il 22 ottobre

Il PlayStation Store si aggiorna con una nuova tornata di sconti, l’annuale Player’s Choice, offrendo ai giocatori PS5 l’occasione di recuperare alcuni dei titoli più interessanti degli ultimi anni a prezzi decisamente più accessibili. La promozione comprende grandi produzioni, giochi di ruolo, avventure e piccole perle indipendenti anche di recentissima uscita, con ribassi che arrivano fino all’80%.

Tra le più di 4.000 offerte spiccano Final Fantasy VII Rebirth, LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro e Hell is Us, ma c’è spazio anche per produzioni meno conosciute che meritano attenzione.

Abbiamo selezionato sette giochi da tenere d’occhio, tutti disponibili a prezzo ridotto fino alla scadenza della promozione.

Player’s Choice, fino a quando durano gli sconti

La tornata di offerte è già attiva. L’ultimo giorno per acquistare i giochi in saldo è il 22 ottobre alle 00:59, ora italiana.

I migliori giochi PS5 in offerta sul PlayStation Store

LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro – 48,99€ (-30%)

L’ultima avventura LEGO dedicata al Cavaliere Oscuro ripercorre le origini di Bruce Wayne attraverso una Gotham City esplorabile liberamente. Tra combattimenti, enigmi, veicoli iconici e sette personaggi giocabili, il titolo di TT Games mescola l’umorismo tipico della serie LEGO con un omaggio alla lunga storia di Batman.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls Ultimate Edition – 93,49€ (-15%)

Il picchiaduro sviluppato da Arc System Works porta gli eroi Marvel in spettacolari combattimenti a squadre 4 contro 4, con uno stile grafico fortemente ispirato agli anime. La Ultimate Edition comprende il pass dei personaggi del primo anno, costumi aggiuntivi e contenuti estetici esclusivi.

Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Edition – 23,99€ (-70%)

Uno degli sconti più interessanti della selezione riguarda il secondo capitolo del progetto remake di Final Fantasy VII. Cloud e compagni lasciano Midgar per esplorare un mondo vastissimo, tra combattimenti spettacolari, minigiochi e una reinterpretazione ambiziosa del classico Square Enix. Un’occasione particolarmente ghiotta per recuperarlo in vista dell’uscita di Final Fantasy VII Revelation.

Hell is Us – 11,99€ (-80%)

L’action adventure di Rogue Factor punta su un’esplorazione senza indicatori, mappe o suggerimenti invasivi. Ambientato in una terra devastata dalla guerra civile e da una misteriosa calamità, propone combattimenti impegnativi e un’atmosfera inquietante. Con uno sconto dell’80%, è tra gli affari migliori della promozione.

Digimon Story Time Stranger – 39,89€ (-43%)

Il GDR di Bandai Namco intreccia viaggi temporali, misteri e battaglie a turni. Il giocatore deve reclutare, allenare e far evolvere numerosi Digimon, attraversando il mondo umano e quello digitale in un’avventura che punta soprattutto sulla profondità del sistema di combattimento.

Moonlighter 2: The Endless Vault – 25,49€ (-15%)

Il seguito dell’apprezzato roguelite torna a mescolare esplorazione di dungeon e gestione commerciale. Di giorno si vendono i tesori raccolti, mentre durante le spedizioni si affrontano mostri e si cercano oggetti sempre più preziosi. Per gli abbonati PlayStation Plus il prezzo scende ulteriormente a 23,99€.

Duskfade – 22,49€ (-25%)

Chiudiamo con un action platform 3D che omaggia i grandi classici del genere. Nei panni di Zirian, accompagnato da un uccello meccanico, bisogna attraversare un mondo intrappolato in una notte eterna, alternando salti, combattimenti ed esplorazione. Un titolo da considerare soprattutto per gli appassionati dei platform tradizionali.

Tutte le offerte sono consultabili nella pagina dedicata del PlayStation Store.

Ricarica PlayStation Store 20,00 € Acquista su Amazon