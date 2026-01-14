Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Un leak anticipa i giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a gennaio 2026. Ecco i titoli segnalati e cosa sappiamo.

Gennaio 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Un leak avrebbe infatti anticipato alcuni dei videogiochi destinati ad arricchire il catalogo nel corso del mese.

A far trapelare i nomi è stato ancora una volta billbil-kun, leaker legato a Dealabs che in passato ha dimostrato un’elevata affidabilità sulle line-up di PlayStation Plus. La segnalazione coinvolge sia il catalogo Extra sia quello Premium e indica come possibile data di disponibilità il 20 gennaio. Si tratta, in ogni caso, di informazioni non ufficiali, da considerare come semplici indiscrezioni in attesa di conferma da parte di Sony.

PlayStation Plus Extra e Premium, i videogiochi di gennaio 2026

Secondo quanto emerso, gli abbonati a PlayStation Plus Extra dovrebbero trovare nel catalogo:

Resident Evil Village , ottavo capitolo principale della serie Capcom;

, ottavo capitolo principale della serie Capcom; Like a Dragon: Infinite Wealth , episodio che prosegue il percorso narrativo di Ichiban Kasuga;

, episodio che prosegue il percorso narrativo di Ichiban Kasuga; Expeditions: A MudRunner Game , incentrato sull’esplorazione off-road;

, incentrato sull’esplorazione off-road; A Quiet Place: The Road Ahead , adattamento videoludico dell’universo cinematografico horror;

, adattamento videoludico dell’universo cinematografico horror; The Exit 8 , esperienza breve e straniante ambientata in un passaggio metropolitano;

, esperienza breve e straniante ambientata in un passaggio metropolitano; Art of rally, titolo di guida stilizzato dedicato all’epoca d’oro dei rally.

Resident Evil Village

Uscito nel 2021, Resident Evil Village è l’ottavo capitolo principale della storica saga Capcom. Ambientato in un villaggio europeo isolato, il gioco prosegue la storia di Ethan Winters e propone un’esperienza che fonde le radici survival horror della serie con una componente action più marcata rispetto al capitolo precedente.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Pubblicato nel 2024, Like a Dragon: Infinite Wealth è uno dei capitoli più recenti della serie firmata Ryu Ga Gotoku Studio. L’avventura segue Ichiban Kasuga in una narrazione che si muove tra Giappone e Stati Uniti, mantenendo il sistema di combattimento a turni introdotto nel capitolo precedente.

Expeditions: A MudRunner Game

Spin-off della serie MudRunner, Expeditions: A MudRunner Game sposta il focus dalla gestione dei carichi all’esplorazione vera e propria. Il giocatore è chiamato a guidare spedizioni scientifiche in ambienti ostili, facendo uso di veicoli e strumenti specifici per superare terreni complessi.

A Quiet Place: The Road Ahead

Basato sull’universo cinematografico di A Quiet Place, The Road Ahead è un survival horror in prima persona sviluppato da Stormind Games. Il gameplay ruota attorno alla gestione del silenzio e alla sopravvivenza in un mondo dominato da creature che reagiscono ai suoni, con una storia originale inserita nella stessa continuità narrativa dei film.

The Exit 8

The Exit 8 è un’esperienza breve e atipica, costruita attorno a un loop ambientato in un corridoio della metropolitana giapponese. Il giocatore deve individuare anomalie visive per avanzare, in un contesto che punta più sul disagio e sulla tensione psicologica che sull’azione.

Art of Rally

Art of Rally è un gioco di guida con visuale dall’alto ambientato in una linea temporale alternativa in cui l’epoca d’oro dei rally non si è mai conclusa. Il titolo si distingue per uno stile visivo essenziale e per un approccio alla guida che privilegia controllo e precisione, offrendo sia una modalità carriera sia sessioni di esplorazione libera.

Ridge Racer (catalogo Classici)

Ridge Racer, creato nel 1993 da Namco, è uno dei titoli simbolo della prima PlayStation e rappresenta una vera pietra miliare dei giochi di guida arcade. Il titolo dovrebbe arrivare nel catalogo Classici di PlayStation Plus.