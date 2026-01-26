Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Secondo una segnalazione non ancora confermata ufficialmente, Undisputed potrebbe essere uno dei giochi inclusi nell’offerta PlayStation Plus di febbraio 2026. L’informazione nasce da una fuga di notizie attribuita a billbil-kun, fonte ritenuta generalmente affidabile per quanto riguarda le lineup mensili del servizio Sony, ma che al momento non ha trovato alcun riscontro diretto da parte dell’azienda.

PlayStation Plus, i giochi gratis di febbraio 2026

La segnalazione riguarda esclusivamente Undisputed e non fornisce indicazioni su eventuali altri titoli che potrebbero accompagnarlo nella selezione del mese. Stando a quanto riportato, il gioco sarebbe destinato a ricoprire il ruolo di proposta principale, risultando quindi accessibile a tutti gli abbonati PlayStation Plus, indipendentemente dal livello di sottoscrizione.

Undisputed, sviluppato da Steel City Interactive e pubblicato da Deep Silver, è un simulatore di boxe dotato di licenze ufficiali. Al momento del lancio, avvenuto l’11 ottobre 2024, l’accoglienza è stata piuttosto contrastata. Le valutazioni della critica si sono collocate su livelli medi, mentre il pubblico ha mostrato un giudizio più diviso, premiando il realismo degli incontri, ma sollevando diverse critiche sugli aspetti tecnici e sul grado di rifinitura complessivo. Una ricezione incerta che ha contribuito ad alimentare le reazioni contrastanti emerse online dopo la diffusione del leak. Il gioco presenta tre principali organizzazioni di pugilato, World Boxing Council, World Boxing Organization e International Boxing Federation, elementi centrali della sua struttura simulativa.

I videogiochi che lasceranno il catalogo PlayStation Plus a febbraio 2026

Parallelamente all’arrivo dei nuovi giochi mensili, nel corso di febbraio il servizio dovrebbe perdere diversi titoli dal catalogo Extra e Premium. Tra quelli segnalati in uscita figurano:

Carto

Cult of the Lamb

New World: Aeternum

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Spirit of the North: Enhanced Edition

Super Neptunia RPG

The Ascent

WWE 2K25

Cos’è PlayStation Plus?

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento di Sony che consente l’accesso al multiplayer online su console PlayStation e mette a disposizione una selezione di videogiochi inclusi senza costi aggiuntivi. L’offerta è articolata su tre livelli, Essential, Extra e Premium, che si differenziano per ampiezza del catalogo e funzionalità disponibili. I giochi mensili del livello Essential possono essere riscattati per un periodo limitato e restano utilizzabili finché l’abbonamento rimane attivo. L’eventuale inclusione di Undisputed rientrerebbe in questa formula, qualora il leak trovasse conferma.

Il piano Essential prevede un costo di 8,99 euro al mese, 24,99 euro ogni tre mesi o 71,99 euro l’anno e include giochi mensili, multigiocatore online, sconti esclusivi, archiviazione cloud e Share Play. Il livello Extra, proposto a 13,99 euro mensili, 39,99 euro trimestrali o 125,99 euro annui, aggiunge il Catalogo giochi e Ubisoft+ Classics. Il piano Premium, infine, al prezzo di 16,99 euro al mese, 49,99 euro ogni tre mesi o 151,99 euro l’anno, amplia ulteriormente l’offerta con il Catalogo dei classici, versioni di prova dei giochi e lo streaming nel cloud su PS5, oltre al catalogo Sony Pictures.