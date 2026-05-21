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PlayStation Plus aumenta ancora, 5 capolavori per cui vale il prezzo

L'aumento dei prezzi del PlayStation Plus ha causato qualche malcontento, ma a ben vedere il valore dei giochi presenti nel catalogo è elevatissimo: ecco alcuni titoli per cui vale la pena sottoscrivere un abbonamento

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Foto di Marco Baldini

Marco Baldini

Web Editor

Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

playstation plus iStock

Sony ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi di PlayStation Plus per i nuovi abbonati, con rincari che riguardano i piani mensili e trimestrali. La motivazione ufficiale parla di “condizioni di mercato”, ma la community ha reagito con parecchio malumore, soprattutto perché l’aumento arriva poco dopo il rincaro di console e accessori PlayStation.

Quanto costa PlayStation Plus

Il piano Essential passa a 9,99 € al mese, mentre il trimestrale sale a 27,99 €. PlayStation Plus Extra passa a 15,99 € al mese, e il trimestrale a 43,99 €. Infine, il Premium passa a 18,99 € al mese, e il trimestrale a 54,99 €.

Per tutti e tre i piani, gli abbonamenti annuali restano invariati (rispettivamente a 71,99 €, 125,99 € e 151,99 €), così come gli abbonamenti per coloro che hanno già un piano attivo.

Sui social e su Reddit le reazioni sono state piuttosto critiche: molti giocatori ritengono che Sony stia approfittando della posizione dominante di PlayStation nell’attuale generazione, mentre altri continuano a difendere il servizio grazie alla qualità del catalogo incluso nei tier Extra e Premium.

Cinque giochi da recuperare con l’abbonamento PS Plus

Ed è proprio qui che si gioca la vera partita: il catalogo PS Plus riesce ancora a giustificare il prezzo dell’abbonamento? Certamente per i casual gamer rappresenta un’ottima occasione per recuperare capolavori più o meno recenti, ma questo vale anche per coloro che non sono riusciti a rimanere al passo con le numerose uscite. Ecco allora una selezione di giochi che da soli possono valere il costo del PS Plus.

Red Dead Redemption 2

Il ritorno del kolossal western di Rockstar nel catalogo PS Plus rappresenta da solo un valido motivo per sottoscrivere un abbonamento. Ancora oggi Red Dead Redemption 2 viene considerato uno degli open world più impressionanti mai realizzati, grazie a una cura maniacale per ambientazioni, personaggi e dettagli. Tra storia cinematografica, attività secondarie e mondo di gioco vivo e credibile, il titolo offre tranquillamente centinaia di ore di contenuti.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

La reinterpretazione moderna del classico Square Enix è uno dei JRPG più importanti degli ultimi anni. Final Fantasy VII Remake Intergrade migliora la grafica dell’originale ed espande narrativa, personaggi e sistema di combattimento, trasformando Midgar in un’esperienza molto più ricca e spettacolare. La versione PS5 aggiunge inoltre miglioramenti tecnici significativi e l’espansione dedicata a Yuffie. In attesa della terza e ultima parte della trilogia, giocare questo capitolo è un imperativo per i fan di Cloud e Sephiroth.

Ghost of Tsushima

Tra le esclusive PlayStation più amate della scorsa generazione, Ghost of Tsushima continua a essere uno dei punti di forza del catalogo PS Plus. L’action open world di Sucker Punch unisce combattimenti fluidi, direzione artistica straordinaria e un’ambientazione ispirata al Giappone feudale capace ancora oggi di lasciare il segno. Anche solo esplorarne i paesaggi basta a capire perché sia diventato uno dei simboli dell’ecosistema PlayStation, al punto da meritarsi un sequel.

Death Stranding Director’s Cut

L’opera di Hideo Kojima rimane una delle produzioni più particolari e divisive dell’industria videoludica moderna. Death Stranding Director’s Cut miscela esplorazione, una narrazione suggestiva e meccaniche sociali in un’esperienza profondamente autoriale e contemplativa, impossibile da confondere con qualsiasi altro gioco sul mercato. La Director’s Cut, inoltre, arricchisce il gioco standard con nuovi contenuti e migliorie tecniche pensate appositamente per PS5.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart è ancora oggi una delle migliori dimostrazioni delle potenzialità tecniche di PlayStation 5. Il gioco di Insomniac Games alterna azione frenetica, humor e sequenze spettacolari senza praticamente tempi di caricamento, offrendo un’esperienza accessibile ma estremamente rifinita. È il classico titolo capace di mettere d’accordo sia i veterani PlayStation sia chi cerca un’avventura più leggera e immediata, indipendentemente dall’età.

Decine di altri titoli, tra giochi recenti e nostalgia

Oltre ai cinque titoli sopra elencati, il catalogo PS Plus continua a offrire una quantità significativa di giochi in grado di soddisfare praticamente ogni tipo di giocatore, dagli amanti dei tripla A moderni fino ai nostalgici dell’era PS1 e PS2.

Tra le produzioni più apprezzate troviamo Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e God of War Ragnarök, affiancato dal reboot di God of War.
C’è spazio anche per altri capolavori di PlayStation Studios come Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Marvel’s Spider-Man 2, oltre a Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part I e The Last of Us Part II.

Per gli amanti dei JRPG e delle esperienze narrative, il catalogo include anche Persona 5 Royal, Rogue Galaxy, Granblue Fantasy: Relink, Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2.

Non mancano poi produzioni più autoriali e particolari come A Space for the Unbound, e i soulslike come Demon’s Souls e il nostrano Enotria: The Last Song.

Il catalogo Premium, inoltre, punta fortissimo sull’effetto nostalgia grazie al ritorno di serie storiche PlayStation come Sly Raccoon e i suoi sequel, MediEvil, Ape Escape e perfino classici assoluti come Tekken 3.

E naturalmente ci sono anche capolavori immortali come Grand Theft Auto V e The Elder Scrolls V: Skyrim, che, in qualche modo, riescono sempre a trovare un modo per tornare nelle nostre vite.

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