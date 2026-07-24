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Il PSN mostra problemi di accesso e impedisce ad alcuni utenti di avviare giochi digitali già installati. Ecco cosa sta succedendo il 24 luglio.

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Il 24 luglio migliaia di utenti hanno segnalato problemi di connessione al PlayStation Network, con difficoltà ad accedere a account, Store e partite.

Molti titoli digitali già installati non si avviavano perché la console non riusciva a verificare licenze, generando proteste e disagi diffusi.

Le segnalazioni sono calate dal primo pomeriggio mentre AWS riportava recupero dei collegamenti, ma Sony non ha fornito una conferma sull'origine precisa.

Accendere la PS5 e scoprire di non poter avviare neppure un gioco già acquistato. È quanto accaduto a migliaia di utenti il 24 luglio 2026, quando PlayStation Network ha iniziato a mostrare problemi di connessione in diverse aree del mondo, Italia compresa.

Le difficoltà non hanno interessato soltanto le partite online. Molti giocatori non sono riusciti ad accedere al proprio account. Altri hanno trovato il PlayStation Store irraggiungibile. In diversi casi, il blocco ha coinvolto persino i titoli digitali già installati sulla console, impossibili da avviare perché il sistema non riusciva a verificarne la licenza.

La situazione è apparsa ancora più confusa perché, durante il picco delle segnalazioni, la pagina ufficiale dedicata allo stato di PlayStation Network continuava a indicare che tutti i servizi erano operativi.

PlayStation Network down il 24 luglio: cosa non funziona?

Le segnalazioni hanno iniziato ad aumentare nel corso della mattinata. Downdetector ha registrato migliaia di comunicazioni nel Regno Unito. Problemi simili sono stati riportati anche negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei.

Il disservizio non si è manifestato allo stesso modo per tutti. Alcuni utenti hanno perso completamente l’accesso al PSN. Altri sono riusciti a entrare nel proprio profilo, ma non a utilizzare lo Store. In alcuni casi non veniva caricato neppure l’elenco degli amici.

Su PS5 è comparso anche il codice di errore WS-116486-6, associato a una difficoltà di comunicazione con i server. Diversi giocatori hanno riferito di essere riusciti ad accedere soltanto dopo numerosi tentativi. Un comportamento che lascia pensare a una rete instabile, più che a un’interruzione totale estesa in modo uniforme.

Perché alcuni giochi digitali non si avviano

Il problema più grave ha riguardato i videogiochi acquistati in formato digitale. Quando la console non riesce a comunicare con i server di PlayStation, alcuni titoli non possono completare il controllo della licenza associata all’account.

Diversi utenti si sono così trovati nell’impossibilità di avviare giochi già scaricati. Le segnalazioni hanno coinvolto anche prodotti pensati per essere utilizzati in singolo, riaccendendo il dibattito sulla dipendenza delle librerie digitali dai servizi online.

Il disservizio ha condizionato anche l’accesso alla beta aperta di Marvel Tōkon: Fighting Souls, disponibile proprio dal 24 luglio. Alcuni partecipanti hanno incontrato messaggi di errore su PS5. Non ci sono però elementi che permettano di indicare la beta come causa dei problemi.

Il PSN sta tornando a funzionare?

Dal primo pomeriggio, il numero delle segnalazioni inizia a diminuire. Alcune funzioni sono tornate accessibili, anche se il ripristino non è avvenuto nello stesso momento per tutti gli utenti.

Il problema sembra essersi verificato mentre Amazon Web Services affrontava difficoltà sulla propria infrastruttura. AWS ha comunicato che i collegamenti interessati erano in fase di recupero e che gli errori stavano diminuendo. Sony, però, non ha fornito una conferma dettagliata sull’origine del disservizio che ha colpito PlayStation Network.

La situazione appare dunque in graduale miglioramento. Chi continua a incontrare errori può controllare la pagina ufficiale del PSN e tentare nuovamente l’accesso in un secondo momento. Riavviare la console difficilmente può risolvere un problema che interessa i server, soprattutto quando le segnalazioni arrivano contemporaneamente da più Paesi.