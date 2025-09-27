PlayStation 5 a prezzo stracciato: va comprata immediatamente

Wachiwit/iStock

Di presentazioni non c’è assolutamente bisogno. In "prima linea" ormai da oltre 30 anni, la PlayStation ha rivoluzionato il mondo del gaming, introducendo novità tecnologiche poi riprese dalla concorrenza. E la PlayStation 5 non fa differenza: la console gaming di Sony di ultima generazione ha nuovamente contribuito a stabilire nuovi standard nel mondo del gaming.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Nella sua versione Slim Digital, poi, la PS5 ti permette di fare a meno di supporti fisici di ogni genere. Per giocare con i tuoi titoli preferiti ti sarò sufficiente scaricarli dallo Store Sony e il gioco è fatto. E nonostante le dimensioni compatte, non dovrai fare alcuna rinuncia sul fronte dell’esperienza di gioco e della potenza di calcolo.

Su Amazon, poi, la convenienza raddoppia. Allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico si somma la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. In questo modo risparmi centinaia di euro e fai un affare.

PlayStation 5 Digital Slim

PlayStation 5 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sulla PlayStation 5 Slim Digital è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Non solo potrai acquistarla al prezzo più basso del web, ma potrai scegliere di pagare a rate senza alcun costo aggiuntivo (tasso zero e nessuna spesa di istruttoria). Ma procediamo con ordine.

La PS 5 Slim Digital Edition è disponibile su Amazon con uno sconto del 20%: comprandola adesso la paghi 399,00 euro anziché 499,00 euro come da listino. Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore nipponico risparmi ben 100 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero. In questo modo, la PlayStation 5 Slim Digital Edition costa solamente 79,80 euro al mese per cinque mesi.

PlayStation 5 Digital Slim

PlayStation 5 Digital Slim scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La PlayStation 5 Slim Digital Edition è una versione rivista e più compatta della console di ultima generazione di Sony, senza che la potenza di calcolo o l’esperienza videoludica ne risentano minimamente.

Rispetto ai modelli precedenti si distingue per un design più sottile ed elegante e, in quanto Digital Edition, è priva di lettore Blu-ray, focalizzando l’esperienza utente interamente sui contenuti digitali scaricati dal PlayStation Store. La console offre un ampio spazio di archiviazione con un SSD integrato da 1 TB, permettendo tempi di caricamento quasi istantanei.

Grazie al supporto per il ray tracing, che simula in modo realistico luci e ombre, e la possibilità di giocare su TV 4K fino a 120 fps con output a 120 Hz, potrai vivere un’esperienza di gioco di altissimo livello. La console supporta anche la tecnologia HDR per colori più vividi e realistici. La tecnologia audio 3D Tempest, che crea paesaggi sonori direzionali e tridimensionali attraverso cuffie o altoparlanti TV, garantisce un’esperienza di ascolto completamente immersiva.

L’interazione con i giochi è rivoluzionata dal controller wireless DualSense. Questo accessorio vanta il feedback aptico per sensazioni tattili dinamiche che riflettono le azioni di gioco e i grilletti adattivi, che simulano diverse intensità di resistenza per accrescere il realismo, ad esempio nel tendere un arco o frenare un veicolo.

Inoltre, la PS5 Slim Digital Edition è retrocompatibile con oltre 4000 giochi per PS4, molti dei quali possono beneficiare di un miglioramento delle prestazioni grazie alla potenza della nuova console.

PlayStation 5 Digital Slim