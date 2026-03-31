Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Sony aumenta i prezzi di PS5 e PlayStation Portal: ecco come risparmiare online con questa panoramica sugli sconti sul nuovo e le offerte dell'usato

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Sony ha annunciato un’ondata di aumenti per quanto riguarda le proprie console, generando un generale malcontento. Chiunque sia interessato ad acquistare una PS5, dunque, dovrà fare i propri conti con attenzione.

Sono trascorsi anni dal lancio, eppure un acquisto oggi "in ritardo" non si traduce necessariamente in un risparmio. Cambierà anche il prezzo di PlayStation Portal, considerando il contesto di pressioni economiche su scala globale. Siamo dunque dinanzi all’ultima chiamata per risparmiare. Vediamo esattamente quali sono le migliori offerte oggi sul mercato, a un passo dagli aumenti.

PS5, sconti Amazon

Abbiamo già avuto modo di parlare dei rialzi della PS5 nel dettaglio, dunque ci concentriamo soltanto sugli sconti. Una guida utile, a partire da Amazon, per risparmiare il più possibile prima del 2 aprile 2026, che avrà un impatto prevedibile anche sul mercato dell’usato.

Playstation 5 Console Edizione Digital Slim

Playstation®5 Edizione Digitale – 825GB

A oggi, 31 marzo 2026, PlayStation 5 Slim con disco è in vendita a 509 euro, con uno sconto ulteriore rispetto ai 549,99 fissati da Sony. Decisamente meno conveniente lo sconto per la Digital, considerando il prezzo di vendita a 489 euro rispetto ai 499,99 previsti. Il marketplace, dunque, lascia preferire la standard, anche se è presente (per il momento) una versione "second hand" al ribasso. Condizioni indicate "come nuovo" e costo previsto 459,90 euro.

Offerte nei negozi di elettronica

L’avvicinarsi degli aumenti ha bloccato le offerte per la PS5 in molte catene di elettronica. Ci limitiamo a segnalare le offerte migliori, tralasciando l’analisi totale delle proposte. Abbiamo infatti evitato di parlare di PS5 Pro su Amazon.

Si segnala un lieve sconto online su Mediaworld per quanto riguarda la PlayStation Portal, proposta a 206,49 euro invece di 219,99. Soluzione migliore rispetto a quelle viste su Amazon, che invece domina sul fronte console.

Molto interessante l’offerta Expert, che ottiene il gradino più alto sul fronte delle catene di elettronica. Non rimuoviamo però Mediaworld dall’elenco, per quanto lievemente più caro, per offrire più opzioni, qualora le disponibilità a costo ridotto terminassero. Nello specifico parliamo di PlayStation Portal, proposta a 199,90 euro. Sorprende poi la presenza di PlayStation Pro, la cui reperibilità è più scarsa rispetto alle sorelle. Alcuni hanno già aumentato il prezzo, ma non Expert. Versione da 2T a 799,90 euro. Un risparmio solo rispetto a chi fa il furbetto con giorni d’anticipo.

Il mercato dell’usato

Questa analisi è la più complessa, considerando l’enorme disponibilità e l’ampio grado d’aggiornamento. Ci cimentiamo in questo discorso, però, soltanto per offrire una panoramica. Non manca poi molto all’arrivo della PS6, con un lancio che potrebbe giungere sul finire del 2027 (forse).

Anche si dovesse "sforare" e raggiungere il 2028 per la nuova generazione, causa crisi RAM, conviene davvero acquistare oggi a prezzo pieno? Ecco la domanda che ci si dovrebbe porre. Su eBay le Slim sono disponibili anche a 200 euro e, con qualche buono sconto della piattaforma, è possibile anche risparmiare 10 euro extra.

Il prezzo medio supera di poco i 300 euro ma, ricercando nella propria zona, è possibile ottenere sconti maggiori. Ciò è vero soprattutto su Subito e Vinted, con ritiro a mano invece di optare per la spedizione.

Non mancano però le truffe. Quando il prezzo è fin troppo conveniente, è bene diffidare o effettuare ricerche approfondite. Su eBay ci sono versioni estere che indicano una versione nel titolo e ne offrono un’altra nella foto. Perché acquistare una Slim a 240 euro se nella foto c’è una Pro? Perché farlo con un venditore che ha una sola recensione e vive in Australia?

Diffidare poi da chi offre prezzi vantaggiosi ma non consente l’acquisto immediato. Generalmente si mira a creare una chat, spingendo l’utente a offrire, così da spostare il possibile pagamento su PayPal o altre soluzioni. Molti lo scrivono proprio negli annunci e, ovviamente, ciò solleva la piattaforma da qualsiasi responsabilità in caso di truffa.

Ad oggi, i prezzi migliori sono su Vinted, che ha però il più alto tasso di utenti che richiedono pagamenti privati. È possibile fare affari, dunque, ma si consiglia caldamente in questa fase di passaggio di optare per ricondizionato garantito o acquisto in zona (le piattaforme permettono una ricerca incentrata sul proprio CAP) con prova di funzionalità.