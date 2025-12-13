PlayStation 5 a prezzo stracciato: è l'affare del giorno su Amazon

Girts Ragelis

Un’assenza che non si fa (troppo) sentire, quella del lettore Blu-Ray. La PlayStation 5 Digital Edition sopperisce alla mancanza del lettore di supporti ottici con un SSD potenziato e veloce, grazie al quale poter scaricare i titoli preferiti direttamente dallo Store in una manciata di minuti.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica della PS5 Digital Edition per rendersi conto che ha tutte le carte in regola per regalarti un’esperienza videoludica di altissimo livello. Se il Ray Tracing ti fa immergere in un mondo caratterizzato da realismo estremo, il Tempest 3D AudioTech ti avvolge con un sonoro degno della migliore sala cinematografica. Insomma, tutto è progettato per farti sentire come il vero protagonista dell’azione videoludica.

La console videogame del colosso giapponese è oggi disponibile con un’offerta mai vista in precedenza. Lo sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso mai toccato: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

PlayStation 5 Digital Edition

Sconto esagerato per la PlayStation 5 Digital Edition: offerta e prezzo finale

La promo garantita oggi da Amazon sulla console Sony è di quelle che non capitano molto spesso. Anzi: un’offerta così conveniente non si era mai vista in precedenza. La PlayStation 5 Digital Edition è disponibile con uno sconto del 30% sul listino: comprandola adesso la paghi 349,00 euro anziché 499,00 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore.

I conti si fanno piuttosto velocemente: oggi ti costa ben 150 euro in meno rispetto al prezzo originario. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

PlayStation 5 Digital Edition

PlayStation 5 Digital Edition scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come dice anche il nome, la PS5 Digital Edition "dice addio" a qualunque supporto di lettura di dischi – il lettore Blu-Ray disponibile nella versione "standard" per intendersi. L’accesso ai giochi avviene esclusivamente dal PlayStation Store, dove possono essere acquistati e scaricati.

Questa versione, dal design slim ed elegante, è dotata di una SSD da 825 GB ad altissima velocità. L’unità non solo riduce drasticamente i tempi di caricamento, ma, grazie a un sistema I/O integrato, massimizza l’esperienza di gioco offrendo prestazioni ultra-rapide.

Le funzionalità di gioco sono potenziate da tecnologie visive e sonore avanzate. La PlayStation 5 Digital Edition supporta il Ray tracing, che simula in modo realistico luci e ombre per un’immersione grafica superiore. È capace di offrire giochi su TV in 4K con HDR per colori vivaci e un’azione fluida grazie a un frame rate elevato, fino a 120 fps con output a 120 Hz. L’esperienza sensoriale è completata dal Tempest 3D AudioTech, che crea un paesaggio sonoro tridimensionale e avvolgente.

Un elemento cruciale è il controller wireless DualSense, che offre feedback aptico dinamico e grilletti adattivi, simulando l’impatto fisico delle azioni. La console assicura anche la retrocompatibilità e il potenziamento dei titoli supportati di PlayStation 4.

PlayStation 5 Digital Edition