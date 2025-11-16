PlayStation 5, con l'offerta Black Friday di Amazon il prezzo crolla

La PlayStation 5 in versione digitale è in offerta al minimo storico e con uno sconto del 25%. Approfitta di una delle migliori occasioni di tutto il web.

È già tempo di pensare ai regali di Natale e lo si può fare grazie ad Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2026 per la maggior parte degli acquisti e quindi puoi acquistare il tuo regalo oggi senza nessun timore. Politica di reso che vale anche la PlayStation 5 Edizione Digitale protagonista di una delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon. La console di Sony è disponibile con uno sconto eccezionale del 25% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La versione digitale della PlayStation si caratterizza per l’assenza del lettore Blu-Ray, ma all’interno trovi un disco fisso da 825 gigabyte sul quale scaricare e installare tutti i giochi che vuoi. Nella confezione è presente anche il controller DualSense che regala nuove sensazioni di gioco. E grazie alla retrocompabilità puoi giocare anche ai tuo videogame preferiti delle generazioni precedenti. Una delle console più vendute al mondo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Approfittane subito.

Offerta speciale su Amazon per la PS5 nella versione digitale. Da oggi la trovi a un prezzo di 374,30 euro grazie allo sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 125 euro su quello di listino. Per la console si tratta del minimo su Amazon e di una delle migliori occasioni sul web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandola oggi la ricevi nel giro di un paio di giorni. Puoi già pensare di acquistarla oggi per Natale: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026 e quindi non devi preoccuparti di non poterla restituire in caso di problema. Possibilità che solo Amazon sa assicurarti.

PS5 Digital Edition: le caratteristiche tecniche

La PlayStation5 Digital Edition è la soluzione perfetta per chi vuole spendere un po’ di meno, ma avere allo stesso tempo le prestazioni di una console di nuova generazione. Con un SSD da 825 gigabyte, questa console ti invita a scaricare e giocare istantaneamente tutti i tuoi titoli preferiti tramite il PlayStation Store, eliminando la necessità di supporti fisici. Al centro dell’esperienza c’è la sua unità SSD ad altissima velocità e il sistema operativo integrato, che garantiscono un caricamento quasi istantaneo e massimizzano il tuo tempo di gioco.

L’innovazione si manifesta in una grafica mozzafiato e un’immersione sensoriale totale. La PS5 Digital Edition supporta il Ray Tracing, simulando in modo realistico luci e ombre per un livello di dettaglio visivo inedito, con giochi che raggiungono la risoluzione 4K e un’azione fluida e scorrevole grazie alla frequenza di aggiornamento a 120 fps. La tecnologia HDR assicura colori vividi e realistici, mentre la tecnologia Tempest 3D AudioTech dà vita all’ambiente circostante, facendoti sentire al centro dell’azione.

A completare l’esperienza c’è l’interazione fisica unica offerta dal controller wireless DualSense®. Grazie al suo feedback aptico, puoi percepire l’impatto fisico delle azioni di gioco, e i grilletti adattivi simulano la tensione e la forza di strumenti e armi. Inoltre, la console offre retrocompatibilità e potenziamento per i giochi supportati della PlayStation 4, e include il gioco pre-installato ASTRO’s PLAYROOM per iniziare subito a esplorare le nuove funzionalità.

