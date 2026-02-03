Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Per anni Netflix su PS3 è stato parte della quotidianità di milioni di utenti. Ora questa funzione sta per sparire, segnando un altro passaggio nel modo di vivere l’intrattenimento

Quasi vent’anni, eppure è finita: Playstation 3 dirà addio al supporto di Netflix. Una “rottura” che mette fine a uno dei servizi più longevi legati all’intrattenimento digitale su questa piattaforma. La notizia è emersa nelle ultime settimane attraverso segnalazioni dirette agli utenti, senza annunci ufficiali in grande evidenza.

Per molti possessori della console, l’app di streaming ha rappresentato per anni un punto di accesso centrale a film e serie, integrato nell’esperienza quotidiana della PS3. Ora, con una data di disattivazione già indicata, si apre una nuova fase per una delle console più diffuse della storia recente.

L’addio di Netflix a Ps3

La funzione di accesso a Netflix su Playstation 3 verrà disattivata ufficialmente dal 2 marzo 2026: a partire da quella data l’app dell’operatore di streaming non si avvierà più e non sarà più possibile utilizzarla per vedere i contenuti sulla console.

Attualmente, chi usa la console viene avvisato per mezzo di una notifica che, per l’appunto, indica l’interruzione del servizio su quel dispositivo, senza possibilità di login né di riproduzione dei contenuti dopo la scadenza indicata.

Si tratta di una cessazione esplicita del supporto software per la versione dell’app destinata alla PS3, non un semplice aggiornamento o modifica dell’interfaccia. Inutile dire che la decisione è probabilmente legata all’età della console e alla progressiva obsolescenza delle tecnologie su cui si basa il software di streaming, oltre che alla riduzione significativa degli utenti attivi su questa piattaforma,

Negli ultimi anni molti servizi di streaming hanno ritirato il supporto per dispositivi considerati legacy, e ora anche l’integrazione diretta di Netflix all’interno del sistema operativo della PS3 raggiunge la stessa conclusione.

Cosa si potrà ancora guardare?

Al di là di Netflix, la PS3 continuerà a poter riprodurre contenuti in altri modi che non dipendono da quell’app. La console manterrà online il PlayStation Store e sarà possibile anche guardare copie digitali di film e serie tv. Chiaramente, poi, il device supporta la lettura di dischi Blu-ray e DVD, oltre alla riproduzione di file multimediali locali tramite connessione a media server o dispositivi di rete compatibili con i suoi protocolli.

Queste modalità non sono collegate al servizio di streaming di Netflix né alle API dell’app che verranno disattivate, perciò rimangono operative a meno di cambiamenti futuri da parte di Sony o dei fornitori di terze parti. Inoltre, altre app di intrattenimento eventualmente presenti sulla PS3 continueranno a funzionare finché i rispettivi fornitori manterranno il supporto per quella piattaforma.

Fin quando si potrà giocare con PS3?

La disattivazione dell’app Netflix non influisce in alcun modo sulla funzione principale della Playstation 3, che resta quella di console da gioco. Al momento non esistono comunicazioni ufficiali da parte di Sony che indichino una data di fine per l’utilizzo dei titoli su PS3, né per i giochi in formato fisico né per quelli già acquistati in digitale.

La console continuerà quindi ad avviare i dischi, a leggere i dati dai supporti e a far funzionare i giochi installati sul disco rigido senza limitazioni legate alla rimozione dello streaming. Dal punto di vista dei servizi online, la situazione è più articolata. Il PlayStation Network per PS3 è ancora attivo per il download dei contenuti già acquistati e per alcune funzioni di rete, ma negli anni Sony ha progressivamente ridotto il supporto a diversi servizi collegati alla piattaforma.

Questo significa che alcune funzionalità online potrebbero diventare meno stabili o essere dismesse in futuro, ma non esiste al momento una data ufficiale che indichi la fine dell’accesso ai giochi o alla console nel suo complesso.