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Un team di ricerca ha sviluppato un sistema per convertire il polietilene in benzina e diesel sotto i 200 °C, sfruttando sali fusi di alluminio economici e senza l'uso di solventi.

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Un team di ricerca ha convertito il polietilene in benzina e diesel sotto i 200 gradi, usando sali fusi di alluminio economici.

Il metodo riduce temperature e costi rispetto ai processi tradizionali, elimina solventi tossici e sfrutta un catalizzatore che spezza le catene plastiche.

Restano da risolvere problemi di umidità e separazione dei sali, ma la tecnica promette riciclo industriale e nuova energia dai rifiuti.

Un team di ricerca ha sviluppato un sistema per convertire il polietilene in benzina e diesel sotto i 200 °C, sfruttando sali fusi di alluminio economici e senza l’uso di solventi.

La reazione chimica che abbatte le temperature

La plastica che utilizziamo ogni giorno nelle nostre abitazioni, dai classici sacchetti della spesa fino ai taglieri da cucina, è realizzata in larga parte con polietilene.

Questo materiale rappresenta una quota enorme dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento.

Fino a oggi, i processi chimici pensati per convertire questi scarti polimerici in combustibile richiedevano condizioni estreme, con temperature prossime ai 500 gradi e un enorme consumo di energia. Una svolta significativa arriva da uno studio pubblicato sul Journal of the American Chemical Society e condotto dai ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory.

Utilizzando una combinazione di sali fusi a base di cloruro di alluminio, gli scienziati sono riusciti a spezzare le lunghe molecole della plastica a una temperatura inferiore ai 200 gradi.

Si tratta di un livello termico decisamente contenuto, paragonabile a quello raggiungibile da un comune forno da cucina.

In questo modo, l’intero processo di riciclo della plastica in carburante riesce a convertire circa il 60% del materiale di partenza in una miscela chimica direttamente utilizzabile come benzina, riducendo drasticamente il fabbisogno energetico complessivo.

Addio a ingredienti costosi e complesse trasformazioni

Per riuscire a spezzare la struttura resistente del polietilene, le tecniche industriali tradizionali dovevano affidarsi a soluzioni molto onerose.

In genere servivano catalizzatori a base di metalli preziosi, elevate quantità di idrogeno oppure solventi organici complessi e inquinanti.

Il metodo messo a punto nei laboratori americani elimina completamente ciascuno di questi elementi critici.

I sali di alluminio impiegati nel processo sono sostanze inorganiche comunemente reperibili sul mercato a costi contenuti.

All’interno della reazione svolgono una duplice funzione: agiscono sia come fluido di supporto sia come catalizzatore attivo. La composizione della plastica di partenza influenza direttamente il tipo di combustibile ottenuto.

Le strutture polimeriche più semplici generano prevalentemente frazioni leggere paragonabili alla benzina, mentre le catene molecolari più articolate danno origine a composti simili al gasolio.

Questo approccio permette un riciclo del polietilene più lineare ed efficiente rispetto alle tecniche tradizionali.

Le prossime sfide verso l’applicazione industriale

Nonostante i risultati positivi ottenuti nelle prime sperimentazioni, la tecnologia deve superare una sfida pratica fondamentale prima di poter fare il suo ingresso negli impianti su larga scala.

I sali a base di alluminio sono infatti igroscopici, ovvero tendono ad assorbire con facilità l’umidità presente nell’aria circostante, un fattore che rischia di ridurne la stabilità chimica e l’efficacia con il passare del tempo.

I ricercatori stanno studiando soluzioni avanzate per racchiudere e proteggere i sali fusi tramite materiali a base di carbonio o alogeni, in modo da facilitare la separazione del carburante e garantire il riutilizzo dei catalizzatori.

Se questa fase di ottimizzazione darà l’esito sperato, la possibilità di convertire plastica in benzina su vasta scala trasformerebbe milioni di tonnellate di rifiuti polimerici in una risorsa energetica concreta, offrendo un contributo reale alla gestione degli scarti e alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili tradizionali.