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Kenwood Go KZM35.000RD, planetaria salvaspazio con ciotola da 4L, motore da 800W e 6 velocità è in offerta con sconto del 34%.

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Spazio in cucina sempre al limite ma voglia di impastare pane, pizza e dolci fatti in casa senza fatica? Con una planetaria compatta puoi lavorare quantità generose di impasto senza occupare mezzo piano di lavoro. In questi giorni la Kenwood Go KZM35.000RD è proposta con uno sconto del 34%, a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro, rendendo più accessibile una macchina pensata per chi vuole prestazioni serie in formato ridotto.

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Questa planetaria nasce per chi ha una cucina piccola ma non vuole rinunciare a ricette ambiziose: è alta solo 30 cm, ha un design salvaspazio che le permette di stare sia sul piano lavoro sia in un pensile, e grazie alla maniglia integrata si sposta e si ripone con una mano. Nonostante le dimensioni compatte offre una ciotola da 4 litri e tre strumenti di miscelazione in metallo pensati per accompagnare davvero tutte le fasi delle tue preparazioni, dagli impasti più consistenti alle montate leggere.

Kenwood Go KZM35.000RD in offerta: planetaria compatta con doppio sconto

La promozione rende la Kenwood Go KZM35.000RD particolarmente interessante per chi vuole una planetaria di marca senza sforare il budget. A un prezzo di 179,00€ puoi portarti a casa un modello con motore da 800W e ciotola da 4L, capace di gestire sia gli impasti per la pizza di quattro persone sia una torta a due piani o fino a 48 cupcake, una capacità che di solito si trova su macchine ben più ingombranti. Per chi guarda al rapporto qualità/prezzo nella fascia delle planetarie compatte, questa cifra è allineata a proposte di fascia medio-alta ma con il vantaggio di un design decisamente più salvaspazio e curato nelle funzionalità frontali.

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La planetaria Kenwood con la ciotola da 4L e il motore da 800W

Se ami cucinare ma non vuoi riempire la cucina di elettrodomestici ingombranti, questa planetaria nasce proprio per risolvere il problema dello spazio senza compromettere la potenza.

Design compatto alto solo 30 cm : si infila facilmente sotto i pensili o in un mobile, così puoi tenerla sempre a portata di mano anche in cucine piccole.

: si infila facilmente sotto i pensili o in un mobile, così puoi tenerla sempre a portata di mano anche in cucine piccole. Motore da 800W : offre la forza necessaria per lavorare impasti consistenti, come pane e pizza, garantendo risultati omogenei anche con quantità importanti.

: offre la forza necessaria per lavorare impasti consistenti, come pane e pizza, garantendo risultati omogenei anche con quantità importanti. Ciotola da 4L : ti permette di preparare in una volta sola fino a 48 cupcake, pizza per quattro persone o una torta su due livelli, ideale per famiglie e cene con amici.

: ti permette di preparare in una volta sola fino a 48 cupcake, pizza per quattro persone o una torta su due livelli, ideale per famiglie e cene con amici. Tre utensili di miscelazione in metallo (gancio impastatore, frusta a filo, frusta K): coprono tutte le esigenze, dagli impasti duri alle creme e alle montate, riducendo la necessità di altri strumenti.

(gancio impastatore, frusta a filo, frusta K): coprono tutte le esigenze, dagli impasti duri alle creme e alle montate, riducendo la necessità di altri strumenti. Paraschizzi rotante : puoi aggiungere ingredienti e lavorare l’impasto in modo più pulito, riducendo schizzi e sporco sul piano di lavoro.

: puoi aggiungere ingredienti e lavorare l’impasto in modo più pulito, riducendo schizzi e sporco sul piano di lavoro. Cucchiaio dosatore integrato : semplifica la misurazione degli ingredienti, utile soprattutto per chi segue ricette precise e non vuole pesare ogni aggiunta.

: semplifica la misurazione degli ingredienti, utile soprattutto per chi segue ricette precise e non vuole pesare ogni aggiunta. Interfaccia frontale con 6 velocità e Pulse : i comandi sono tutti davanti, più intuitivi da usare e meno ingombranti, e ti permettono di adattare la velocità a ogni preparazione.

: i comandi sono tutti davanti, più intuitivi da usare e meno ingombranti, e ti permettono di adattare la velocità a ogni preparazione. Maniglia per il trasporto: spostare la planetaria dal mobile al piano di lavoro diventa immediato, senza doverla afferrare in punti scomodi.

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FAQ Quanto è ingombrante la planetaria Kenwood Go KZM35.000RD? La planetaria è alta solo 30 cm ed è progettata per adattarsi facilmente anche alle cucine più piccole. Quanta impastatrice posso preparare con la ciotola da 4L della Kenwood Go? La ciotola da 4L consente di preparare fino a 48 cupcake, pizza per quattro persone o una torta a due piani. La Kenwood Go KZM35.000RD è adatta anche per impasti duri come pane e pizza? Sì, grazie al motore da 800W e al gancio impastatore in metallo gestisce senza problemi impasti consistenti. Quante velocità ha la planetaria Kenwood Go KZM35.000RD? Dispone di un'interfaccia frontale con 6 velocità regolabili più la funzione Pulse.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.