Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Quali sono i pipistrelli più grandi del mondo? Dal pipistrello spettro alla volpe volante, ecco i "giganti" della notte e le loro sorprendenti caratteristiche

123RF

Siamo abituati a immaginare i pipistrelli come piccole sagome scure che sfrecciano al crepuscolo. Eppure, esiste un gruppo di specie che ribalta completamente questo immaginario: veri giganti del volo, con aperture alari paragonabili a quelle di grandi rapaci. I pipistrelli più grandi del mondo non sono mostri né vampiri, ma animali fondamentali per gli ecosistemi, spesso poco conosciuti e sorprendentemente complessi.

Pipistrello ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)

Diffuso anche in Europa, è uno dei pipistrelli più grandi del nostro continente. Nonostante dimensioni “moderate” rispetto ai giganti tropicali, colpisce per la sua grande longevità, che può far arrivare l’animale a superare i trent’anni. Il suo caratteristico naso a forma di ferro di cavallo è un sofisticato strumento per l’ecolocalizzazione.

Vive in ambienti molto diversi tra loro, dalle grotte alle vecchie strutture rurali, mostrando una sorprendente capacità di adattamento. Non è una specie migratrice: gli spostamenti stagionali sono limitati a poche decine di chilometri, una caratteristica che lo rende particolarmente vulnerabile alla frammentazione degli habitat.

Pipistrello americano (Phyllostomus hastatus)

Abita l’America centrale e meridionale ed è noto per la dieta insolita, che include piccoli vertebrati. Vive in colonie molto numerose e dimostra una notevole flessibilità alimentare, un vantaggio decisivo negli ambienti tropicali in rapido cambiamento.

Durante il giorno riposa in grotte o edifici abbandonati, spesso in gruppi di migliaia di individui. La struttura del suo naso, simile a una lancia, svolge un ruolo importante nella percezione dell’ambiente e nella caccia notturna.

Pipistrello spettro (Vampyrum spectrum)

È il pipistrello più grande delle Americhe e uno dei predatori più efficienti delle foreste neo-tropicali. A dispetto del nome, non si nutre di sangue. Forma coppie stabili e il maschio partecipa alla cura della prole, un comportamento raro tra i chirotteri.

Grazie a un olfatto estremamente sviluppato, caccia anche in foreste molto dense e completamente buie. È stato a lungo chiamato “falso vampiro” per un equivoco storico, ma in realtà rappresenta uno dei massimi esempi di predazione attiva tra i pipistrelli.

Nottola gigante (Nyctalus lasiopterus)

Presente anche in Italia, è celebre per una “specializzazione” estrema: caccia uccelli in volo durante le migrazioni notturne. Le sue ali strette lo rendono velocissimo, ma anche più vulnerabile.

Questa conformazione alare consente manovre rapidissime, ma aumenta il rischio di lesioni. È una delle poche specie europee capaci di predare animali più grandi degli insetti, sfruttando al massimo l’ecolocalizzazione anche ad alta quota. Un esempio incredibile di adattamento spinto al limite.

Volpe volante dalla testa grigia (Pteropus poliocephalus)

Il più grande pipistrello australiano che si nutre esclusivamente di frutta, con un’apertura alare che può raggiungere il metro. Vive in colonie rumorose e svolge un ruolo fondamentale nella dispersione dei semi. È classificato come vulnerabile dalla IUCN a causa della perdita di habitat.

Questo pipistrello è noto anche per la grande varietà di vocalizzazioni: ne sono state identificate oltre trenta diverse, utilizzate per comunicare all’interno della colonia, difendere il territorio e riconoscere i piccoli, spesso nascosti tra migliaia di individui.

Pipistrello della frutta dalle spalline di Franquet (Epomops franqueti)

Diffuso in Africa occidentale e centrale, deve il nome alle macchie bianche sulle spalle dei maschi. Si nutre di frutta e fiori e contribuisce in modo significativo all’impollinazione e alla rigenerazione delle foreste tropicali.

Il suo modo di nutrirsi è particolarmente curioso: mastica la polpa dei frutti per estrarne succhi e semi, che ingerisce, mentre espelle la fibra. Questo comportamento favorisce la diffusione delle piante su ampie distanze.

Volpe volante del Madagascar (Pteropus rufus)

Specie endemica dell’isola, è il più grande pipistrello malgascio. Non usa l’ecolocalizzazione ma si affida a vista e udito. La sua dieta a base di frutta e nettare lo rende un importante alleato delle piante locali.

Non si rifugia in grotte ma su grandi alberi, capaci di sostenere colonie numerose. È considerato un potenziale impollinatore del kapok, albero ornamentale le cui fibre e fiori hanno anche usi tradizionali nella cultura del Madagascar.

Pipistrello dalla testa a martello (Hypsignathus monstrosus)

Il più grande pipistrello dell’Africa continentale, famoso per l’aspetto bizzarro dei maschi. Le strutture craniche amplificate producono richiami potentissimi. Studi recenti con GPS, condotti nelle foreste del Camerun, hanno chiarito le sue abitudini di volo e di riposo.

I dati mostrano che preferisce volare a un’altezza intermedia della chioma forestale e che limita gli spostamenti notturni a poche destinazioni. Le zone paludose con palme di raffia risultano essere i siti di riposo favoriti.

Volpe volante delle Bismarck (Pteropus neohibernicus)

Con un’apertura alare che può superare il metro e mezzo, è uno dei pipistrelli più grandi del mondo. Vive tra Nuova Guinea e arcipelaghi vicini, formando colonie spettacolari. Si nutre soprattutto di fichi, spesso trovati anche vicino al mare.

La sua vicinanza agli ambienti costieri lo rende insolito tra i grandi pipistrelli frugivori. Non è raro che raccolga frutti galleggianti, dimostrando una notevole capacità di adattamento anche in contesti ecologici complessi e dinamici.

Volpe volante dal capo dorato (Acerodon jubatus)

È il pipistrello più grande del mondo per apertura alare. Vive nelle Filippine ed è oggi in pericolo a causa della deforestazione. La sua presenza è essenziale per la dispersione dei semi nelle foreste tropicali.

Nonostante le dimensioni imponenti, tende a evitare le aree antropizzate, rifugiandosi nelle foreste vicino a scarpate, mangrovie e zone umide. La perdita di questi ambienti ha avuto un impatto diretto sulla sopravvivenza della specie.

Pipistrello a coda libera (Otomops wroughtoni)

Oltre ai dieci “giganti” menzionati, ce n’è un altro meno conosciuto ma degno di nota, vive tra India e Cambogia. La coda non collegata alle membrane alari è una caratteristica distintiva. Insettivoro, contribuisce al controllo naturale delle popolazioni di insetti.

Ha orecchie grandi e orientate in avanti e un muso privo di pelo, elementi che migliorano la percezione dell’ambiente. Pur non essendo un frugivoro, svolge un ruolo ecologico importante, limitando la diffusione di insetti potenzialmente dannosi.