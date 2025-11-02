Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

In Sintesi

Pinterest sta per introdurre Pinterest Assistant, un assistente AI per lo shopping che fornisce consigli personalizzati su outfit e prodotti basati sui Pin salvati e sui contenuti di utenti con gusti simili.

La funzionalità è progettata per gestire richieste “aperte” e ispirare gli acquisti, con l’AI che presenta i risultati principalmente tramite immagini correlate con brevi descrizioni vocali di accompagnamento.

Pinterest sta per lanciare un nuovo assistente per lo shopping basato sull’intelligenza artificialeche affiancherà l’utente nella scelta di prodotti da acquistare. A partire dalle prossime settimane, infatti, grazie a Pinterest Assistant gli utenti della celebre piattaforma potranno parlare di ciò che stanno cercando o di cosa vogliono acquistare e lasciare che il chatbot AI dia loro consigli personalizzati basati sulle collezioni salvate e sui pin visualizzati sullo schermo.

Il tool, pensato per favorire un’esperienza conversazionale, è stato sviluppato appositamente per gestire quelle richieste più “aperte” e ispirare le persone, aiutandole a trovare outfit e prodotti, partendo dai loro gusti personali e dai contenuti simili caricati da altri iscritti con le stesse preferenze.

Come funziona Pinterest Assistant e cosa può fare

Il funzionamento di Pinterest Assistant è semplice: basta fare una richiesta e in base a questa l’AI si occuperà di esaminare gli articoli salvati e le bacheche create da altri utenti con gusti simili e mostrare immagini in linea con quanto cercato.

Per attivare l’opzione basta tenere premuto il pulsante del microfono, come quando si vuole inviare un messaggio vocale, e parlare all’assistente in modo naturale, specificando in modo più o meno dettagliato ciò di cui si ha bisogno.

Fatto questo, inizia la ricerca vera e propria, mentre sullo schermo appariranno varie immagini correlate. Intanto l’AI descriverà a voce anche tutti i risultati trovati, con la possibilità “correggere il tiro”, aggiungendo dettagli alla propria richiesta.

Importante sottolineare che, anche se le descrizioni vocali non possono essere (per ora) disabilitate, sono comunque brevi e concise, restando subordinate alle immagini, che sono il vero fulcro di questa nuova esperienza di ricerca.

Il Pinterest Assistant, infatti, è basato su un modello di intelligenza artificiale multimodale che privilegia i contenuti visuali. Ciò significa che il tool può elaborare audio, immagini e testo per arrivare alla produzione di materiali visivi che, naturalmente, sono da sempre alla base del funzionamento della piattaforma.

Con l’introduzione dell’assistente vocale, Pinterest sta sviluppato una strategia che punta a consolidare il proprio ruolo come hub di shopping visuale per la Gen Z che, oggi, è già responsabile di oltre la metà dei 600 milioni di utenti mensili della piattaforma.

Quando arriva Pinterest Assistant

Al momento Pinterest Assistat è disponibile solo per gli utenti maggiorenni negli Stati Uniti che possono già registrarsi sul sito ufficiale e avere accesso a una versione beta della funzionalità.

L’azienda non ha ancora diffuso informazioni ufficiali sul rilascio globale di questa nuova opzione ma pare che l’obiettivo sia quello di distribuire l’assistente AI a tutti gli iscritti alla piattaforma già dalle prossime settimane.