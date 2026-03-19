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I picchi energetici stanno mettendo sotto stress la rete elettrica: una soluzione concreta arriva dalle batterie di accumulo e dalle centrali virtuali.

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La rete elettrica sta attraversando una trasformazione profonda, spinta da rinnovabili e intelligenza artificiale. Tuttavia, mentre la produzione evolve, resta un problema quasi atavico: i picchi energetici. Una startup nata su un’isola propone una soluzione concreta basata su software e batterie di accumulo, con implicazioni dirette anche per aziende e consumatori.

Il vero problema della rete elettrica

Negli ultimi anni la rete elettrica è diventata più articolata. L’ingresso massiccio di fonti come solare ed eolico ha reso la produzione meno centralizzata e più distribuita. Un cambiamento positivo, ma non privo di effetti collaterali.

Il nodo centrale resta quello dei picchi energetici. Per gran parte della giornata l’energia disponibile è sufficiente, a volte persino abbondante. Il problema si presenta in momenti specifici, quando la domanda cresce rapidamente e supera l’offerta disponibile.

È in queste finestre temporali che il sistema va sotto pressione. Non si tratta di una carenza strutturale, ma di una gestione difficile dei momenti critici. E risolvere tali squilibri è più complesso che aumentare semplicemente la produzione.

L’impatto dell’intelligenza artificiale

A rendere la situazione più delicata contribuisce la crescita dei data center. Le aziende tecnologiche richiedono quantità sempre maggiori di energia per addestrare e far funzionare modelli di intelligenza artificiale.

Questi consumi non sono costanti. Al contrario, si concentrano in picchi improvvisi, soprattutto durante le fasi di calcolo intensivo. Il risultato è una rete elettrica soggetta a oscillazioni che possono diventare critiche.

Proprio questi comportamenti discontinui stanno diventando una delle principali sfide per gli operatori energetici. Non è solo una questione di quanta energia si produce, ma di quando viene utilizzata.

Batterie e centrali virtuali

Qui entra in gioco una soluzione tecnologica e intelligente: le batterie di accumulo abbinate a software avanzati.

L’idea è semplice nella teoria. Quando l’energia è abbondante, viene immagazzinata. Nel momento in cui la domanda cresce, le batterie rilasciano rapidamente l’energia necessaria. Questo permette di smussare i picchi energetici e rendere la rete più stabile.

Ma il vero salto di qualità è rappresentato dalle cosiddette centrali virtuali. Si tratta di sistemi che collegano tra loro impianti diversi – rinnovabili, batterie, consumatori industriali – facendoli funzionare come un’unica grande centrale coordinata.

In questo modo, non si interviene solo sull’offerta, ma anche sulla domanda. Le aziende possono ridurre temporaneamente i consumi in cambio di incentivi, contribuendo a mantenere l’equilibrio della rete elettrica.

Tutto comincia su un’isola

Non è un caso che questo modello sia nato in Irlanda. Essendo un sistema energetico isolato, il Paese ha dovuto affrontare prima di altri il problema del bilanciamento tra domanda e offerta.

Con l’aumento dell’energia eolica, la gestione della rete elettrica è diventata ancora più delicata. Da qui la necessità di soluzioni flessibili, capaci di adattarsi rapidamente alle variazioni.

Le centrali virtuali e l’uso strategico delle batterie di accumulo si sono rivelati strumenti ideali in questo contesto. Un laboratorio reale che oggi attira investimenti internazionali, compresi quelli di grandi gruppi industriali.

Cosa cambia per il futuro (anche per noi)

Queste tecnologie non riguardano solo grandi impianti o multinazionali. Il loro impatto potrebbe estendersi anche ai consumatori e alle imprese più piccole.

Una rete elettrica più stabile significa meno rischio di blackout e, potenzialmente, costi più prevedibili.

Inoltre, la diffusione delle batterie di accumulo apre la strada a una gestione più autonoma dell’energia, soprattutto in combinazione con il fotovoltaico.

Il punto chiave è che il futuro dell’energia non dipenderà solo da quanta se ne produce, ma da come viene gestita. E in questa partita, software e accumulo stanno diventando protagonisti.