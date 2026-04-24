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Cerchi una piastra versatile per cambiare look in pochi minuti? La Rowenta Thermostyle 2-in-1 è in forte promozione: la trovi con un sconto del 50%, una proposta ideale se vuoi uno styling liscio o mosso senza complicazioni e con risultati duraturi.

Rowenta Thermostyle 2-in-1

Dalle esperienze d’uso emergono punti chiave: stiratura efficace e piega che tiene sia liscia sia a boccoli, praticità elevata grazie alla regolazione della temperatura e a un riscaldamento rapido. Viene messo in evidenza anche il rapporto qualità/prezzo e la semplicità con cui si ottengono risultati soddisfacenti fin dal primo utilizzo.

Rowenta Thermostyle 2-in-1 in offerta su Amazon: sconto del 50%

L’offerta attiva rende questa piastra particolarmente conveniente, unendo prezzo contenuto e specifiche da prodotto completo. In questa promo puoi portarti a casa il Rowenta Thermostyle 2-in-1 a soli 35,15€. Se stavi pensando a un upgrade per lo styling quotidiano, è il momento giusto per farlo approfittando del taglio di prezzo.

La disponibilità dell’offerta può variare: se ti interessa, muoviti per tempo e assicurati lo sconto del 50% prima che finisca.

La piastra Rowenta con il rivestimento in titanio e la tecnologia ionica

Thermostyle nasce come soluzione 2-in-1 pensata per ottenere capelli lisci setosi oppure ricci elastici fino a 48 ore. Il merito è delle piastre in titanio e del rivestimento esterno in metallo, che assicurano una distribuzione del calore ottimale per risultati uniformi e duraturi.

La tecnologia ionica riduce l’elettricità statica e il crespo, lasciando i capelli più ordinati e luminosi. La temperatura regolabile da 150 a 230°C permette di adattare lo styling a ogni esigenza, con Boost a 230°C quando serve potenza in più e un’impostazione protettiva a 170°C per trattare le chiome più delicate.

Perfetta per i ritmi serrati, la piastra raggiunge la temperatura in circa 30 secondi. Il design arrotondato facilita onde e ricci, mentre il cavo girevole a 360° offre libertà di movimento; non manca il sistema di blocco per riporla in sicurezza quando hai finito.

Rowenta Thermostyle 2-in-1

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