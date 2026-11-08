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La piastra professionale ghd Chronos con lamelle in ceramica e finish Ultra-Gloss per uno styling rapido e capelli lucenti è scontata del 30%.

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Ottenere una piega definita senza ritrovarsi con capelli crespi e poco luminosi può richiedere tempo e diversi passaggi. La ghd Chronos è disponibile con uno sconto del 30%.

Questa piastra professionale è progettata per realizzare la piega in una sola passata, con lamelle in ceramica rivestite da un finish Ultra-Gloss. La tecnologia HD predittiva del movimento è pensata per offrire protezione avanzata dal calore, mentre il trattamento punta a rendere i capelli più lucenti e a ridurre l’effetto crespo. La piastra può essere usata anche per creare onde, ruotandola di 180° durante il passaggio.

ghd Chronos in offerta: sconto del 30% e risparmio di circa 119,70 euro

Se cerchi uno strumento per lo styling che aiuti a velocizzare la piega e a ottenere un effetto lucente, la ghd Chronos con il 30% di sconto costa 279,30 euro. Sulla base della percentuale indicata, lo sconto corrisponde a circa 119,70 euro. Il tool non riporta informazioni su prezzo di prodotti simili, pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso.

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La piastra per capelli con lamelle in ceramica e tecnologia HD predittiva

Per chi desidera una piega curata senza passare più volte sulle stesse ciocche, questa piastra abbina caratteristiche pensate per lo styling e per la luminosità dei capelli. Ecco cosa offre:

Lamelle in ceramica con finish Ultra-Gloss : il rivestimento è pensato per contribuire a una piega più lucente e con effetto anticrespo.

: il rivestimento è pensato per contribuire a una piega più lucente e con effetto anticrespo. Tecnologia HD predittiva del movimento : la piastra integra una protezione avanzata dal calore, una caratteristica da considerare durante lo styling.

: la piastra integra una protezione avanzata dal calore, una caratteristica da considerare durante lo styling. Styling in una sola passata : secondo le caratteristiche indicate, può rendere lo styling fino a tre volte più rapido; un vantaggio per chi vuole ridurre il tempo dedicato alla piega.

: secondo le caratteristiche indicate, può rendere lo styling fino a tre volte più rapido; un vantaggio per chi vuole ridurre il tempo dedicato alla piega. Riduzione del crespo e maggiore luminosità : il prodotto dichiara capelli fino all’85% più lucenti e una riduzione del crespo fino a due volte.

: il prodotto dichiara capelli fino all’85% più lucenti e una riduzione del crespo fino a due volte. Possibilità di creare onde: ruotando la piastra di 180° durante il passaggio, si possono realizzare onde oltre alla piega liscia. È indicato applicare il termoprotettore ghd Bodyguard sui capelli e passare lentamente dalla radice alla punta.

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FAQ La piastra ghd Chronos può essere usata per creare onde? Sì. Le informazioni indicano di ruotare la piastra di 180° durante il passaggio per creare onde. Che tipo di lamelle ha la ghd Chronos? Ha lamelle in ceramica ricoperte da un finish Ultra-Gloss. La ghd Chronos aiuta a ridurre il crespo? La descrizione indica una riduzione del crespo fino a due volte e una piega con effetto anticrespo. Quale termoprotettore viene indicato per usare la ghd Chronos? Le istruzioni indicano di applicare il termoprotettore ghd Bodyguard sui capelli prima dello styling.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.