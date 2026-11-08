Ghd Chronos, la piastra per capelli lucenti a un prezzo speciale
La piastra professionale ghd Chronos con lamelle in ceramica e finish Ultra-Gloss per uno styling rapido e capelli lucenti è scontata del 30%.
Ottenere una piega definita senza ritrovarsi con capelli crespi e poco luminosi può richiedere tempo e diversi passaggi. La ghd Chronos è disponibile con uno sconto del 30%.
Questa piastra professionale è progettata per realizzare la piega in una sola passata, con lamelle in ceramica rivestite da un finish Ultra-Gloss. La tecnologia HD predittiva del movimento è pensata per offrire protezione avanzata dal calore, mentre il trattamento punta a rendere i capelli più lucenti e a ridurre l’effetto crespo. La piastra può essere usata anche per creare onde, ruotandola di 180° durante il passaggio.
ghd Chronos in offerta: sconto del 30% e risparmio di circa 119,70 euro
Se cerchi uno strumento per lo styling che aiuti a velocizzare la piega e a ottenere un effetto lucente, la ghd Chronos con il 30% di sconto costa 279,30 euro. Sulla base della percentuale indicata, lo sconto corrisponde a circa 119,70 euro. Il tool non riporta informazioni su prezzo di prodotti simili, pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, consegna Prime o tempi di reso.
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La piastra per capelli con lamelle in ceramica e tecnologia HD predittiva
Per chi desidera una piega curata senza passare più volte sulle stesse ciocche, questa piastra abbina caratteristiche pensate per lo styling e per la luminosità dei capelli. Ecco cosa offre:
- Lamelle in ceramica con finish Ultra-Gloss: il rivestimento è pensato per contribuire a una piega più lucente e con effetto anticrespo.
- Tecnologia HD predittiva del movimento: la piastra integra una protezione avanzata dal calore, una caratteristica da considerare durante lo styling.
- Styling in una sola passata: secondo le caratteristiche indicate, può rendere lo styling fino a tre volte più rapido; un vantaggio per chi vuole ridurre il tempo dedicato alla piega.
- Riduzione del crespo e maggiore luminosità: il prodotto dichiara capelli fino all’85% più lucenti e una riduzione del crespo fino a due volte.
- Possibilità di creare onde: ruotando la piastra di 180° durante il passaggio, si possono realizzare onde oltre alla piega liscia. È indicato applicare il termoprotettore ghd Bodyguard sui capelli e passare lentamente dalla radice alla punta.
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FAQ
Sì. Le informazioni indicano di ruotare la piastra di 180° durante il passaggio per creare onde.
Ha lamelle in ceramica ricoperte da un finish Ultra-Gloss.
La descrizione indica una riduzione del crespo fino a due volte e una piega con effetto anticrespo.
Le istruzioni indicano di applicare il termoprotettore ghd Bodyguard sui capelli prima dello styling.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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