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BaByliss, la piastra frisè solo per oggi a un prezzo stracciato

La piastra frisé della BaByliss per creare volume e texture con rivestimento Tourmaline Ceramic solo per oggi con uno sconto del 43%.

3 min di lettura

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Redazione

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Piastra frisè BaByliss Tourmaline Ceramic nera Amazon

Creare volume e texture definite a casa può richiedere tempo e strumenti adatti allo styling. La piastra BaByliss frisè è disponibile a 28,49 euro, con uno sconto del 43%.

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Questo strumento è pensato per ottenere un look frisè strutturato, con volume e texture in pochi secondi. Le piastre con rivestimento Tourmaline Ceramic sono abbinate a dieci livelli di temperatura, da 120°C a 210°C, per adattare il calore alle diverse esigenze di styling. La piastra è indicata per tutti i tipi di capelli; per quelli fini, delicati, decolorati o colorati, le indicazioni consigliano di scegliere temperature più basse e di usare uno spray termoprotettore.

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BaByliss Piastra frisè: sconto del 43% e prezzo di 28,49 euro

Per chi desidera realizzare una piega frisè e aggiungere volume ai capelli, la piastra BaByliss è proposta a 28,49 euro, con uno sconto del 43%. Il prezzo e la percentuale di sconto sono i dati disponibili per questa promozione; non sono indicate informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi portarti a casa la piastra BaByliss frisè a 28,49 euro per creare texture e volume con un dispositivo dotato di regolazione della temperatura.

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La piastra BaByliss con le piastre Tourmaline Ceramic e 10 temperature

Se vuoi ottenere una texture frisè senza rinunciare alla possibilità di regolare il calore, questo modello offre alcune caratteristiche pensate per accompagnare la piega quotidiana:

  • Rivestimento Tourmaline Ceramic: le piastre sono progettate per creare una texture definita e duratura, così puoi dare ai capelli un aspetto strutturato.
  • Dieci temperature da 120°C a 210°C: la regolazione permette di scegliere il livello più adatto al proprio tipo di capello. Le indicazioni suggeriscono temperature basse per capelli delicati, fini, decolorati o colorati.
  • Riscaldamento rapido: il dispositivo raggiunge la temperatura in pochi secondi, per iniziare lo styling senza una lunga attesa.
  • Risultati uniformi dalle radici alle punte: la piastra è pensata per distribuire lo styling lungo la chioma e ottenere un effetto frisè definito.
  • Indicata per tutti i tipi di capelli: per una piega più attenta, le istruzioni raccomandano di applicare uno spray termoprotettore prima dell’uso e di scollegare sempre la spina dopo aver terminato.

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Approfitta subito dello sconto del 43% sulla piastra BaByliss frisè, finché l’offerta è disponibile.

FAQ

Quante temperature ha la piastra frisè BaByliss?

Ha 10 impostazioni regolabili, da 120°C a 210°C.

La piastra BaByliss frisè è adatta ai capelli fini o colorati?

È indicata per tutti i tipi di capelli; per capelli fini, delicati, decolorati o colorati, le indicazioni consigliano temperature basse e l’uso di uno spray termoprotettore.

Quanto tempo impiega a riscaldarsi?

Il riscaldamento è rapido e avviene in pochi secondi.

Come si mantiene la piastra BaByliss dopo l’uso?

Le indicazioni raccomandano di scollegare sempre la spina dopo l’uso e di avvolgere il cavo liberamente sul lato del dispositivo, senza avvolgerlo attorno alla piastra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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