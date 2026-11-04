BaByliss, la piastra frisè solo per oggi a un prezzo stracciato
La piastra frisé della BaByliss per creare volume e texture con rivestimento Tourmaline Ceramic solo per oggi con uno sconto del 43%.
Creare volume e texture definite a casa può richiedere tempo e strumenti adatti allo styling. La piastra BaByliss frisè è disponibile a 28,49 euro, con uno sconto del 43%.
Questo strumento è pensato per ottenere un look frisè strutturato, con volume e texture in pochi secondi. Le piastre con rivestimento Tourmaline Ceramic sono abbinate a dieci livelli di temperatura, da 120°C a 210°C, per adattare il calore alle diverse esigenze di styling. La piastra è indicata per tutti i tipi di capelli; per quelli fini, delicati, decolorati o colorati, le indicazioni consigliano di scegliere temperature più basse e di usare uno spray termoprotettore.
BaByliss Piastra frisè: sconto del 43% e prezzo di 28,49 euro
Per chi desidera realizzare una piega frisè e aggiungere volume ai capelli, la piastra BaByliss è proposta a 28,49 euro, con uno sconto del 43%. Il prezzo e la percentuale di sconto sono i dati disponibili per questa promozione; non sono indicate informazioni su eventuali rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso. Puoi portarti a casa la piastra BaByliss frisè a 28,49 euro per creare texture e volume con un dispositivo dotato di regolazione della temperatura.
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La piastra BaByliss con le piastre Tourmaline Ceramic e 10 temperature
Se vuoi ottenere una texture frisè senza rinunciare alla possibilità di regolare il calore, questo modello offre alcune caratteristiche pensate per accompagnare la piega quotidiana:
- Rivestimento Tourmaline Ceramic: le piastre sono progettate per creare una texture definita e duratura, così puoi dare ai capelli un aspetto strutturato.
- Dieci temperature da 120°C a 210°C: la regolazione permette di scegliere il livello più adatto al proprio tipo di capello. Le indicazioni suggeriscono temperature basse per capelli delicati, fini, decolorati o colorati.
- Riscaldamento rapido: il dispositivo raggiunge la temperatura in pochi secondi, per iniziare lo styling senza una lunga attesa.
- Risultati uniformi dalle radici alle punte: la piastra è pensata per distribuire lo styling lungo la chioma e ottenere un effetto frisè definito.
- Indicata per tutti i tipi di capelli: per una piega più attenta, le istruzioni raccomandano di applicare uno spray termoprotettore prima dell’uso e di scollegare sempre la spina dopo aver terminato.
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FAQ
Ha 10 impostazioni regolabili, da 120°C a 210°C.
È indicata per tutti i tipi di capelli; per capelli fini, delicati, decolorati o colorati, le indicazioni consigliano temperature basse e l’uso di uno spray termoprotettore.
Il riscaldamento è rapido e avviene in pochi secondi.
Le indicazioni raccomandano di scollegare sempre la spina dopo l’uso e di avvolgere il cavo liberamente sul lato del dispositivo, senza avvolgerlo attorno alla piastra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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