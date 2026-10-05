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Grigliare carne, pesce e verdure per tutta la famiglia senza sporcare pentole e fornelli è il sogno di chi ama le cene in compagnia ma ha poco tempo per cucinare e pulire. In questo momento la SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL 2200W è proposta con uno sconto del 59%, scendendo a soli 73,99€ per una piastra ampia e potente, pensata proprio per le grigliate domestiche.

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Questa plancha elettrica offre una superficie di cottura extra large da 48×27 cm divisa in due zone con controllo separato della temperatura fino a 240°C, ideale per gestire alimenti diversi contemporaneamente. Le piastre in ceramica antiaderente PFAS-free sono removibili e resistenti ai graffi, mentre il vassoio raccogli grassi estraibile e lavabile in lavastoviglie semplifica la pulizia. Il cavo di alimentazione da 140 cm permette inoltre una buona flessibilità nel posizionarla in cucina o in tavola.

SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL in offerta su Amazon: sconto del 59%

La SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL 2200W – PG 8569 è disponibile su Amazon a 73,99€ grazie a uno sconto del 59% sul prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente interessante per una piastra elettrica di questa dimensione, con doppia zona di cottura indipendente e potenza elevata da 2200W che consente di raggiungere rapidamente temperature fino a 240°C per una grigliatura efficace.

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La piastra elettrica Severin con le piastre in ceramica e il controllo separato della temperatura

Per chi vuole organizzare grigliate in casa in modo pratico, veloce e più leggero, questa piastra elettrica punta su dimensioni generose e gestione precisa del calore.

Superficie di cottura 48×27 cm divisa in due piastre : permette di cucinare contemporaneamente alimenti diversi, lasciando spazio sufficiente per carne, pesce e contorni senza affollare la piastra.

: permette di cucinare contemporaneamente alimenti diversi, lasciando spazio sufficiente per carne, pesce e contorni senza affollare la piastra. Controllo separato della temperatura fino a 240°C : consente di impostare il calore più adatto per ogni zona, così puoi grigliare una bistecca a temperatura alta mentre cuoci verdure più delicatamente sull’altra metà.

: consente di impostare il calore più adatto per ogni zona, così puoi grigliare una bistecca a temperatura alta mentre cuoci verdure più delicatamente sull’altra metà. Piastre in ceramica antiaderente PFAS-free removibili : il rivestimento riduce la necessità di aggiungere grassi e rende più semplice staccare i cibi, mentre la possibilità di rimuovere le piastre aiuta nella pulizia e nella manutenzione.

: il rivestimento riduce la necessità di aggiungere grassi e rende più semplice staccare i cibi, mentre la possibilità di rimuovere le piastre aiuta nella pulizia e nella manutenzione. Riscaldamento rapido con potenza di 2200W : la piastra arriva velocemente alla temperatura desiderata, ideale quando hai poco tempo per preparare la cena ma non vuoi rinunciare a una grigliata ben dorata.

: la piastra arriva velocemente alla temperatura desiderata, ideale quando hai poco tempo per preparare la cena ma non vuoi rinunciare a una grigliata ben dorata. Vassoio raccogli grassi lavabile in lavastoviglie : convoglia liquidi e grassi in eccesso in una leccarda estraibile, così il piano di cottura resta più asciutto e la pulizia finale è molto più rapida.

: convoglia liquidi e grassi in eccesso in una leccarda estraibile, così il piano di cottura resta più asciutto e la pulizia finale è molto più rapida. Cavo di alimentazione da 140 cm con interruttore on/off: offre maggiore libertà nel posizionare la piastra sul tavolo o sul piano di lavoro, con una spia luminosa che segnala chiaramente quando l’apparecchio è in funzione.

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FAQ La piastra Severin PG 8569 permette di impostare temperature diverse sui due lati? Sì, la superficie 48x27 cm è divisa in due piastre con controllo separato della temperatura fino a 240°C. Le piastre della SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL sono antiaderenti e removibili? Le due piastre hanno rivestimento in ceramica antiaderente PFAS-free e sono completamente removibili dalla base. Il vassoio raccogli grassi della piastra Severin è facile da pulire? Sì, il vassoio raccogli grassi è estraibile e può essere lavato in lavastoviglie per una pulizia rapida. Quanto è lungo il cavo di alimentazione della SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL? Il cavo di alimentazione è lungo 140 cm, offrendo buona flessibilità nel posizionare la piastra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.