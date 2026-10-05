La piastra Severin XXL oggi costa meno della metà: prezzo in picchiata
La piastra elettrica SEVERIN XXL con doppia zona e rivestimento in ceramica oggi a meno di metà prezzo con lo sconto del 59%.
Grigliare carne, pesce e verdure per tutta la famiglia senza sporcare pentole e fornelli è il sogno di chi ama le cene in compagnia ma ha poco tempo per cucinare e pulire. In questo momento la SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL 2200W è proposta con uno sconto del 59%, scendendo a soli 73,99€ per una piastra ampia e potente, pensata proprio per le grigliate domestiche.
Questa plancha elettrica offre una superficie di cottura extra large da 48×27 cm divisa in due zone con controllo separato della temperatura fino a 240°C, ideale per gestire alimenti diversi contemporaneamente. Le piastre in ceramica antiaderente PFAS-free sono removibili e resistenti ai graffi, mentre il vassoio raccogli grassi estraibile e lavabile in lavastoviglie semplifica la pulizia. Il cavo di alimentazione da 140 cm permette inoltre una buona flessibilità nel posizionarla in cucina o in tavola.
SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL in offerta su Amazon: sconto del 59%
La SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL 2200W – PG 8569 è disponibile su Amazon a 73,99€ grazie a uno sconto del 59% sul prezzo di listino. Si tratta di una cifra particolarmente interessante per una piastra elettrica di questa dimensione, con doppia zona di cottura indipendente e potenza elevata da 2200W che consente di raggiungere rapidamente temperature fino a 240°C per una grigliatura efficace.
Approfitta subito dell’offerta sulla SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL
La piastra elettrica Severin con le piastre in ceramica e il controllo separato della temperatura
Per chi vuole organizzare grigliate in casa in modo pratico, veloce e più leggero, questa piastra elettrica punta su dimensioni generose e gestione precisa del calore.
- Superficie di cottura 48×27 cm divisa in due piastre: permette di cucinare contemporaneamente alimenti diversi, lasciando spazio sufficiente per carne, pesce e contorni senza affollare la piastra.
- Controllo separato della temperatura fino a 240°C: consente di impostare il calore più adatto per ogni zona, così puoi grigliare una bistecca a temperatura alta mentre cuoci verdure più delicatamente sull’altra metà.
- Piastre in ceramica antiaderente PFAS-free removibili: il rivestimento riduce la necessità di aggiungere grassi e rende più semplice staccare i cibi, mentre la possibilità di rimuovere le piastre aiuta nella pulizia e nella manutenzione.
- Riscaldamento rapido con potenza di 2200W: la piastra arriva velocemente alla temperatura desiderata, ideale quando hai poco tempo per preparare la cena ma non vuoi rinunciare a una grigliata ben dorata.
- Vassoio raccogli grassi lavabile in lavastoviglie: convoglia liquidi e grassi in eccesso in una leccarda estraibile, così il piano di cottura resta più asciutto e la pulizia finale è molto più rapida.
- Cavo di alimentazione da 140 cm con interruttore on/off: offre maggiore libertà nel posizionare la piastra sul tavolo o sul piano di lavoro, con una spia luminosa che segnala chiaramente quando l’apparecchio è in funzione.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
SEVERIN Piastra Griglia Plancha XXL 2200W – PG 8569, approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.
FAQ
Sì, la superficie 48x27 cm è divisa in due piastre con controllo separato della temperatura fino a 240°C.
Le due piastre hanno rivestimento in ceramica antiaderente PFAS-free e sono completamente removibili dalla base.
Sì, il vassoio raccogli grassi è estraibile e può essere lavato in lavastoviglie per una pulizia rapida.
Il cavo di alimentazione è lungo 140 cm, offrendo buona flessibilità nel posizionare la piastra.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.