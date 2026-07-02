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Capelli crespi, elettrici e difficili da domare possono trasformare la piega in una battaglia quotidiana, soprattutto se hai chiome lunghe o spesse. Oggi la Remington Pro-Ion Straight è disponibile con uno sconto del 65%, una piastra che punta tutto sulla riduzione dell’effetto crespo e della carica statica senza complicare la routine di styling.

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Questa piastra di Remington è pensata per chi vuole capelli lisci e ordinati in poco tempo, grazie a un sistema che avvolge la chioma con ioni negativi dalla radice alle punte. Le impostazioni di temperatura sono numerose e permettono di adattare il calore al proprio tipo di capello, mentre il display digitale aiuta a tenere sempre sotto controllo il livello scelto. Una volta trovata la combinazione ideale, la funzione di memoria la richiama automaticamente, rendendo ogni utilizzo più rapido e intuitivo.

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Questa promozione rende la Remington Pro-Ion Straight particolarmente interessante per chi cerca una piastra completa a un prezzo contenuto. A soli 20,14€ puoi portarti a casa un modello con tecnologia avanzata, risparmiando in modo consistente rispetto al prezzo di listino. L’offerta è ideale se vuoi rinnovare il tuo strumento di styling senza avvicinarti ai costi dei modelli top di gamma, restando comunque su un prodotto di un brand noto nel settore hair care.

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La piastra Remington con la tecnologia a Triplo Ione e le piastre in ceramica ultra tormalina

Se combatti ogni giorno con capelli ribelli, questa piastra nasce proprio per ridurre crespo e staticità, offrendo un controllo maggiore sulla piega rispetto ai modelli basici.

Tecnologia ionica tripla : il flusso di ioni negativi aiuta a limitare l’effetto crespo e la carica elettrostatica, così i capelli risultano più disciplinati e lucidi, con una piega che resta ordinata più a lungo.

: il flusso di ioni negativi aiuta a limitare l’effetto crespo e la carica elettrostatica, così i capelli risultano più disciplinati e lucidi, con una piega che resta ordinata più a lungo. Piastre in ceramica ultra tormalina : il rivestimento avanzato favorisce uno scorrimento più fluido tra le ciocche, riducendo gli strattoni e distribuendo meglio il calore, per uno styling più uniforme e delicato sulla chioma.

: il rivestimento avanzato favorisce uno scorrimento più fluido tra le ciocche, riducendo gli strattoni e distribuendo meglio il calore, per uno styling più uniforme e delicato sulla chioma. Piastre flottanti extra lunghe da 110 mm : la superficie maggiore copre più capelli a ogni passata e applica una pressione costante, permettendo di velocizzare la messa in piega, in particolare su capelli lunghi o spessi.

: la superficie maggiore copre più capelli a ogni passata e applica una pressione costante, permettendo di velocizzare la messa in piega, in particolare su capelli lunghi o spessi. Controllo della temperatura da 150 a 230°C : le 9 impostazioni disponibili, insieme al display digitale, alla funzione memoria, al turbo boost e al blocco della temperatura, ti consentono di adattare il calore alle esigenze del tuo capello, contenendo il rischio di stress termico.

: le 9 impostazioni disponibili, insieme al display digitale, alla funzione memoria, al turbo boost e al blocco della temperatura, ti consentono di adattare il calore alle esigenze del tuo capello, contenendo il rischio di stress termico. Riscaldamento rapido in 15 secondi e funzioni di sicurezza: l’avvio veloce riduce i tempi di attesa prima della piega, mentre spegnimento automatico, voltaggio universale, cavo girevole e custodia resistente al calore la rendono pratica sia in casa sia in viaggio.

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Remington Pro-Ion Straight, piastra per capelli in offerta lampo al 65%: approfitta subito prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La piastra Remington Pro-Ion Straight è adatta anche ai capelli spessi e lunghi? Sì, le piastre flottanti extra lunghe da 110 mm sono pensate per gestire meglio capelli lunghi o spessi, velocizzando la piega. In quanto tempo si riscalda la Remington Pro-Ion Straight? La piastra raggiunge la temperatura di utilizzo in circa 15 secondi, così puoi iniziare lo styling quasi subito. Posso regolare la temperatura della piastra Remington Pro-Ion Straight? Sì, hai 9 impostazioni tra 150°C e 230°C, con display digitale, funzione memoria, turbo boost e blocco della temperatura. La Remington Pro-Ion Straight è comoda da portare in viaggio? Sì, dispone di voltaggio universale, custodia resistente al calore e spegnimento automatico, caratteristiche utili anche in viaggio.