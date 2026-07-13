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Remington Pro-Ceramic Ultra, piastra per capelli in ceramica con piastre lunghe e riscaldamento rapido in soli 15 secondi è in sconto del 53%.

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Capelli crespi, ciocche ribelli e poco tempo per lo styling: se ogni mattina combatti con la piega, una buona piastra può cambiarti la routine. Oggi la Remington Pro-Ceramic Ultra è disponibile con uno sconto del 53%, una promo che rende questa piastra in ceramica molto più accessibile rispetto al solito.

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La piastra Remington è pensata per domare anche i capelli più spessi e difficili da mettere in piega in pochi minuti, grazie alle piastre sottili ma più lunghe che permettono di lavorare su ciocche ampie in una sola passata, dalla radice alle punte. Il rivestimento ultra ceramico scorre facilmente sui capelli e, insieme al controllo preciso della temperatura, aiuta a ottenere un liscio uniforme e lucido direttamente a casa, con la comodità di un dispositivo che si riscalda rapidamente e si ripone senza problemi.

Remington Pro-Ceramic Ultra in offerta: sconto del 53% a 18,89€

Questa promozione rende la Remington Pro-Ceramic Ultra particolarmente interessante: puoi portarti a casa la piastra a soli 18,89€ rispetto al prezzo di listino, con uno sconto del 53% che la posiziona tra le soluzioni più convenienti della sua fascia. Grazie al riscaldamento rapido in 15 secondi e al voltaggio universale, è adatta sia all’uso quotidiano sia a chi viaggia spesso, senza dover investire cifre importanti in un prodotto professionale.

La piastra Remington con il rivestimento ultra ceramico e il riscaldamento rapido

Se la tua priorità è ottenere un liscio ordinato in poco tempo, questa piastra punta tutto sulla praticità e sulla facilità d’uso.

Rivestimento ultra ceramico di ultima generazione con superficie più liscia: la piastra scivola meglio sui capelli, riducendo gli strattoni e aiutando a lasciare le lunghezze più morbide e dall’aspetto curato.

con superficie più liscia: la piastra scivola meglio sui capelli, riducendo gli strattoni e aiutando a lasciare le lunghezze più morbide e dall’aspetto curato. Display digitale con temperatura regolabile da 150°C a 230°C : puoi adattare il calore al tuo tipo di capello, usando impostazioni più basse per capelli fini e più alte per chiome spesse e ribelli.

: puoi adattare il calore al tuo tipo di capello, usando impostazioni più basse per capelli fini e più alte per chiome spesse e ribelli. Funzione di blocco della temperatura e boost : eviti cambi accidentali mentre stiri i capelli e, quando serve, raggiungi rapidamente la temperatura massima per gestire le ciocche più difficili.

: eviti cambi accidentali mentre stiri i capelli e, quando serve, raggiungi rapidamente la temperatura massima per gestire le ciocche più difficili. Piastre strette e lunghe da 110 mm : permettono di lavorare su sezioni più ampie in una sola passata, accorciando i tempi di styling soprattutto su capelli lunghi.

: permettono di lavorare su sezioni più ampie in una sola passata, accorciando i tempi di styling soprattutto su capelli lunghi. Piastre oscillanti per una pressione uniforme: aiutano a distribuire meglio il calore su tutta la ciocca, così il risultato è più omogeneo dalle radici alle punte.

per una pressione uniforme: aiutano a distribuire meglio il calore su tutta la ciocca, così il risultato è più omogeneo dalle radici alle punte. Blocco delle piastre e custodia resistente al calore : rendono la piastra più sicura da riporre subito dopo l’uso e comoda da mettere in valigia.

: rendono la piastra più sicura da riporre subito dopo l’uso e comoda da mettere in valigia. Voltaggio universale, spegnimento automatico e cavo girevole: la usi tranquillamente anche all’estero, con una maggiore sicurezza se la dimentichi accesa e più libertà di movimento mentre sistemi la piega.

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FAQ La piastra Remington Pro-Ceramic Ultra è adatta a capelli spessi e crespi? Sì, grazie alle piastre lunghe, al rivestimento ultra ceramico e alla temperatura fino a 230°C è indicata anche per capelli spessi e ribelli. Quanto tempo impiega la Remington Pro-Ceramic Ultra a riscaldarsi? La piastra si riscalda in circa 15 secondi, ideale se hai poco tempo per lo styling quotidiano. Posso usare la Remington Pro-Ceramic Ultra anche all’estero? Sì, la piastra ha il voltaggio universale ed è quindi adatta ai viaggi internazionali con gli adattatori di presa corretti. La piastra Remington Pro-Ceramic Ultra si spegne da sola se la dimentico accesa? Sì, è dotata di spegnimento automatico, una funzione che aumenta la sicurezza in caso di dimenticanza.