Ghd platinum+, la piastra professionale con il 40% di sconto
La piastra professionale ghd platinum+ con temperatura costante e styling versatile è in sconto del 40%.
Ottenere una piega curata senza rinunciare alla versatilità può essere complicato quando si cerca uno strumento adatto a più look. La ghd platinum+ è in offerta con uno sconto del 40%.
Questa piastra intelligente utilizza la tecnologia ultra-zone per riconoscere le esigenze dei capelli e distribuire il calore in modo uniforme. La temperatura costante di 185 °C è pensata per aiutare a ottenere capelli più forti e lucenti, mentre il design con due braccia e il fusto arrotondato consente di realizzare styling diversi: dal liscio alle onde morbide, fino ai ricci definiti.
ghd platinum+ in offerta: sconto del 40% e risparmio di circa 123 euro
Con un prezzo di 184,82 euro e uno sconto indicato del 40%, la ghd platinum+ permette un risparmio di circa 123 euro rispetto al prezzo di riferimento ricavabile dai dati dell’offerta. La piastra combina la tecnologia ultra-zone con una temperatura costante di 185 °C e un fusto arrotondato per passare da una piega liscia a onde o ricci. Per verificare le condizioni aggiornate e acquistare la ghd platinum+ a 184,82 euro, consulta la pagina dell’offerta.
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La piastra ghd con tecnologia ultra-zone e temperatura costante a 185 °C
Quando vuoi alternare diversi look senza usare strumenti distinti, una piastra versatile può semplificare la routine di styling. La ghd platinum+ riunisce caratteristiche pensate per accompagnare più tipi di acconciatura:
- Tecnologia ultra-zone: riconosce le esigenze dei capelli per creare uno styling personalizzato, pensato per durare più a lungo.
- Temperatura costante di 185 °C: il calore distribuito uniformemente è progettato per contribuire a capelli più forti e lucenti.
- Braccia e fusto arrotondato: la forma della piastra facilita la realizzazione di capelli lisci, onde morbide e ricci definiti, così puoi variare il risultato con lo stesso strumento.
- Larghezza di 26 mm: una misura indicata nel nome del modello, utile per riconoscere la versione proposta.
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FAQ
La piastra mantiene una temperatura costante di 185 °C.
Il fusto arrotondato permette di creare capelli lisci, onde morbide e ricci definiti.
È una tecnologia che riconosce le esigenze dei capelli per realizzare uno styling personalizzato.
Il modello è indicato come piastra da 26 mm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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