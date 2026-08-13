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Ghd Chronos, piastra capelli professionale con lamelle in ceramica Ultra-Gloss, tecnologia HD motion-responsive e styling 3x più veloce è in sconto del 45%.

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Capelli crespi, pieghe che non durano e ore passate davanti allo specchio: se ogni mattina combatti con la tua chioma, una buona piastra può fare davvero la differenza. Oggi la ghd Chronos è proposta con uno sconto del 45%, pensato per chi vuole uno styling professionale più rapido, lucente e senza eccessi di calore.

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Questa piastra utilizza la tecnologia HD motion-responsive per adattare il calore ai movimenti della mano, mantenendo la temperatura di styling ottimale a 185 °C lungo tutta la ciocca. Le lamelle in ceramica con finish Ultra-Gloss scorrono facilmente sui capelli, riducendo il crespo e regalando una piega lucida che dura a lungo, sia liscia che mossa. È pensata per uno styling veloce, con risultati ad alta definizione e maggiore protezione dal calore estremo.

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La ghd Chronos scende a 220,00€ grazie allo sconto del 45%, una cifra in linea con le piastre professionali di fascia alta ma resa decisamente più accessibile dalla promozione in corso. A questa cifra porti a casa una styler pensata per chi cerca capelli più lucenti e meno crespi in tempi ridotti rispetto alle piastre tradizionali, con uno styling fino a tre volte più veloce in una sola passata.

Le lamelle in ceramica con rivestimento Ultra-Gloss sono progettate per scorrere senza strappi, mentre la tecnologia predittiva del movimento mantiene la temperatura costante, limitando il rischio di danni da calore estremo. Se sei alla ricerca di una piastra premium a un prezzo più vantaggioso del solito, questa promozione su ghd Chronos in sconto del 45% merita attenzione.

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La piastra ghd con le lamelle in ceramica e la tecnologia HD motion-responsive

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla piega senza sacrificare la salute dei capelli, una styler evoluta può semplificarti la routine di styling quotidiana.

Lamelle in ceramica con finish Ultra-Gloss : scorrono facilmente sulle ciocche, aiutano a ottenere una piega morbida e uniforme e migliorano la luminosità dei capelli, con un marcato effetto anticrespo.

: scorrono facilmente sulle ciocche, aiutano a ottenere una piega morbida e uniforme e migliorano la luminosità dei capelli, con un marcato effetto anticrespo. Tecnologia HD motion-responsive : rileva i movimenti della mano e regola il calore lungo le lamelle per mantenere la temperatura di styling ottimale, riducendo l’esposizione a calore eccessivo.

: rileva i movimenti della mano e regola il calore lungo le lamelle per mantenere la temperatura di styling ottimale, riducendo l’esposizione a calore eccessivo. Styling 3 volte più veloce : permette di ottenere capelli lisci o onde definite in meno passaggi, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un risultato curato.

: permette di ottenere capelli lisci o onde definite in meno passaggi, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un risultato curato. Capelli fino all’85% più lucenti : l’abbinata tra temperatura controllata e rivestimento Ultra-Gloss esalta la brillantezza naturale, rendendo la piega più elegante anche senza prodotti aggiuntivi.

: l’abbinata tra temperatura controllata e rivestimento Ultra-Gloss esalta la brillantezza naturale, rendendo la piega più elegante anche senza prodotti aggiuntivi. Funzionamento a 185 °C : la temperatura di styling ottimale è pensata per bilanciare performance e protezione, in modo da limitare i danni da calore estremo rispetto a piastre che lavorano a temperature più elevate.

: la temperatura di styling ottimale è pensata per bilanciare performance e protezione, in modo da limitare i danni da calore estremo rispetto a piastre che lavorano a temperature più elevate. Versatilità di styling: puoi utilizzarla sia per ottenere un liscio definito, sia per creare onde morbide ruotando la piastra durante il passaggio dalla radice alle punte.

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FAQ La piastra ghd Chronos è adatta a tutti i tipi di capelli? Sì, la ghd Chronos è progettata per funzionare su tutti i tipi di capelli, lisci, mossi o ricci. A quale temperatura lavora la piastra ghd Chronos? La piastra lavora alla temperatura di styling ottimale di 185 °C, pensata per bilanciare risultati e protezione. Posso usare la ghd Chronos per fare onde oltre che per lisciare? Sì, ruotando la piastra di 180° mentre scorre sui capelli puoi creare onde morbide e ricci definiti. La ghd Chronos ha lo spegnimento automatico di sicurezza? Sì, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inutilizzo per maggiore sicurezza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.