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Piastra con sconto del 60% e prezzo a 39,99€. Riscaldamento rapido e funzioni pro: occasione da non perdere, approfittane ora.

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Se cerchi una soluzione versatile per lo styling quotidiano, il Faszin Piastra Capelli Professionale 2-In-1 è oggi protagonista di un’ottima offerta con sconto del 60%. Un prezzo davvero interessante per una piastra adatta a ottenere capelli lisci, ricci o mossi, con un utilizzo immediato e intuitivo.

Faszin Piastra Capelli Professionale 2-In-1

Nell’uso reale convince per risultati rapidi e duraturi: i capelli appaiono subito più lisci, lucidi e morbidi già dalle prime passate, con un controllo efficace del crespo. La struttura è maneggevole, il cavo lungo permette libertà di movimento e il blocco di chiusura facilita il riponimento. La possibilità di regolare la temperatura aiuta ad adattarsi a diverse tipologie di capello, mentre la rapidità nel raggiungere il calore operativo rende lo styling veloce anche quando si ha poco tempo.

Faszin Piastra Capelli Professionale 2-In-1 in offerta: sconto del 60%

L’offerta in corso rende questa piastra particolarmente competitiva: è proposta a 39,99€ con sconto del 60%. In questo momento, il Faszin Piastra Capelli Professionale 2-In-1 è disponibile con uno sconto del 60%. Un’opportunità valida per chi desidera uno strumento 2-in-1 completo a un prezzo contenuto.

La piastra per capelli Faszin con le piastre in titanio e il riscaldamento in 20 secondi

Il cuore tecnico è di livello: la combinazione tra HeatShotZ e sistema di riscaldamento MCH porta la piastra a 180°C in soli 20 secondi, con 11 livelli selezionabili da 130°C a 230°C su display LCD. Le piastre in titanio scorrono con grande fluidità e, grazie alla tecnologia di compensazione HeatSyncX, mantengono il calore uniforme dalla radice alle punte per uno styling più omogeneo e rapido.

La superficie di contatto larga 30×110 mm accelera i tempi su capelli grossi o spessi, mentre la struttura fluttuante 3D si adatta alle ciocche riducendo trazioni indesiderate. La funzione agli ioni negativi (10 milioni/cm³) contribuisce a incrementare lucentezza e morbidezza, contenendo l’effetto crespo. Non mancano dotazioni utili come autospegnimento a 30 minuti, doppia tensione per l’uso in viaggio e cavo da 2,2 m con rotazione a 360° per la massima libertà di movimento.

Faszin Piastra Capelli Professionale 2-In-1

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