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Il riferro della BaByliss è in offerta con uno sconto del 47% e lo paghi quasi la metà. Facile da utilizzare per onde in pochissimi minuti.

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Capelli piatti e senza volume possono trasformarsi in una vera perdita di tempo davanti allo specchio, soprattutto se vuoi un look mosso che duri tutto il giorno. Oggi il BaByliss Triferro Deep Waves è disponibile con uno sconto del 47%, permettendoti di creare beach waves definite e luminose in pochi minuti senza ricorrere al parrucchiere.

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Questo triferro combina rivestimento Tourmaline-Ceramic e riscaldamento rapido per offrire onde strutturate e capelli lucidi su ogni tipo di chioma. Le 3 temperature regolabili da 160°C a 200°C consentono di adattare il calore alle proprie esigenze, mentre il design con punte termo-isolate, tappetino resistente al calore e autospegnimento di sicurezza rende l’utilizzo quotidiano più pratico e sereno, riducendo il rischio di scottature e danni ai capelli.

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Il BaByliss Triferro Deep Waves è proposto a 39,90€ grazie a uno sconto del 47%, un prezzo particolarmente aggressivo per una piastra specifica per beach waves con tecnologia ceramica e ionica. In questa fascia di mercato è una soluzione molto competitiva per chi vuole un risultato professionale a casa, riducendo l’esposizione al calore grazie alla regolazione precisa della temperatura.

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La piastra BaByliss con le beach waves rapide e la tecnologia ceramica

Se sogni onde morbide e definite senza passare ore con ferro e spazzola, questa piastra è pensata proprio per semplificare la tua routine di styling.

Beach waves in pochi secondi : il design a triferro permette di creare onde regolari e dall’effetto naturale rapidamente, ideale sia per look strutturati sia per un finish più morbido.

: il design a triferro permette di creare onde regolari e dall’effetto naturale rapidamente, ideale sia per look strutturati sia per un finish più morbido. Tecnologia Advanced Ceramic : assicura un riscaldamento ultra-rapido e una distribuzione omogenea del calore, così ogni ciocca riceve la stessa temperatura e il risultato è uniforme su tutta la capigliatura.

: assicura un e una distribuzione omogenea del calore, così ogni ciocca riceve la stessa temperatura e il risultato è uniforme su tutta la capigliatura. Tre impostazioni di temperatura (160°C, 180°C, 200°C) : puoi scegliere il calore più adatto al tuo tipo di capelli, dai più fini e delicati ai più spessi e difficili da domare.

: puoi scegliere il calore più adatto al tuo tipo di capelli, dai più fini e delicati ai più spessi e difficili da domare. Tecnologia ionica anti-crespo : aiuta a mantenere i capelli morbidi e lucidi, riducendo l’effetto crespo per onde più disciplinate e dall’aspetto sano.

: aiuta a mantenere i capelli morbidi e lucidi, riducendo l’effetto crespo per onde più disciplinate e dall’aspetto sano. Design user-friendly : punte termo-isolate, tappetino termo-resistente, autospegnimento di sicurezza e cavo girevole migliorano la praticità d’uso e la sicurezza durante lo styling quotidiano.

: punte termo-isolate, tappetino termo-resistente, autospegnimento di sicurezza e cavo girevole migliorano la praticità d’uso e la sicurezza durante lo styling quotidiano. Consigli per la cura dei capelli: le temperature più basse sono indicate per capelli fini, delicati o colorati, mentre i capelli spessi tollerano meglio il calore elevato; l’uso di uno spray termoprotettore è fondamentale per preservare la fibra capillare.

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FAQ Il BaByliss Triferro Deep Waves è adatto a tutti i tipi di capelli? Sì, grazie alle 3 temperature da 160°C a 200°C è indicato per capelli fini, normali e spessi. Quanto tempo impiega il BaByliss Triferro Deep Waves a scaldarsi? Il triferro utilizza la tecnologia Advanced Ceramic che garantisce un riscaldamento ultra-rapido. Il BaByliss Triferro Deep Waves rovina i capelli? La ceramica e la temperatura regolabile aiutano a limitare i danni; è consigliato usare sempre uno spray termoprotettore. Il BaByliss Triferro Deep Waves riduce l’effetto crespo? Sì, la tecnologia ionica anti-crespo favorisce capelli più morbidi e lucenti con meno elettricità statica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.