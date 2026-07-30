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Capelli crespi, punte ribelli e pieghe che non durano possono trasformare ogni mattina in una corsa contro il tempo. Con la BaByliss Midnight Shine oggi puoi risolvere il problema approfittando di uno sconto del 57% che porta il prezzo a soli 29,90€: una piastra dal design professionale pensata per ottenere capelli lisci e luminosi senza rinunciare alla praticità.

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Questa piastra è studiata per offrire uno styling fluido e veloce su tutti i tipi di capelli: le piastre in titanio-ceramica con finitura gloss riducono l’attrito, limitano l’effetto crespo e valorizzano la brillantezza naturale, mentre la lunghezza extra permette di lavorare su ciocche più ampie in meno passate. Il sistema di riscaldamento mantiene il calore stabile su tutta la superficie, così ogni ciocca riceve la stessa quantità di calore per un risultato omogeneo e duraturo, ideale sia per chi ha capelli fini sia per chi li ha più spessi e difficili da disciplinare.

BaByliss Midnight Shine in offerta: sconto del 57% e prezzo sotto i 30 euro

La BaByliss Midnight Shine scende a 29,90€ grazie allo sconto del 57%, una cifra particolarmente aggressiva per una piastra con piastre in titanio-ceramica e caratteristiche di fascia superiore. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un modello con piastre extra lunghe, riscaldamento rapido e un controllo di temperatura così ampio, da 170°C a 235°C. Se cerchi un modello affidabile per l’uso quotidiano, oggi il BaByliss Midnight Shine è disponibile con uno sconto del 57%, rendendolo una delle scelte più interessanti per rapporto qualità/prezzo.

La piastra BaByliss con le piastre lunghe in titanio-ceramica e il riscaldamento rapido

Chi ha capelli difficili da mettere in piega sa quanto sia importante una piastra che lavori velocemente senza stressare le lunghezze. Questo modello BaByliss punta proprio su praticità e protezione.

Piastre in titanio-ceramica con finitura gloss : scorrono meglio sui capelli, riducono gli strappi e aiutano a contenere il crespo, così ottieni una chioma più morbida e lucida anche se parti da capelli molto ribelli.

: scorrono meglio sui capelli, riducono gli strappi e aiutano a contenere il crespo, così ottieni una chioma più morbida e lucida anche se parti da capelli molto ribelli. Piastre extra lunghe : permettono di lisciare ciocche più ampie in una sola passata, tagliando i tempi di styling e rendendo più semplice lavorare anche su capelli lunghi o molto folti.

: permettono di lisciare ciocche più ampie in una sola passata, tagliando i tempi di styling e rendendo più semplice lavorare anche su capelli lunghi o molto folti. Riscaldamento Advanced Ceramics : raggiunge velocemente la temperatura impostata e la mantiene costante, evitando cali di calore che costringono a ripassare più volte sulla stessa ciocca.

: raggiunge velocemente la temperatura impostata e la mantiene costante, evitando cali di calore che costringono a ripassare più volte sulla stessa ciocca. 13 impostazioni di temperatura da 170°C a 235°C : puoi adattare il calore alle tue esigenze, usando valori più bassi su capelli fini o trattati e più alti su chiome spesse, per bilanciare risultati e rispetto della fibra.

: puoi adattare il calore alle tue esigenze, usando valori più bassi su capelli fini o trattati e più alti su chiome spesse, per bilanciare risultati e rispetto della fibra. Cavo girevole da 3 m e tappetino termico: ti lasciano maggiore libertà di movimento e rendono più sicuro appoggiare e riporre la piastra, utile sia a casa sia in viaggio.

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BaByliss Midnight Shine, approfitta subito dell’offerta lampo al 57% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La piastra BaByliss Midnight Shine è adatta a capelli fini e trattati? Sì, grazie alle 13 temperature da 170°C puoi usare impostazioni più basse per capelli fini, decolorati o colorati. La piastra BaByliss Midnight Shine funziona bene su capelli lunghi e folti? Sì, le piastre extra lunghe permettono di lavorare su ciocche più ampie e velocizzare la piega anche su capelli molto lunghi. La BaByliss Midnight Shine si scalda velocemente? Il sistema Advanced Ceramics garantisce un riscaldamento rapido e una temperatura stabile durante lo styling. La piastra BaByliss Midnight Shine è comoda da usare a casa e in viaggio? Sì, ha un cavo girevole da 3 m e un tappetino termico incluso, utili sia per l’uso quotidiano sia in movimento.