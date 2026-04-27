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Severin, la piastra a induzione è l’affare del momento: sconto enorme

La piastra SEVERIN KP 1071 è in offerta con uno sconto del 49%, che ti fa risparmiare circa 39€. Un'occasione da non perdere: approfittane ora!

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Piastra a induzione SEVERIN KP 1071 su Amazon Amazon

Cerchi una soluzione pratica e veloce per cucinare senza fiamma? La SEVERIN KP 1071 è la piastra a induzione compatta che oggi trovi con uno sconto del 49%. Un’opportunità interessante per portarti a casa un fornello extra dal design curato, ideale in cucina come sul balcone o in vacanza, e dal prezzo davvero competitivo: 40,99€.

SEVERIN KP 1071

SEVERIN KP 1071

40,99 €79,99 € -39,00 € (49%)

Il display aiuta a tenere sotto controllo le impostazioni, mentre i sistemi di sicurezza integrati e il rilevamento automatico della pentola rendono l’uso più sereno. A potenza elevata si avverte la ventola di raffreddamento, ma il comfort d’uso resta buono grazie alla velocità di riscaldamento e alla stabilità della temperatura.

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SEVERIN KP 1071 in offerta su Amazon: sconto del 49%, risparmi circa 39 euro

La promo attuale porta la SEVERIN KP 1071 a soli 40,99€, con uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino: il risparmio è di circa 39 euro. Se stai valutando un piano portatile per cucinare in modo rapido ed efficiente, questa è una proposta concreta in termini di convenienza e funzionalità.

Per cogliere l’offerta senza perdere tempo, consulta subito la pagina prodotto: il SEVERIN KP 1071 è disponibile con uno sconto del 49%. Le condizioni possono variare in base alla disponibilità.

La piastra a induzione Severin con la potenza da 2000 W e la temperatura regolabile da 60°C a 240°C

Con 2000 W di potenza e un diametro operativo di 21 cm, questa piastra offre una cottura rapida e uniforme, ideale per molte preparazioni quotidiane. I 10 livelli consentono di gestire con precisione il calore e la temperatura regolabile da 60°C a 240°C si adatta dalla semplice bollitura fino a cotture più impegnative.

Il display mostra le impostazioni in modo chiaro e il timer da 180 minuti aiuta a pianificare i tempi in cucina. Sul fronte sicurezza, sono presenti lo spegnimento automatico in caso di surriscaldamento o fuoriuscita di liquidi e il rilevamento automatico della pentola. Il piano in vetroceramica facilita la pulizia, mentre l’induzione garantisce efficienza, riscaldamento veloce e una diffusione del calore più omogenea rispetto ai fornelli tradizionali.

All’occorrenza si comporta bene come fornello supplementare: porta l’acqua a bollore in tempi rapidi e si adatta a padelle adatte all’induzione, dal wok alla pentola per cotture più lunghe. La ventola di raffreddamento è percepibile ai massimi livelli di potenza, un comportamento normale per questa categoria di prodotti.

SEVERIN KP 1071

SEVERIN KP 1071

40,99 €79,99 € -39,00 € (49%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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