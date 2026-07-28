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Uno studio lancia l’allarme: oltre un quinto della storia evolutiva delle piante è sotto scacco. Rischiamo di perdere quasi diecimila specie uniche e insostituibili.

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Uno studio internazionale applica l'indice EDGE alle angiosperme e individua quasi diecimila specie di piante da fiore geneticamente uniche e a rischio imminente di estinzione.

Tra le specie minacciate figurano sia piante famose come la Vanilla planifolia sia rarità come l'albero medusa e l'Hondurodendron urceolatum, minacciando interi rami evolutivi.

La perdita di queste specie mette a repentaglio ecosistemi, potenziali scoperte mediche e servizi ecosistemici, richiedendo un ripensamento urgente delle priorità di conservazione.

Un recente studio internazionale pubblicato sulla rivista Science rivela che oltre un quinto della storia evolutiva delle piante da fiore è a immediato rischio di estinzione a causa delle pressioni antropiche. Utilizzando per la prima volta l’indice EDGE applicato alla botanica, i ricercatori hanno identificato quasi diecimila specie uniche e globalmente minacciate, dalla comune orchidea da cui ricaviamo la vaniglia fino a rarità esotiche come l’albero medusa, evidenziando una crisi sconosciuta che mette a repentaglio non solo il paesaggio naturale, ma anche potenziali scoperte mediche e la stabilità degli ecosistemi globali.

Un nuovo metro per la biodiversità

La conservazione della natura sta cambiando prospettiva. Non si tratta più soltanto di contare quanti esemplari rimangono di una determinata specie, ma di capire quanto quel patrimonio biologico sia unico dal punto di vista genetico e storico.

Un team globale di biologi, guidato da Félix Forest dei Kew Gardens e da Rikki Gumbs della Zoological Society di Londra, ha applicato alle angiosperme, ovvero le piante da fiore, il celebre metodo EDGE.

Questo sistema, nato nel 2007 per il regno animale, incrocia l’isolamento evolutivo con il livello di minaccia globale.

Il risultato è una fotografia inedita della biodiversità vegetale: stiamo rischiando di cancellare rami interi dell’albero della vita che hanno impiegato centinaia di milioni di anni per svilupparsi.

I dati pubblicati sono evidenti. Su circa 335.000 specie analizzate, ben 9.945 si collocano in questa categoria critica. Significa che circa il 3% della flora mondiale conosciuta è al contempo geneticamente insostituibile e pericolosamente vicina alla scomparsa totale.

Le piante a rischio

Quando pensiamo alle specie in pericolo, la mente corre subito a creature come tigri o panda. Tuttavia, la crisi ancora poco nota che colpisce l’evoluzione delle piante tocca da vicino la nostra quotidianità e alcune delle meraviglie botaniche più spettacolari del pianeta.

Nella lista nera degli scienziati troviamo la celebre Vanilla planifolia, l’orchidea selvatica che dona l’aroma al gelato più amato del mondo, ma anche la piccolissima ninfea Nymphaea thermarum.

Non manca il gigantesco e bizzarro Amorphophallus titanum, famoso per la sua fioritura colossale e dall’odore eccezionalmente repellente. Accanto a questi nomi noti, lo studio mette in luce tesori biologici quasi sconosciuti, come l’albero medusa delle Seychelles o la rarissima Hondurodendron urceolatum, ultimo esponente rimasto del proprio genere.

Queste piante da fiore a rischio rappresentano i tasselli fondamentali di ecosistemi complessi che sostengono la vita sulla Terra, garantendo l’ossigeno che respiriamo e le risorse di cui ci nutriamo.

Le conseguenze per il pianeta

La perdita di queste specie non è affatto una questione puramente estetica o di astratta sensibilità ecologica.

Come spiega la botanica Matilda Brown, ogni volta che si estingue un ramo profondo dell’evoluzione vegetale, l’umanità perde un’opportunità irripetibile.

All’interno di queste strutture genetiche uniche potrebbero nascondersi i principi attivi per gli antibiotici di domani o per i primi farmaci oncologici rivoluzionari. Se queste piante scompariranno, non avremo una seconda occasione per recuperare i loro segreti biochimici.

Attualmente si stima che più di 2 piante su 5 siano minacciate globalmente, e la situazione è persino peggiore per la flora ancora da scoprire.

L’allarme degli scienziati deve trasformarsi in un’opportunità per ridistribuire le risorse della conservazione mondiale laddove possono fare la differenza reale, inaugurando una nuova stagione di monitoraggio e azione mirata prima che il tempo a disposizione si esaurisca.