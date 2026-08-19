Libero
OFFERTE

Hisense, oggi col 42% di sconto il piano a induzione con Touch Control

Hisense HI621FM, piano cottura a induzione da 60 cm con 4 zone, Connect Zone, Power Boost e vetroceramica nero è in sconto del 42%.

5 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Piano cottura a induzione Hisense HI621FM nero Amazon

Tra bollette in salita, tempi stretti e voglia di cucinare in modo più efficiente, il classico piano a gas inizia a stare stretto a molti. Con questa promo puoi passare a un piano cottura a induzione moderno spendendo molto meno del previsto: l’Hisense HI621FM è proposto con uno sconto del 42% che rende più accessibile l’upgrade della tua cucina, senza rinunciare a potenza e controllo.

Questo modello da 60 cm con 4 zone a induzione arriva fino a 7200W complessivi, così puoi contare su un riscaldamento rapidissimo e su una gestione molto precisa della temperatura. La Connect Zone unisce due aree di cottura da 23 cm per usare pentole e bistecchiere grandi con calore uniforme, mentre la funzione Power Boost ti aiuta a far bollire l’acqua in pochi secondi o a dare una spinta iniziale alle preparazioni più impegnative. Il tutto è gestito da comandi touch centrali intuitivi e da un piano in vetroceramica nero facile da pulire e progettato per aumentare sicurezza e praticità.

Scopri le nostre offerte su Telegram

Hisense HI621FM in offerta su Amazon: sconto del 42%

Questa promozione rende l’Hisense HI621FM particolarmente interessante per chi vuole passare all’induzione con un modello completo ma dal prezzo accessibile. Con lo sconto del 42% puoi portarti a casa il Hisense HI621FM a 199,00€, una cifra aggressiva per un piano da 60 cm con 4 zone, potenza fino a 7200W e funzioni avanzate come Connect Zone e Power Boost, tipiche di prodotti di fascia superiore. La tecnologia a induzione limita gli sprechi, concentra il calore solo sul fondo della pentola e rende il piano più sicuro e semplice da mantenere pulito, grazie anche alla superficie in vetroceramica nero easy clean.

Piano cottura a induzione Hisense HI621FM neroAmazon

Approfitta dello sconto sul piano Hisense HI621FM

Il piano a induzione Hisense con la Connect Zone e la potenza da 7200W

Se cucini spesso per tutta la famiglia o ami usare pentole e bistecchiere grandi, un piano tradizionale può diventare limitante in termini di spazi e tempi di cottura.

  • Piano cottura a induzione 7200W: la potenza elevata permette di riscaldare rapidamente padelle e pentole, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza energetica rispetto ai fuochi a gas.
  • 4 zone di cottura da 60 cm: l’ampia superficie ti consente di gestire più preparazioni in contemporanea, ideale per chi cucina primi, secondi e contorni nello stesso momento.
  • Connect Zone per pentole grandi: collegando due zone da 23 cm ottieni un’area estesa perfetta per bistecchiere e teglie rettangolari, con calore distribuito in modo uniforme su tutta la superficie.
  • Power Boost e Rapid Boil: le funzioni di potenza extra permettono di portare l’acqua a ebollizione in pochi istanti e di avviare le cotture più impegnative senza perdere tempo.
  • Touch Control centrale: i comandi a sfioramento rendono semplice impostare livello di potenza, timer e funzioni speciali, con un’interfaccia moderna e pulita che semplifica l’uso quotidiano.
  • Indicatore di calore residuo: segnala quando il piano è ancora caldo, aiutando a evitare contatti accidentali e rendendo la cucina più sicura per tutta la famiglia.
  • Tecnologia a induzione più sicura e pratica: viene riscaldata solo la pentola, non tutta la superficie, così riduci il rischio di scottature e puoi pulire più facilmente eventuali schizzi.
  • Design in vetroceramica nero easy clean: la superficie liscia dona un look elegante e si pulisce velocemente con un panno, senza griglie o bruciatori da smontare.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Hisense HI621FM, approfitta ora dell’offerta lampo a induzione prima che le scorte finiscano.

FAQ

Quanta potenza ha il piano a induzione Hisense HI621FM?

Il piano a induzione Hisense HI621FM offre una potenza totale fino a 7200W sulle quattro zone di cottura.

A cosa serve la funzione Connect Zone del Hisense HI621FM?

La Connect Zone unisce due zone da 23 cm per creare una superficie più ampia, ideale per pentole grandi e bistecchiere.

Il piano Hisense HI621FM è facile da pulire?

Sì, la superficie in vetroceramica nero easy clean è liscia e si pulisce velocemente con un semplice panno.

Il piano a induzione Hisense HI621FM è sicuro da usare in famiglia?

È dotato di tecnologia a induzione e indicatore di calore residuo, così si scalda solo la pentola e il piano resta più sicuro al tatto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963