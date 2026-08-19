Hisense, oggi col 42% di sconto il piano a induzione con Touch Control
Hisense HI621FM, piano cottura a induzione da 60 cm con 4 zone, Connect Zone, Power Boost e vetroceramica nero è in sconto del 42%.
Tra bollette in salita, tempi stretti e voglia di cucinare in modo più efficiente, il classico piano a gas inizia a stare stretto a molti. Con questa promo puoi passare a un piano cottura a induzione moderno spendendo molto meno del previsto: l’Hisense HI621FM è proposto con uno sconto del 42% che rende più accessibile l’upgrade della tua cucina, senza rinunciare a potenza e controllo.
Questo modello da 60 cm con 4 zone a induzione arriva fino a 7200W complessivi, così puoi contare su un riscaldamento rapidissimo e su una gestione molto precisa della temperatura. La Connect Zone unisce due aree di cottura da 23 cm per usare pentole e bistecchiere grandi con calore uniforme, mentre la funzione Power Boost ti aiuta a far bollire l’acqua in pochi secondi o a dare una spinta iniziale alle preparazioni più impegnative. Il tutto è gestito da comandi touch centrali intuitivi e da un piano in vetroceramica nero facile da pulire e progettato per aumentare sicurezza e praticità.
Hisense HI621FM in offerta su Amazon: sconto del 42%
Questa promozione rende l’Hisense HI621FM particolarmente interessante per chi vuole passare all’induzione con un modello completo ma dal prezzo accessibile. Con lo sconto del 42% puoi portarti a casa il Hisense HI621FM a 199,00€, una cifra aggressiva per un piano da 60 cm con 4 zone, potenza fino a 7200W e funzioni avanzate come Connect Zone e Power Boost, tipiche di prodotti di fascia superiore. La tecnologia a induzione limita gli sprechi, concentra il calore solo sul fondo della pentola e rende il piano più sicuro e semplice da mantenere pulito, grazie anche alla superficie in vetroceramica nero easy clean.
Approfitta dello sconto sul piano Hisense HI621FM
Il piano a induzione Hisense con la Connect Zone e la potenza da 7200W
Se cucini spesso per tutta la famiglia o ami usare pentole e bistecchiere grandi, un piano tradizionale può diventare limitante in termini di spazi e tempi di cottura.
- Piano cottura a induzione 7200W: la potenza elevata permette di riscaldare rapidamente padelle e pentole, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza energetica rispetto ai fuochi a gas.
- 4 zone di cottura da 60 cm: l’ampia superficie ti consente di gestire più preparazioni in contemporanea, ideale per chi cucina primi, secondi e contorni nello stesso momento.
- Connect Zone per pentole grandi: collegando due zone da 23 cm ottieni un’area estesa perfetta per bistecchiere e teglie rettangolari, con calore distribuito in modo uniforme su tutta la superficie.
- Power Boost e Rapid Boil: le funzioni di potenza extra permettono di portare l’acqua a ebollizione in pochi istanti e di avviare le cotture più impegnative senza perdere tempo.
- Touch Control centrale: i comandi a sfioramento rendono semplice impostare livello di potenza, timer e funzioni speciali, con un’interfaccia moderna e pulita che semplifica l’uso quotidiano.
- Indicatore di calore residuo: segnala quando il piano è ancora caldo, aiutando a evitare contatti accidentali e rendendo la cucina più sicura per tutta la famiglia.
- Tecnologia a induzione più sicura e pratica: viene riscaldata solo la pentola, non tutta la superficie, così riduci il rischio di scottature e puoi pulire più facilmente eventuali schizzi.
- Design in vetroceramica nero easy clean: la superficie liscia dona un look elegante e si pulisce velocemente con un panno, senza griglie o bruciatori da smontare.
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FAQ
Il piano a induzione Hisense HI621FM offre una potenza totale fino a 7200W sulle quattro zone di cottura.
La Connect Zone unisce due zone da 23 cm per creare una superficie più ampia, ideale per pentole grandi e bistecchiere.
Sì, la superficie in vetroceramica nero easy clean è liscia e si pulisce velocemente con un semplice panno.
È dotato di tecnologia a induzione e indicatore di calore residuo, così si scalda solo la pentola e il piano resta più sicuro al tatto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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