Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Hisense HI621FM, piano cottura a induzione da 60 cm con 4 zone, Connect Zone, Power Boost e vetroceramica nero è in sconto del 42%.

Amazon

Tra bollette in salita, tempi stretti e voglia di cucinare in modo più efficiente, il classico piano a gas inizia a stare stretto a molti. Con questa promo puoi passare a un piano cottura a induzione moderno spendendo molto meno del previsto: l’Hisense HI621FM è proposto con uno sconto del 42% che rende più accessibile l’upgrade della tua cucina, senza rinunciare a potenza e controllo.

Hisense HI621FM 199,00 € -42% 344,00 € Risparmi 145,00 € Acquista su Amazon

Questo modello da 60 cm con 4 zone a induzione arriva fino a 7200W complessivi, così puoi contare su un riscaldamento rapidissimo e su una gestione molto precisa della temperatura. La Connect Zone unisce due aree di cottura da 23 cm per usare pentole e bistecchiere grandi con calore uniforme, mentre la funzione Power Boost ti aiuta a far bollire l’acqua in pochi secondi o a dare una spinta iniziale alle preparazioni più impegnative. Il tutto è gestito da comandi touch centrali intuitivi e da un piano in vetroceramica nero facile da pulire e progettato per aumentare sicurezza e praticità.

Hisense HI621FM in offerta su Amazon: sconto del 42%

Questa promozione rende l’Hisense HI621FM particolarmente interessante per chi vuole passare all’induzione con un modello completo ma dal prezzo accessibile. Con lo sconto del 42% puoi portarti a casa il Hisense HI621FM a 199,00€, una cifra aggressiva per un piano da 60 cm con 4 zone, potenza fino a 7200W e funzioni avanzate come Connect Zone e Power Boost, tipiche di prodotti di fascia superiore. La tecnologia a induzione limita gli sprechi, concentra il calore solo sul fondo della pentola e rende il piano più sicuro e semplice da mantenere pulito, grazie anche alla superficie in vetroceramica nero easy clean.

Amazon

Approfitta dello sconto sul piano Hisense HI621FM

Il piano a induzione Hisense con la Connect Zone e la potenza da 7200W

Se cucini spesso per tutta la famiglia o ami usare pentole e bistecchiere grandi, un piano tradizionale può diventare limitante in termini di spazi e tempi di cottura.

Piano cottura a induzione 7200W : la potenza elevata permette di riscaldare rapidamente padelle e pentole, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza energetica rispetto ai fuochi a gas.

: la potenza elevata permette di riscaldare rapidamente padelle e pentole, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza energetica rispetto ai fuochi a gas. 4 zone di cottura da 60 cm : l’ampia superficie ti consente di gestire più preparazioni in contemporanea, ideale per chi cucina primi, secondi e contorni nello stesso momento.

: l’ampia superficie ti consente di gestire più preparazioni in contemporanea, ideale per chi cucina primi, secondi e contorni nello stesso momento. Connect Zone per pentole grandi : collegando due zone da 23 cm ottieni un’area estesa perfetta per bistecchiere e teglie rettangolari, con calore distribuito in modo uniforme su tutta la superficie.

: collegando due zone da 23 cm ottieni un’area estesa perfetta per bistecchiere e teglie rettangolari, con calore distribuito in modo uniforme su tutta la superficie. Power Boost e Rapid Boil : le funzioni di potenza extra permettono di portare l’acqua a ebollizione in pochi istanti e di avviare le cotture più impegnative senza perdere tempo.

: le funzioni di potenza extra permettono di portare l’acqua a ebollizione in pochi istanti e di avviare le cotture più impegnative senza perdere tempo. Touch Control centrale : i comandi a sfioramento rendono semplice impostare livello di potenza, timer e funzioni speciali, con un’interfaccia moderna e pulita che semplifica l’uso quotidiano.

: i comandi a sfioramento rendono semplice impostare livello di potenza, timer e funzioni speciali, con un’interfaccia moderna e pulita che semplifica l’uso quotidiano. Indicatore di calore residuo : segnala quando il piano è ancora caldo, aiutando a evitare contatti accidentali e rendendo la cucina più sicura per tutta la famiglia.

: segnala quando il piano è ancora caldo, aiutando a evitare contatti accidentali e rendendo la cucina più sicura per tutta la famiglia. Tecnologia a induzione più sicura e pratica : viene riscaldata solo la pentola, non tutta la superficie, così riduci il rischio di scottature e puoi pulire più facilmente eventuali schizzi.

: viene riscaldata solo la pentola, non tutta la superficie, così riduci il rischio di scottature e puoi pulire più facilmente eventuali schizzi. Design in vetroceramica nero easy clean: la superficie liscia dona un look elegante e si pulisce velocemente con un panno, senza griglie o bruciatori da smontare.

Hisense HI621FM 199,00 € -42% 344,00 € Risparmi 145,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Hisense HI621FM, approfitta ora dell’offerta lampo a induzione prima che le scorte finiscano.

FAQ Quanta potenza ha il piano a induzione Hisense HI621FM? Il piano a induzione Hisense HI621FM offre una potenza totale fino a 7200W sulle quattro zone di cottura. A cosa serve la funzione Connect Zone del Hisense HI621FM? La Connect Zone unisce due zone da 23 cm per creare una superficie più ampia, ideale per pentole grandi e bistecchiere. Il piano Hisense HI621FM è facile da pulire? Sì, la superficie in vetroceramica nero easy clean è liscia e si pulisce velocemente con un semplice panno. Il piano a induzione Hisense HI621FM è sicuro da usare in famiglia? È dotato di tecnologia a induzione e indicatore di calore residuo, così si scalda solo la pentola e il piano resta più sicuro al tatto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.